Ris uživa na Finskem, postala je njegov drugi dom

INTERVJU

Matic Török je vodja novega slovenskega hokejskega vala. Sedem let je že na Finskem, zdaj drugo sezono v Tampereju.

Izzivi na ledenih ploskvah, tako kot v vseh drugih športnih arenah, si sledijo iz dneva v dan, tega se dobro zaveda tudi Matic Török, 22-letni vodja novega slovenskega hokejskega vala. Doslej je že močno opozoril nase, ostajajo v spominu tudi njegove odlične predstave na letošnjem svetovnem prvenstvu, ko si je slovenska reprezentanca drugič zapored priborila obstanek v elitni skupini. Gorenjec, doma iz Hraš pri Lescah, je že sedem let na Finskem, zdaj drugo sezono pri uglednem Ilvesu v Tampereju. Z njim smo se pogovarjali na Bledu, kjer so se naši risi zbrali prvič v sezoni, in sicer z lepim ...