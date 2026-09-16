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SLOVENIJA V POLNI POSTAVI

Slovenski selektor pozdravil vrnitev Oblaka in Šeška: »Imenitno je, ko sta pri moštvu igralca takšne ravni«

Slovenijo čakajo obračuni s Škotsko, Severno Makedonijo in Švico, selektor pa računa tudi na oba največja aduta.
Na Brdu je v baznem taboru slovenske reprezentance Boštjan Cesar predstavil 26 kandidatov za prihajajoče tekme. FOTO: Leon Vidic

Na Brdu je v baznem taboru slovenske reprezentance Boštjan Cesar predstavil 26 kandidatov za prihajajoče tekme. FOTO: Leon Vidic

Boštjan Cesar se bo zelo temeljito lotil prihajajočih nalog. FOTO: Leon Vidic

Boštjan Cesar se bo zelo temeljito lotil prihajajočih nalog. FOTO: Leon Vidic

Benjamin Šeško, slovenski as v napadu Manchester Uniteda, se po poškodbi vrača k reprezentanci. FOTO: Lee Smith/Reuters

Benjamin Šeško, slovenski as v napadu Manchester Uniteda, se po poškodbi vrača k reprezentanci. FOTO: Lee Smith/Reuters

Na Brdu je v baznem taboru slovenske reprezentance Boštjan Cesar predstavil 26 kandidatov za prihajajoče tekme. FOTO: Leon Vidic
Boštjan Cesar se bo zelo temeljito lotil prihajajočih nalog. FOTO: Leon Vidic
Benjamin Šeško, slovenski as v napadu Manchester Uniteda, se po poškodbi vrača k reprezentanci. FOTO: Lee Smith/Reuters
Siniša Uroševič
 16. 9. 2026 | 10:16
5:28
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Po pisanem nogometnem poletju z mundialom in nastopi v evropskih klubskih tekmovanjih je čas za jesenske izzive državnih reprezentanc v ligi narodov. V primerjavi s preteklostjo bo uvodni spored zelo živahen, saj se bodo v presledku slabih dveh tednov, med 26. septembrom in 6. oktobrom, razvrstile štiri tekme. Zato je tudi selektor Boštjan Cesar predstavil širši seznam kandidatov, kot smo ga sicer vajeni.

Brdo pri Kranju je kot po navadi ob sončnih dneh ponujalo idilično podobo. Tokrat pa je osrednje igrišče Nacionalnega nogometnega centra samevalo, precej bolj živahno je bilo v neposredni soseščini med igralci golfa. A kmalu bo drugače: v ponedeljek (21. t. m.) se bodo zbrali člani slovenske nogometne reprezentance, na tem novem seznamu jih je natanko 26, in se pripravljali za tekme s švicarskimi, makedonskimi in škotskimi nogometaši. Premiera tega novega poglavja v ligi narodov bo 26. t. m. ob 15. uri s Škotsko v Stožicah, sledile bodo še domača tekma s Severno Makedonijo (29. t. m.), Švico v Luzernu (3. 10.) in Škotsko v Glasgowu (6. 10.).

»Takšen spored za vse reprezentance v tej ligi narodov predstavlja novost, vse skupaj z ritmom iz treninga v trening ter iz tekme v tekmo bo za nas poseben izziv. Ker bomo skupaj dlje kot po navadi, se bo treba projekta lotiti posebej temeljito, razmišljati o ustrezni regeneraciji, se zbrati za zahtevne naloge. Pred nami so štiri tekme, zato sem povabil več igralcev kot v marcu in juniju. In takrat so bili naši nastopi pripravljalnega značaja, zdaj so tu tekmovalni cilji,« je bil jasen na prvem popočitniškem srečanju z novinarji na Brdu naš nogometni selektor.

Boštjan Cesar se bo zelo temeljito lotil prihajajočih nalog. FOTO: Leon Vidic
Boštjan Cesar se bo zelo temeljito lotil prihajajočih nalog. FOTO: Leon Vidic

S svojimi nogometaši bo imel pred premiero sezone v ligi narodov pet dni treninga, veseli se začetka tekmovanja v Stožicah. »Vedno je lepo igrati na domačem stadionu, naša prednost je, ko imamo podporo navijačev. Seveda si želim, da bi bila tudi tokrat ta številčna in glasna,« je poudaril Cesar, a obenem dodal: »Seveda je drugače igrati, ko si doma. A na koncu vedno odloča kakovost prikazanega na igrišču, ne glede na to, kje je tekma.«

Poletni dnevi so minili tudi v temeljitih analizah prihajajočih tekmecev, o katerih Cesar vedno znova najde lepe besede: »Škotska in Švica sta igrali na svetovnem prvenstvu, makedonsko vrsto smo si ogledali v Sarajevu na tekmi z Bosno in Hercegovino. Vsi trije naši tekmeci imajo veliko kakovosti, veselimo se izzivov, v katerih pravzaprav favoritov ne bo.«

Kader kandidatov za nastop je širok. Odkar je kmalu po začetku tega koledarskega leta uradno postal selektor slovenske nogometne reprezentance, bo imel Cesar prvič na voljo hkrati osrednja zvezdnika našega nogometa – vratarja Jana Oblaka iz madridskega Atletica in Benjamina Šeška iz Manchester Uniteda. »Imenitno je, ko sta pri moštvu igralca takšne ravni, a tudi vsi drugi so vredni izjemne pozornosti. Z Benjaminom sem bil sicer od poletnih dni v stiku, vesel sem, da se je vrnil na igrišče, kajti njegova poškodba še zdaleč ni bila nedolžna,« je podčrtal selektor. Na seznam je tokrat uvrstil več nogometašev iz slovenske lige, po dva iz Olimpije in Celja ter enega iz Maribora.

Benjamin Šeško, slovenski as v napadu Manchester Uniteda, se po poškodbi vrača k reprezentanci. FOTO: Lee Smith/Reuters
Benjamin Šeško, slovenski as v napadu Manchester Uniteda, se po poškodbi vrača k reprezentanci. FOTO: Lee Smith/Reuters

Učinkoviti napadalci

»Seveda natančno spremljam domače prvenstvo in vesel sem, ker se vračajo nekateri, ki morda na tujem ne bi dobili toliko priložnosti. V tem primeru je bolje, da doma igrajo redno, obenem se tako tudi dviguje kakovost domačega tekmovanja,« meni. Veseli ga strelska forma napadalcev, navdušil ga je Šturmov nastop za Slavio iz Prage v ligi prvakov, podobno kot omenjeni nogometaš je Andraž Šporar dvakrat v polno zadel nazadnje v slovaškem derbiju med bratislavskim Slovanom in Žilino. Nik Prelec, prav tako napadalec, pa je sploh prvič na seznamu udarne reprezentančne vrste: »Že nekaj časa ga spremljam, še ko je bil v Avstriji in Angliji. Imel je nekaj težav s poškodbo, zdaj je v dobri formi, igra v resni ligi (ekstraklasa na Poljskem, o. p.). Med mlajšimi nogometaši sta zagotovo pod drobnogledom tudi Tian Nai Koren in Luka Topalovič, se pa seveda veliko pogovarjam o njima kot tudi drugih z vodilnimi pri mladi reprezentanci in ta ima zdaj na drugem mestu dobro izhodišče za nadaljevanje kvalifikacij, tako da je pomembno tam ohraniti jedro moštva.«

In tekmovalni cilj Cesarjevih nogometašev? Ključno je kajpak obstati v skupini B lige narodov, tekmovalni uspeh bi lahko odprl tudi vrata k dodatnim kvalifikacijam za euro 2028. Prihajajoči spored štirih preizkušenj pa bo jasno razkril, kam zdaj sodi naša reprezentanca. Zato je že premiera s Škotsko zelo močno podčrtana!

Seznam reprezentantov

Vratarji: Jan Oblak, Igor Vekić, Matevž Vidovšek; branilci: Jaka Bijol, Žan Karničnik, Erik Janža, Vanja Drkušić, David Brekalo, David Zec, Srđan Kuzmić, Jošt Urbančič, Žan Zaletel; zvezni igralci: Benjamin Verbič, Adam Gnezda Čerin, Sandi Lovrić, Timi Max Elšnik, Tomi Horvat, Tamar Svetlin, Mark Zabukovnik in Tjaš Begić; napadalci: Andraž Šporar, Benjamin Šeško, Žan Vipotnik, Danijel Šturm, Aljoša Matko in Nik Prelec.

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