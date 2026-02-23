Kdo je slovenska alpska smučarka, ki je nosila zastavo na zaključku zimskih OI? Najprej je tekmovala za ZDA ... (FOTO)

Po dobrih dveh tednih tekmovanj so se nocoj s slovesnostjo v veronski Areni zaključile 25. zimske olimpijske igre. Preden pa je olimpijski ogenj ugasnil in je olimpijska zastava šla v roke organizatorjev prihajajočih olimpijskih iger, ki bodo čez štiri leta potekala v francoskih Alpah, so podelili še zadnjih pet kompletov medalj. Veliki finale olimpijskih iger pod naslovom Lepota v akciji se je začel z odmevi znamenitih italijanskih oper, sledil pa je prihod športnikov v rimski amfiteater. Slovensko zastavo je tokrat nosila alpska smučarka Lila Lapanja. Na zaključni slovesnosti 25. zimskih olimpijskih iger v Veroni so se v mimohodu še zadnjič na igrah Milano Cortina 2026 predstavile sodelujoče države. Igre so združile kar 92 nacionalnih olimpijskih komitejev in 2.880 športnikov, ki so v zadnjih tednih skupaj ustvarjali nepozabne olimpijske zgodbe. Zaključek je potekal v znamenju športnega duha, glasbe in umetnosti, nastopil je tudi italijanski pevec Lauro De Marinis, znan pod umetniškim imenom Achille Lauro, baletni plesalec Roberto Bolle in mojster elektronske glasbe Gabry Ponte.

Po dobrih dveh tednih tekmovanj in 116 podeljenih kompletih medalj se olimpijska tekmovanja v Italiji še ne zaključujejo, med 6. in 15. marcem bodo na prizoriščih potekale še zimske paraolimpijske igre, tokrat tretjič v Italiji. Slovenijo bosta zastopala smučarska tekačica Tabea Dolžan in alpski smučar Jernej Slivnik.

FOTO: Stefano Rellandini Afp

FOTO: Stefano Rellandini Afp

Lila Grace Lapanja je Ameriška Slovenka, njen oče je nekdanji alpski smučar Vojko Lapanja. Kalifornijčanka slovenskih korenin je članica kluba SK Radovljica in tekmuje v slalomu. V začetku kariere je tekmovala za ZDA, od leta 2024 pa za Slovenijo. Nastopila je na svetovnih mladinskih prvenstvih v letih 2013 in 2014, ko je dosegla najboljšo uvrstitev s šestim mestom v slalomu. V svetovnem pokalu je debitirala leta 2015, ko je v Aspnu odstopila. Prvič je točke osvojila leta 2016 v Flachauu z 22. mestom, kar je tudi njena najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu. Nastopila je na svetovnem prvenstvu leta 2025, ko je odstopila, in na Zimskih olimpijskih igrah 2026, kjer je dosegla 36. mesto v slalomu.

92 držav, 2.880 športnikov in nepozabne zgodbe: veličasten zaključek v Veroni.

FOTO: Gabriel Bouys Afp

FOTO: Gabriel Bouys Afp

FOTO: Stefano Rellandini Afp

FOTO: Gabriel Bouys Afp

FOTO: Piero Cruciatti Afp