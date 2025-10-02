Slovenski šport ovit v črnino: veliko prezgodaj se je poslovil Matevž

V 36. letu starosti je umrl nekdanji vratar Olimpije in slovenske mlade reprezentance Matevž Grabnar. Grabnar je hokejsko pot začel pri Olimpiji, kjer je že kot otrok oblekel dres zeleno-belih. Skozi leta se je prebil vse do članske ekipe, kjer je s svojimi predstavami opozoril nase. Njegov talent pa ni ostal neopažen niti na reprezentančni ravni.

Matevž Grabnar bo ljubiteljem hokeja na letu ostal v spominu kot eden najobetavnejših slovenskih vratarjev svoje generacije. Od nadarjenega športnika, ki je veliko prezgodaj zapustil ta svet, se bodo poslovili v ponedeljek, 6. oktobra, na ljubljanskih Žalah, že zdaj pa mu lahko na spletni strani Osmrtnice.si prižgete virtualno svečko.