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DIRKA PO FRANCIJI

Slovenski šampion Tadej Pogačar bo dirkal, kjer je maševal Leon XIV.

Samozavesten gre v lov na zgodovinsko peto zmago.
Spektakel s Tadejem Pogačarjem v glavni vlogi bo privabil 800.000 ljudi. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Spektakel s Tadejem Pogačarjem v glavni vlogi bo privabil 800.000 ljudi. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Slovenski šampion je pred Tourom upravičeno samozavesten. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Slovenski šampion je pred Tourom upravičeno samozavesten. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Tadej Pogačar se je včeraj že pripravljal za uvodno vožnjo na čas. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Tadej Pogačar se je včeraj že pripravljal za uvodno vožnjo na čas. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Spektakel s Tadejem Pogačarjem v glavni vlogi bo privabil 800.000 ljudi. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Slovenski šampion je pred Tourom upravičeno samozavesten. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Tadej Pogačar se je včeraj že pripravljal za uvodno vožnjo na čas. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Miha Hočevar
 3. 7. 2026 | 08:43
4:48
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Po Leonu XIV. prihaja Tadej Pogačar (UAE). Slovenski kolesarski šampion ne bo postal papež, bo pa v naslednjih dneh kolesaril po krajih, kjer je pred kratkim množice navduševal poglavar Rimskokatoliške cerkve. Barcelona namreč gosti start 113. dirke po Franciji in že sinočnja predstavitev ekip pred Sagrado Familio je bila spektakularna. Pred Gaudijevo brezčasno mojstrovino, ki jo je, potem ko so po več kot stoletju simbolično dokončali dela, pred tremi tedni blagoslovil papež, je Pogačar kajpak požel največ zanimanja. Parada ekip, v kateri sta sodelovala še dva slovenska udeleženca Toura, Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Jan Tratnik (Red Bull Bora Hansgrohe), je bila zgolj ogrevanje pred tremi tedni dirkanja, ki se bodo v soboto začeli v Barceloni in se končali 26. julija v Parizu. Do cilja v mestu luči si bo 27-letnik s Klanca pri Komendi poskusil prikolesariti zgodovinsko peto zmago. Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault in Miguel Indurain so edini kolesarji, ki jim je to uspelo doslej.

3320,7 kilometra je dolga trasa Toura, na njej bodo morali kolesarji premagati 53.950 višinskih metrov.

»Tour de France je vedno največji izziv sezone in dirka, ki nas najbolj motivira. Vsako leto prideš na start z zavedanjem, da se lahko v treh tednih zgodi karkoli, in prav to jo naredi tako posebno. Kot ekipa smo se pripravili zelo dobro, vsi smo izjemno trdo delali in zdaj smo navdušeni, da lahko končno začnemo v Barceloni,« je pred začetkom svoje sedme velike pentlje povedal Pogačar, ki je nikoli ni končal nižje kot na 2. mestu. Na drugi stopnički je končal v letih 2022 in 2023, ko ga je ugnal Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), v letih 2020, 2021, 2024 in 2025 pa je slavil štiri izjemne zmage. Peta bi ga povzdignila med največje legende Toura in sodeč po tem, kar je doslej pokazal v sezoni 2026, ga bodo tekmeci stežka zaustavili.

V 16 tekmovalnih dnevih je slavil 13 zmag, dobil je vse dirke, na katerih je startal, razen Pariz–Roubaix, na kateri je moral v zaključku priznati (taktično) premoč Wouta van Aerta. Za nameček je na generalki, dirki po Švici, pometel s tekmeci. Že v uvodni etapi jih je po 70-kilometrski samostojni vožnji pustil več kot dve minuti za seboj, po petih dneh dirkanja pa je razlika med njim in prvim zasledovalcem znašala že dobrih šest minut in pol. Pogačar, ki je po grdem padcu svoje zaročenke Urške Žigart na ženski dirki po Švici, nekoliko spremenil sklepni del priprav za Tour (bil je ob svoji srčni izbranki in ob tem treniral na domačih cestah okoli Monte Carla), poka od moči in samozavesti.

Najboljši start, kar jih je bilo

Pred uvodno sobotno ekipno vožnjo na čas ne skriva želje, da bi se pridružil največjim legendam kolesarskega športa. A podobno samozavestni so tudi katalonski prireditelji, ki gostijo 27. start Toura zunaj francoskih meja. Prepričani so, da bo njihov najboljši, kar jih je bilo. V svoji metropoli so že gostili kopico športnih spektaklov svetovnega formata, nogometno svetovno prvenstvo (1982), poletne olimpijske igre (1992) in najbolj prestižno jadralno regato na svetu America's Cup (2024). Gostovanje starta Toura razglašajo za največji športni dogodek v Barceloni po olimpijskih igrah, na katerih sta Iztok Čop in Denis Žvegelj samostojni Sloveniji priveslala zgodovinsko prvo olimpijsko kolajno.

Na startu največ Belgijcev

Na traso Toura se bo podalo 184 kolesarjev iz 23 ekip. Med njimi bodo tako kot lani trije Slovenci. Pogačar in Mohorič sta povratnika, Tratnik pa bo pri rdečih bikih zamenjal Primoža Rogliča. Na startnem seznamu je največ belgijskih kolesarjev 31. Francozov je 30, najmanj po letu 1963 (29), a bodo imeli gostitelji največje dirke na svetu najmlajšega in tudi najbolj obetavnega kolesarja v karavani, 19-letnega Paula Seixasa (Decathlon).

Poleg Sagrade Familie bo izjemna kulisa kolesarskega dogajanja tudi olimpijski Montjuic, kjer je med junijskim obiskom tudi maševal Leon XIV. Gostil bo cilja prvih dveh etap, sobotne ekipne vožnje na čas in razgibane 2. etape, ki po prerezu spominja na sklepno preizkušnjo vsakoletne dirke po Kataloniji, na kateri sta že zmagala tako Pogačar kot Primož Roglič. Tokrat bodo ob cestah še bolj nepregledne množice. Katalonci, ki so prirediteljici Toura, agenciji Amaury Sport Organisation, za uvodne tri etape odšteli 9,6 milijona evrov (prišteti je treba še nekaj milijonov organizacijskih stroškov), napovedujejo, da si bo spektakel s Pogačarjem v glavni vlogi na ogledalo vsaj 800.000 ljudi.

Slovenski šampion je pred Tourom upravičeno samozavesten. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Slovenski šampion je pred Tourom upravičeno samozavesten. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Tadej Pogačar se je včeraj že pripravljal za uvodno vožnjo na čas. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Tadej Pogačar se je včeraj že pripravljal za uvodno vožnjo na čas. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

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