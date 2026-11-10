Slovenski nogometaši nazadnje ugnali Švicarje prav pod Pohorjem

Slovenija – Švica? Glede na pogoste medsebojne dvoboje v različnih kvalifikacijskih ciklih za velika tekmovanja bi to tekmo lahko označili že kot klasiko na evropskem nogometnem zemljevidu. Med drugim sta se ti dve reprezentanci pomerili že pred enim letom v ligi narodov, tudi v tej sezoni sta spet tekmici v skupini. Uvodni dvoboj je pred enim mesecem v Luzernu pripadel švicarski izbrani vrsti (2:1; Janža ag., Ndoye; Vipotnik), zdaj je napočil čas revanše, in sicer ta petek v polnem mariborskem Ljudskem vrtu.

Za izbrance selektorja Boštjana Cesarja je ta drugi novembrski ponedeljek dan D. Napočil je namreč dan sklepnega zbora v koledarskem letu 2026, po zadnji zmagi Slovenije na Škotskem (2:1; Matko, Šturm; Christie), tri dni po omenjenem tesnem porazu v Luzernu pa so se delnice našega moštva spet dvignile in v primeru petkove zmage v Mariboru bi to lahko celo osvojilo prvo mesto v skupini. Seveda pa bi prav za vrh moralo ugnati še prvi dan naslednjega tedna Makedonce v Skopju in čakati razplet dvoboja Švica – Škotska.

Švica brez prvega aduta Švicarji so resda kot vodilni v skupini favoriti petkove tekme, toda zaradi zdravstvenih težav pri moštvu niso pretirano samozavestni. Predvsem bodo pogrešali kapetana in udarnega asa moštva Granita Xhako. Nogometaš Sunderlanda si je med ogrevanjem pred nedeljsko tekmo angleške lige s Chelseajem poškodoval mečno mišico. Poškodoval se je še Miro Muheim, eden od junakov petkove zmage Hamburga z Mönchengladbachom, vprašljiv je tudi Rubena Vargasa iz Seville.

O gostovanju v metropoli najbolj južne republike v nekdanji jugoslovanski metropoli razmišljajo predvsem navijači, saj neposredna letalska povezava z Brnika omogoča tudi cenovno ugodno pot, Skopje z okolico pa ponuja več turističnih zanimivosti ter bogat preplet okusnih jedi in vinske kapljice. Selektor z našimi nogometaši seveda razmišlja drugače – zanj je zdaj pomembna le petkova tekma s Švico, vztraja pri načelu »korak za korakom«, torej brez dolgoročnih razmišljanj, temveč zgolj o prihajajoči nalogi.

Ta bo seveda zahtevna, saj je švicarska reprezentanca – v nasprotju s slovensko – stalnica velikih tekmovanj, na katero se nato tudi redno uvršča iz skupine v prestižni izločilni del. Na zadnjem mundialu v Severni Ameriki je zmagala v svoji skupini, nato opravila v šestnajstini finala z Alžirijo, v osmini finala s Kolumbijo, od tekmovanja pa se je poslovila v četrtfinalu po izvajanju enajstmetrovk z Messijevo Argentino ...

12 sta doslej odigrali Slovenija in Švica. Naša vrsta je zmagala dvakrat, Švica osemkrat, dve tekmi sta se končali neodločeno.

Obenem tudi bilanca dosedanjih tekem med Slovenijo in Švico razkriva moč slednje. V dvanajstih nastopih je z našo izbrano vrsto izgubila le dvakrat, obakrat z 0:1: v prvo je pred 25 leti na stadionu v Baslu odločil Cimerotičev gol, nazadnje pa v Mariboru Novakovićev. In tudi zdaj bo prizorišče tekme razprodani mariborski stadion, na katerem slovenske reprezentance ni bilo dobrih pet let. Čeprav so se Jan Oblak in druščina že dodobra navadili na Stožice, se veselijo tudi prihoda v pravo nogometno ozračje Ljudskega vrta.

Praška pravljica Danijela Šturma

Udarnega švicarskega asa Granita Xhake zaradi poškodbe v angleški ligi ne bo v Mariboru. FOTO: Scott Heppell/Reuters

V športu razpoloženje vselej kroji rezultat, zmaga z močno Švico bi krepko dvignila raven pozitivne energije med nogometaši in kajpak tudi med občinstvom bodisi na tribunah bodisi v domačih naslonjačih. Kot ponavadi pa med igralci ob prihodu na ponedeljkov zbor v bazni tabor na Brdo pri Kranju ni bilo enotne rezultatske popotnice z zadnjih klubskih nastopov: tako je bil kapetan Oblak na nedeljski večer slabe volje zavoljo poraza njegovega Atletica v derbiju kroga španskega prvenstva z Barcelono (1:2), njegov namestnik pri reprezentancižal ni dočakal priložnosti nastopa za Leeds proti Tottenhamu (1:0),gol za Slovan ni zadostoval za načrtovano zmago s Trenčinom (2:2),pa ne vsaj za točko Ujpesta na skrajnem vzhodu Madžarske v Debrecenu – 1:3. Ko gre za slovenske napadalce, je klubska zgodba v zadnjih tednih prav lepa za: njegova praška Slavia v domači ligi drvi v smer nove lovorike, na 14 tekmah ob bilanci desetih zmag in štirih neodločenih izidov še ni doživela poraza. Tokrat je bila za razred boljša od Brna, pri končnem rezultatu 4:1 je slovenski adut prispeval eno podajo.

Že v prvih dneh jeseni je Cesar poudaril pomembnost široke izbire kandidatov za reprezentančni napad, ob omenjenih gre vsekakor šteti še Žana Vipotnika, edinega slovenskega strelca prav na oktobrskem gostovanju v Švici, delnice slovenske vrste bi bile kajpak še višje, ko bi imel selektor na voljo zdaj že dalj časa poškodovanega Benjamina Šeška. Po novem je »na bolniški« tudi Timi Max Elšnik, eden od vodilnih nogometašev Crvene zvezde, ki prepričljivo vodi v srbski ligi, je staknil poškodbo stegenske mišice. Na seznamu kandidatov za petkov nastop v Mariboru pa zaradi kartonov ne bo Erika Janže in Davida Zeca, nazadnje navzočih ob dvojčku gostovanj v Luzernu in Glasgowu.