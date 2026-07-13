  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KOLESARSTVO

Primož Roglič letos na Vuelto, nato v novo ekipo

Slovenski kolesar kariere ne bo nadaljeval v Red Bull Bori Hansgrohe. Slišati je številna ugibanja, a njegova prihodnost je znova skrivnostna.
Florian Lipowitz in Primož Roglič ne bosta več ekipna kolega. FOTO: Tour de France

Florian Lipowitz in Primož Roglič ne bosta več ekipna kolega. FOTO: Tour de France

Lahko bi okrepil Bahrain Victorious. FOTO: Maximilian Fries/Reuters

Lahko bi okrepil Bahrain Victorious. FOTO: Maximilian Fries/Reuters

Primož Roglič je zadnji član Red Bull Bore Hansgrohe z zmago na tritedenski dirki. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Primož Roglič je zadnji član Red Bull Bore Hansgrohe z zmago na tritedenski dirki. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

V dresu Bore je pustil velik pečat. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

V dresu Bore je pustil velik pečat. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Florian Lipowitz in Primož Roglič ne bosta več ekipna kolega. FOTO: Tour de France
Lahko bi okrepil Bahrain Victorious. FOTO: Maximilian Fries/Reuters
Primož Roglič je zadnji član Red Bull Bore Hansgrohe z zmago na tritedenski dirki. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
V dresu Bore je pustil velik pečat. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Matic Rupnik
 13. 7. 2026 | 09:35
4:43
A+A-

Za slovenskim kolesarskim zvezdnikom Primožem Rogličem je, vsaj po njegovih standardih, razmeroma neuspešna sezona. Nastopil je na štirih večdnevnih dirkah na ravni svetovne serije, njegov najboljši rezultat je peto mesto z začetka sezone, ko je dobro dirkal med Tirenskim in Jadranskim morjem. Hkrati smo ves prvi del sezone ugibali, na katerih dirkah bomo izkušenega 36-letnika iz Strahovelj pri Kisovcu sploh lahko videli – vse do zadnjega dne se je ugibalo, ali bo morda nastopil celo na dirki po Franciji.

Tam ga te dni ni, čeprav bi ob nekaterih prerekanjih med ekipnima kolegoma Florianom Lipowitzem in Remcom Evenepoelom zagotovo prišel prav. V zadnjih dneh so Rogliča opazili na slovenskih cestah, peljal se je tudi na Vršič, kmalu pa ga čaka pot na intenzivne priprave pred dirko po Španiji, ki je njegov glavni cilj. Glavni menedžer njegove ekipe Red Bull-Bora-Hansgrohe Ralph Denk je na dirki po Franciji predstavnikom medijev razblinil dvome o njegovi prihodnosti.

Lahko bi okrepil Bahrain Victorious. FOTO: Maximilian Fries/Reuters
Lahko bi okrepil Bahrain Victorious. FOTO: Maximilian Fries/Reuters

Primož je športnik in želi nadaljevati kariero

»Uradno je, naša pot se bo 31. decembra končala. Primož je pravi športnik in si še želi nadaljevati kariero. Z nami je prehodil lepo pot, ki še ni končana. Trenutno vso pozornost namenja Vuelti, kjer bo konkurenca zelo močna, a je zaljubljen v to dirko in si želi doseči dober rezultat,« pravi Denk, ki dodaja, da bo ekipa več denarja namenila razvoju mladih kolesarjev, ki jih imajo v razvojni ekipi veliko, med njimi tudi nadarjenega Štajerca Maja Bohaka.

Prvi mož Bore, v dresu katere je Roglič osvojil dirko po Španiji 2024, je tako zagotovil, da bomo Rogliča prihodnje leto še lahko videli v profesionalni karavani. Vprašanje je, kje, saj ima Slovenec v svetu kolesarstva zelo dobro ime, ki pa prinese tudi ceno, nedosegljivo za manjša moštva.

Najglasneje se v slovenskih krogih omenja deloma domača ekipa Bahrain Victorious. Njen generalni menedžer je Milan Eržen, ki je bil eden izmed ključnih mož, brez katerih Roglič zagotovo ne bi opravil tako uspešnega prehoda v profesionalno kolesarstvo. Hkrati sta z Erženom dobra prijatelja in vse skupaj se sliši kot krasna zgodba za sanjski zaključek kariere enega izmed najboljših slovenskih športnikov v zgodovini. A zelo zanesljivi novinar Daniel Benson je že večkrat govoril s prvim možem Bahrain Victoriousa, ki mu je zatrdil, da moštvo preprosto nima dovolj denarja za Rogliča.

Primož Roglič je zadnji član Red Bull Bore Hansgrohe z zmago na tritedenski dirki. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
Primož Roglič je zadnji član Red Bull Bore Hansgrohe z zmago na tritedenski dirki. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

»Če bi imel dodatnih deset milijonov evrov, bi bil prvi, ki bi potrkal na Primoževa vrata. Bistvo je, da iščemo novega sekundarnega sponzorja. Za to, da smo konkurenčni, ne potrebujemo 30 milijonov, saj imamo znanje in mlade kolesarje. Mislim, da potrebujemo le še dva ali tri fante, ki nam bodo prinesli dodatno vrednost,« je dejal Eržen.

Prav to bi bila lahko v jeseni njegove kariere glavna Rogličeva pogajalska moč – v karieri je doživel domala vse, zato zna izkušnje prenašati na mlade kolesarje. Bahrajnsko ekipo je že lani zapustil izkušeni Wout Poels, letos v pokoj odhajata še Pello Bilbao in Damiano Caruso. Kmalu bo med izkušenejšimi že Matej Mohorič, zato se Bahrain Victorious res zdi najboljša možna destinacija za slovenskega zvezdnika.

Pred njim priprave na Vuelto

Mediji so v zadnjih dneh omenjali še nekaj morebitnih ekip. Beppe Conti, italijanski novinar, ki slovi po drznih in večinoma nepravilnih napovedih, je poročal, da se je z Rogličem pogovarjala celo ekipa UAE Emirates-XRG, ki naj bi si želela, da bi kariero končal ob Tadeju Pogačarju, a so v moštvu ugibanja hitro zavrnili. Omenja se še XDS Astana, kjer težav z denarjem ne bi bilo, a bi se Roglič težko sprijaznil s filozofijo moštva, ki se raje dokazuje na manjših dirkah. Avstralski Jayco Alula bosta zapustila Ben O'Connor in Mauro Schmid, kar bo ekipi sprostilo dodatne tri milijone evrov, a zasedba Garryja Ryana, v kateri tekmuje tudi Luka Mezgec, ima težave z iskanjem pokroviteljev.

V dresu Bore je pustil velik pečat. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
V dresu Bore je pustil velik pečat. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Omenjajo še Movistar, kjer praviloma vsi izkušenejši kapetani stagnirajo oziroma nazadujejo, pa Pinarello Q36,5 in celo Unibet Rose Rockets. A če smo se od Primoža Rogliča v zadnjih letih česa naučili, potem tega, da bomo na novice z njegove strani čakali do zadnjega. Zdaj ga čakajo priprave na Vuelto, ki jim bo namenil vso pozornost. Dejstvo je, da bo do konca sezone o njegovi prihodnosti prelitega veliko črnila.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Primož Rogličmenjava ekipeVuelta
ZADNJE NOVICE
10:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
10:15
Novice  |  Slovenija
PRIHAJA POLETNI TEDEN

Temperature se bodo povzpele nad 33 °C, delu Slovenije pa grozijo močni sunki vetra in večja toča

Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
13. 7. 2026 | 10:15
10:09
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Elektrike bo dovolj. Bo dovolj omrežja?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
13. 7. 2026 | 10:03
09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
09:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Elektrike bo dovolj. Bo dovolj omrežja?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
13. 7. 2026 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Junaki električnega omrežja, ki skrbijo, da Slovenija ne ostane v temi

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 11:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KULTURA IN ZABAVA

Kekec se vrača, a tokrat se bo pomeril kar sam s sabo

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 14:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSEBNE FINANCE

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
PENINA ZMAGOVALKA

Zlata medalja za Zlato Radgonsko penino brut nature

Izjemen uspeh za Zlato radgonsko penino brut nature – popolnoma suho 2021 na Decanter World Wine Awards 2026
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 13:34
Promo
Novice  |  Slovenija
STROKOVNJAK SVETUJE

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki