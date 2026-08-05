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SMUČARSKI SKOKI

Slovenskim čeladam so se čudili tudi Poljaki

Naši orli in orlice do novih zmag brez dolgoletnega zaščitnega znaka. Pri SZS bodo kmalu predstavili novega generalnega sponzorja za skoke.
Rok Oblak si je v nedeljo priskakal prve stopničke med svetovno elito. FOTO: Leon Vidic
Rok Oblak si je v nedeljo priskakal prve stopničke med svetovno elito. FOTO: Leon Vidic
Miha Šimnovec
 5. 8. 2026 | 06:40
3:06
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V Visli se je minuli konec tedna z dvodnevno prireditvijo za veliko nagrado začela nova tekmovalna sezona v smučarskih skokih na najvišji ravni pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS). Medtem ko so slovenske skakalke tudi brez Nike Prevc zablestele v vsem sijaju in z lepim številom točk izpolnile prvi cilj glavnega trenerja Jurija Tepeša, je iz naše okrnjene moške ekipe, ki je na Poljsko odpotovala brez Anžeta Laniška, Domna Prevca in Timija Zajca, stik z vrhom držal zgolj Rok Oblak, ki je kot najboljši Slovenec po sobotnem 19. mestu v nedeljo prijetno presenetil s skokom na tretjo stopnico zmagovalnega odra.

V slovenski ženski reprezentanci bi si težko želeli boljši start v poletno različico svetovnega pokala. Potem ko je na prvi tekmi zmago slavila Ema Klinec, se je na drugi na vrh zavihtela Nika Vodan, ki je pred svojo klubsko kolegico iz SSK Žiri prevzela tudi vodstvo v skupni razvrstitvi tega tekmovanja. Obakrat se je med najboljšo deseterico prebila tudi Maja Kovačič (8. in 10.), na obeh preizkušnjah pa so si točke priskakale tudi preostale naše reprezentantke Taja Bodlaj (21. in 18.), Ajda Košnjek (17. in 25.) in Katra Komar (19. in 24.) ter si prav tako izboljšale svoje položaje na svetovni lestvici.

Čudili so se tudi Poljaki

Pozornim gledalcem pa je med spremljanjem njihovih nastopov padla v oči sprememba na čeladah: v Visli so namreč naši skakalci in skakalke po dolgem času tekmovali brez napisa Gorenje oziroma so ga imeli prelepljenega. Na smučarski zvezi so nam potrdili, da omenjeno podjetje ni več generalni pokrovitelj slovenskih orlov in orlic. Po več kot tridesetih letih! Nad tem, da napisa, ki je z leti postal zaščitni znak naših skakalcev in skakalk, ni več na njihovih čeladah in kapah, so se čudili tudi številni poljski ljubitelji tega športa.

3,7 milijona evrov

znaša proračun za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri SZS.

Gorenje sicer ostaja sponzor in bo z zvezo sodeloval tudi v prihodnje, a ne več v takšni meri in obliki kot doslej. Kljub izpadu sredstev so pristojni za poolimpijsko sezono 2026/27 že pokrili proračun za skoke in nordijsko kombinacijo v višini 3,7 milijona evrov – tudi s pomočjo novega generalnega pokrovitelja, katerega ime za zdaj ostaja še skrivnost. Znano pa je že, da tudi po njegovem uradnem razkritju ne bo viden na čeladah. To pomeni, da se slovenskim skakalcem in skakalkam ponuja nov prostor za oglaševanje osebnih sponzorjev. Na drugi strani bo lahko zveza poslej svoje pokrovitelje namesto na pokrivalih reklamirala na smučeh reprezentantov (v velikosti 200 cm²).

Poljski spremljevalci skokov ob tem že ugibajo, kdaj in kje se bo z novo čelado prvič pojavil olimpijski šampion ter svetovni prvak in rekorder Domen Prevc. In ne dvomijo, da jo bodo poslej krasile modro-srebrne barve znamenitega proizvajalca energijske pijače, ki daje krila ... 

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