Slovenski hokej žaluje: »Borut, hvala za vse. Ostajaš del naše hokejske zgodbe«

Slovensko hokejsko skupnost je pretresla žalostna novica. Mnogo prezgodaj se je poslovil Borut Bitenc, dolgoletni predani član slovenskega hokeja, tesno povezan s kluboma Slavija in kasneje Slavija Junior. Borut je bil dolga leta aktivno prisoten v hokejskem okolju, kjer je s svojim delom, energijo in predanostjo pustil močan pečat. Njegovo ime je bilo neločljivo povezano s Slavijo, kjer je sodeloval pri razvoju kluba in mladih hokejistov, kasneje pa tudi pri Slaviji Junior, poroča ljubljanainfo.

Čeprav se je sčasoma umaknil iz aktivnejših vlog, je s hokejem ostal povezan do zadnjega. Bil je zvest navijač, ki je klub in šport spremljal s srcem, ter človek, ki je znal stopiti skupaj s skupnostjo tako v lepih kot tudi v težkih trenutkih. »Njegov odhod je velika izguba za vse, ki smo ga poznali in z njim delili hokejske trenutke,« so zapisali pri Hokejskem klubu Slavija Junior ter izrazili iskreno sožalje družini, prijateljem in vsem, ki so ga imeli radi. Borut, hvala za vse. Ostajaš del naše hokejske zgodbe.