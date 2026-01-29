Slovenski rokometaši dvignjenih glav zapustili Malmö

Slovenski rokometaši so na 17. evropsko prvenstvo v Skandinavijo prišli brez devetih igralcev in presegli pričakovanja, toda energije je bilo dovolj le za pet tekem. Na šesti in sedmi je zmanjkalo moči, poraza proti Hrvaški (25:29) in Islandiji (31:39) sta končala pustolovščino na neuspeh obsojene odprave Uroša Zormana, ki je dvignjenih glav zapustila Malmö. Uvrstitev med najboljših osem ekip na stari celini je več, kot je bilo od zdesetkane reprezentance pričakovati pred EP, in manj, kot so si obetali igralci, ki so vmes že začeli verjeti celo v kolajno.

Včeraj so Slovenci za konec glavnega dela odigrali tekmo z Islandijo, s katero so se pomerili pred prihodom na EP v Parizu in visoko izgubili. Islandci so imeli večji motiv, saj jim je zmaga jamčila polfinale, Slovencem »le« tekmo za peto mesto v Herningu. To je bilo vidno na igrišču, Islandija je prišla do gladke zmage in polfinala, naši so ostali brez poti v Herning in tudi vstopnice na svetovno prvenstvo, na katero se bodo morali prebiti iz marčevskih kvalifikacij.

Hrvati premočni

Dan prej je bil jubilejni 50. balkanski derbi, kot mu pravijo. Zormanovi fantje so si proti Hrvaški obetali, da bodo dosegli 17. zmago, ki bi jim odprla vrata polfinala, a do 33. so prišli južni sosedi. Malmö je prvič letos pobelil sneg, a v slovenski tabor ni prinesel zimske radosti. Težko bi se slabše začelo za Slovence. V prvih 10 minutah so bili zamrznjeni in niso dosegli gola iz igre, delali so grozne napake v napadu, Hrvati pa so imeli lepo vodstvo s 5:1. Nadaljevanje je bilo malo boljše, je bil pa povsem razglašen Domen Makuc, ki je pogrešal brata Andraža. Ostal je namreč v hotelu, ker ga je napadla viroza.

Hrvati so zaustavili Blaža Janca. FOTO: RZS

»Slovenci ste zares dobri, ampak Hrvati smo močnejši. Krasi nas nacionalni naboj in najboljši smo, ko je najpomembneje,« je slovenski sedmi sili namignil Stipe, Dalmatinec, ki že 30 let živi v Malmöju. Hrvati so imeli zares veliko navijačev iz diaspore, prišli so tudi iz bližnjih držav. Slovenci so imeli le peščico podpornikov in se niso dobro znašli. Storili so kar devet tehničnih napak, brez njih bi lahko ob polčasu celo vodili, tako pa so zaostajali za tri gole (11:14). V obrambi so se borili, toda v napadu je bil razigran le Kristjan Horžen. Hrvati so dobro vedeli, od kod grozi glavna nevarnost, in zaustavili kapetana Blaža Janca.

Slovencev vsekakor ni bilo odpisati, že večkrat so uprizorili velike preobrate v drugem polčasu. Tudi tokrat so se prebudili in izenačili na 18:18. Vse je bilo odprto. Ko smo pričakovali že videni slovenski juriš, je po 19:19 spet sledilo nekaj napak in Hrvati so spet ušli na plus 3. Ni še bilo konec, Slovenci so pri 21:22 imeli napad za izenačenje, vendar je Domen Tajnik storil prekršek v napadu. Domen Novak je v 52. zadel s sedmih metrov za 22:23. Po novem golu s sedmih metrov Novaka za 24:25 je še tlelo upanje na zasuk, ki pa ga Slovenci niso zmogli, v zadnjih petih minutah so zmogli le en gol in Hrvati so se zasluženo veselili velike zmage.

Borut Mačkovšek je bil brez energije. FOTO: RZS

Čudne odločitve

Tekmo si je prišel ogledat tudi generalni sekretar RZS Miha Pantelič, vendar ni prinesel sreče kot v Oslu predsednik Bor Rozman in podpredsednik Sebastian Gergeta ... V fantih preprosto ni bilo dovolj dinamita. »Vedeli smo, da bo šlo za moški rokomet, kar se je kazalo vseh 60 minut. Kontakta je bilo ogromno. Z naše strani je bilo veliko tehničnih napak, zaradi česar smo v prvem delu tudi izgubili stik z njimi. Ob polčasu smo se pogovorili, dogovorili, tudi energija je bila boljša. Ujeli smo jih in imeli tisti moment, ko veš, da jih boš dobil. V tistem trenutku so bile tudi sodniške odločitve (le kako sta bila sodnika iz BiH, brata Dino in Amar Konjičanin?; op.p.) malo čudne, pobegnili so nam in nismo več našli priključka. V tej rotaciji se nam je poznala odsotnost Andraža, še posebej ker pač gojimo takšen slog rokometa. Fantje so odigrali moško, si želeli, zato jim nimam česa očitati. Hrvaška je zasluženo zmagala,« je poraz športno priznal Zorman.

Želja in energija pravi

Kapetan Janc ni mogel preprečiti poraza. »Vedeli smo, kakšna tekma nas čaka. To je bil poseben obračun z veliko čustvi in velikim vložkom. Naredili smo veliko tehničnih napak, kar za nas na tem prvenstvu ni bilo značilno. Kljub tem napakam smo bili v igri, a je težko, ko ves čas loviš rezultat. Na koncu nam je zmanjkalo izkušenj in energije. Vseeno lahko kot kapetan trdim, da sta bili želja in energija pravi. Gre za posebno tekmo, veliko fantov takšne še ni igralo,« je dejal Janc. Peter Zalokar