Zekovega prihoda se je razveselil tudi sloviti Avstrijec

Kar je bilo mogoče sklepati iz fotografij s poletnih priprav slovenskih smučarskih skakalcev, se je slednjič tudi uresničilo. Timi Zajc bo – tako kot avstrijski šampion Daniel Tschofenig – v olimpijsko zimo 2025/26 odrinil z novo opremo. Oba bosta poslej tekmovala s smučmi znamke VanDeer-Red Bull Sports.

»Pred nami je spet zima z velikim tekmovanjem in potreboval sem nov zagon, nadgradnjo oziroma novo obzorje. VanDeer-Red Bull Sports živi to miselnost. Ponosen sem, da sem lahko del te zgodbe in te ekipe,« je Timi Zajc, svetovni prvak z Bloudkove velikanke 2023, obrazložil, zakaj se je odločil s Slatnarjevih smuči prestopiti k ekipi VanDeer-Red Bull Sports.

Takoj začutil odlično energijo

Podobno kakor 25-letni član SSK Ljubno BTC razmišlja tudi Daniel Tschofenig. »Po izjemni prejšnji zimi je bilo zame pomembno, da sem izkoristil prav vsako možnost za izboljšave. To sem videl pri ekipi VanDeer-Red Bull Sports, pri kateri vsi premorejo 'gen strasti' za razvoj. V njihovi družbi sem takoj začutil odlično energijo, zato sem zelo vesel, da sem postal del te ekipe,« je poudaril branilec velikega kristalnega globusa.

Zadovoljen je tudi ustanovitelj in lastnik omenjene znamke Marcel Hirscher. »Zelo sem vesel, da imam oba v ekipi. Ne le zato, ker sta 'Tschofi' in 'Zeko' vrhunska športnika, vendar tudi zaradi tega, ker s svojo miselnostjo izvrstno spadata k nam,« je pojasnil avstrijski smučarski šampion, ki se po poškodbi zavzeto pripravlja za vrnitev na bele strmine.