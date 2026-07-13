Primož Roglič letos na Vuelto, nato v novo ekipo

Za slovenskim kolesarskim zvezdnikom Primožem Rogličem je, vsaj po njegovih standardih, razmeroma neuspešna sezona. Nastopil je na štirih večdnevnih dirkah na ravni svetovne serije, njegov najboljši rezultat je peto mesto z začetka sezone, ko je dobro dirkal med Tirenskim in Jadranskim morjem. Hkrati smo ves prvi del sezone ugibali, na katerih dirkah bomo izkušenega 36-letnika iz Strahovelj pri Kisovcu sploh lahko videli – vse do zadnjega dne se je ugibalo, ali bo morda nastopil celo na dirki po Franciji.

Tam ga te dni ni, čeprav bi ob nekaterih prerekanjih med ekipnima kolegoma Florianom Lipowitzem in Remcom Evenepoelom zagotovo prišel prav. V zadnjih dneh so Rogliča opazili na slovenskih cestah, peljal se je tudi na Vršič, kmalu pa ga čaka pot na intenzivne priprave pred dirko po Španiji, ki je njegov glavni cilj. Glavni menedžer njegove ekipe Red Bull-Bora-Hansgrohe Ralph Denk je na dirki po Franciji predstavnikom medijev razblinil dvome o njegovi prihodnosti.

Lahko bi okrepil Bahrain Victorious. FOTO: Maximilian Fries/Reuters

Primož je športnik in želi nadaljevati kariero

»Uradno je, naša pot se bo 31. decembra končala. Primož je pravi športnik in si še želi nadaljevati kariero. Z nami je prehodil lepo pot, ki še ni končana. Trenutno vso pozornost namenja Vuelti, kjer bo konkurenca zelo močna, a je zaljubljen v to dirko in si želi doseči dober rezultat,« pravi Denk, ki dodaja, da bo ekipa več denarja namenila razvoju mladih kolesarjev, ki jih imajo v razvojni ekipi veliko, med njimi tudi nadarjenega Štajerca Maja Bohaka.

Prvi mož Bore, v dresu katere je Roglič osvojil dirko po Španiji 2024, je tako zagotovil, da bomo Rogliča prihodnje leto še lahko videli v profesionalni karavani. Vprašanje je, kje, saj ima Slovenec v svetu kolesarstva zelo dobro ime, ki pa prinese tudi ceno, nedosegljivo za manjša moštva.

Najglasneje se v slovenskih krogih omenja deloma domača ekipa Bahrain Victorious. Njen generalni menedžer je Milan Eržen, ki je bil eden izmed ključnih mož, brez katerih Roglič zagotovo ne bi opravil tako uspešnega prehoda v profesionalno kolesarstvo. Hkrati sta z Erženom dobra prijatelja in vse skupaj se sliši kot krasna zgodba za sanjski zaključek kariere enega izmed najboljših slovenskih športnikov v zgodovini. A zelo zanesljivi novinar Daniel Benson je že večkrat govoril s prvim možem Bahrain Victoriousa, ki mu je zatrdil, da moštvo preprosto nima dovolj denarja za Rogliča.

Primož Roglič je zadnji član Red Bull Bore Hansgrohe z zmago na tritedenski dirki. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

»Če bi imel dodatnih deset milijonov evrov, bi bil prvi, ki bi potrkal na Primoževa vrata. Bistvo je, da iščemo novega sekundarnega sponzorja. Za to, da smo konkurenčni, ne potrebujemo 30 milijonov, saj imamo znanje in mlade kolesarje. Mislim, da potrebujemo le še dva ali tri fante, ki nam bodo prinesli dodatno vrednost,« je dejal Eržen.

Prav to bi bila lahko v jeseni njegove kariere glavna Rogličeva pogajalska moč – v karieri je doživel domala vse, zato zna izkušnje prenašati na mlade kolesarje. Bahrajnsko ekipo je že lani zapustil izkušeni Wout Poels, letos v pokoj odhajata še Pello Bilbao in Damiano Caruso. Kmalu bo med izkušenejšimi že Matej Mohorič, zato se Bahrain Victorious res zdi najboljša možna destinacija za slovenskega zvezdnika.

Pred njim priprave na Vuelto

Mediji so v zadnjih dneh omenjali še nekaj morebitnih ekip. Beppe Conti, italijanski novinar, ki slovi po drznih in večinoma nepravilnih napovedih, je poročal, da se je z Rogličem pogovarjala celo ekipa UAE Emirates-XRG, ki naj bi si želela, da bi kariero končal ob Tadeju Pogačarju, a so v moštvu ugibanja hitro zavrnili. Omenja se še XDS Astana, kjer težav z denarjem ne bi bilo, a bi se Roglič težko sprijaznil s filozofijo moštva, ki se raje dokazuje na manjših dirkah. Avstralski Jayco Alula bosta zapustila Ben O'Connor in Mauro Schmid, kar bo ekipi sprostilo dodatne tri milijone evrov, a zasedba Garryja Ryana, v kateri tekmuje tudi Luka Mezgec, ima težave z iskanjem pokroviteljev.

V dresu Bore je pustil velik pečat. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Omenjajo še Movistar, kjer praviloma vsi izkušenejši kapetani stagnirajo oziroma nazadujejo, pa Pinarello Q36,5 in celo Unibet Rose Rockets. A če smo se od Primoža Rogliča v zadnjih letih česa naučili, potem tega, da bomo na novice z njegove strani čakali do zadnjega. Zdaj ga čakajo priprave na Vuelto, ki jim bo namenil vso pozornost. Dejstvo je, da bo do konca sezone o njegovi prihodnosti prelitega veliko črnila.