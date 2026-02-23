  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA SKLEPNI SLOVESNOSTI V VERONI

Kdo je slovenska alpska smučarka, ki je nosila zastavo na zaključku zimskih OI? Najprej je tekmovala za ZDA ... (FOTO)

Med 6. in 15. marcem bodo na prizoriščih potekale še zimske paraolimpijske igre.
Lila Lapajne FOTO: Lila Lapajne, Instagram

Lila Lapajne FOTO: Lila Lapajne, Instagram

Lila Grace Lapanja FOTO: Aleksandra Szmigiel Reuters

Lila Grace Lapanja FOTO: Aleksandra Szmigiel Reuters

FOTO: Stefano Rellandini Afp

FOTO: Stefano Rellandini Afp

FOTO: Stefano Rellandini Afp

FOTO: Stefano Rellandini Afp

FOTO: Gabriel Bouys Afp

FOTO: Gabriel Bouys Afp

FOTO: Gabriel Bouys Afp

FOTO: Gabriel Bouys Afp

FOTO: Stefano Rellandini Afp

FOTO: Stefano Rellandini Afp

FOTO: Gabriel Bouys Afp

FOTO: Gabriel Bouys Afp

FOTO: Piero Cruciatti Afp

FOTO: Piero Cruciatti Afp

FOTO: Stefano Rellandini Afp

FOTO: Stefano Rellandini Afp

Lila Lapajne FOTO: Lila Lapajne, Instagram
Lila Grace Lapanja FOTO: Aleksandra Szmigiel Reuters
FOTO: Stefano Rellandini Afp
FOTO: Stefano Rellandini Afp
FOTO: Gabriel Bouys Afp
FOTO: Gabriel Bouys Afp
FOTO: Stefano Rellandini Afp
FOTO: Gabriel Bouys Afp
FOTO: Piero Cruciatti Afp
FOTO: Stefano Rellandini Afp
STA, A. G.
 23. 2. 2026 | 07:55
 23. 2. 2026 | 08:12
2:46
A+A-

Po dobrih dveh tednih tekmovanj so se nocoj s slovesnostjo v veronski Areni zaključile 25. zimske olimpijske igre. Preden pa je olimpijski ogenj ugasnil in je olimpijska zastava šla v roke organizatorjev prihajajočih olimpijskih iger, ki bodo čez štiri leta potekala v francoskih Alpah, so podelili še zadnjih pet kompletov medalj. Veliki finale olimpijskih iger pod naslovom Lepota v akciji se je začel z odmevi znamenitih italijanskih oper, sledil pa je prihod športnikov v rimski amfiteater. Slovensko zastavo je tokrat nosila alpska smučarka Lila Lapanja. Na zaključni slovesnosti 25. zimskih olimpijskih iger v Veroni so se v mimohodu še zadnjič na igrah Milano Cortina 2026 predstavile sodelujoče države. Igre so združile kar 92 nacionalnih olimpijskih komitejev in 2.880 športnikov, ki so v zadnjih tednih skupaj ustvarjali nepozabne olimpijske zgodbe. Zaključek je potekal v znamenju športnega duha, glasbe in umetnosti, nastopil je tudi italijanski pevec Lauro De Marinis, znan pod umetniškim imenom Achille Lauro, baletni plesalec Roberto Bolle in mojster elektronske glasbe Gabry Ponte.

Po dobrih dveh tednih tekmovanj in 116 podeljenih kompletih medalj se olimpijska tekmovanja v Italiji še ne zaključujejo, med 6. in 15. marcem bodo na prizoriščih potekale še zimske paraolimpijske igre, tokrat tretjič v Italiji. Slovenijo bosta zastopala smučarska tekačica Tabea Dolžan in alpski smučar Jernej Slivnik.

FOTO: Stefano Rellandini Afp
FOTO: Stefano Rellandini Afp
FOTO: Stefano Rellandini Afp
FOTO: Stefano Rellandini Afp

Lila Grace Lapanja je Ameriška Slovenka, njen oče je nekdanji alpski smučar Vojko Lapanja. Kalifornijčanka slovenskih korenin je članica kluba SK Radovljica in tekmuje v slalomu. V začetku kariere je tekmovala za ZDA, od leta 2024 pa za Slovenijo. Nastopila je na svetovnih mladinskih prvenstvih v letih 2013 in 2014, ko je dosegla najboljšo uvrstitev s šestim mestom v slalomu. V svetovnem pokalu je debitirala leta 2015, ko je v Aspnu odstopila. Prvič je točke osvojila leta 2016 v Flachauu z 22. mestom, kar je tudi njena najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu. Nastopila je na svetovnem prvenstvu leta 2025, ko je odstopila, in na Zimskih olimpijskih igrah 2026, kjer je dosegla 36. mesto v slalomu.

92 držav, 2.880 športnikov in nepozabne zgodbe: veličasten zaključek v Veroni.

FOTO: Gabriel Bouys Afp
FOTO: Gabriel Bouys Afp
FOTO: Gabriel Bouys Afp
FOTO: Gabriel Bouys Afp
FOTO: Stefano Rellandini Afp
FOTO: Stefano Rellandini Afp
FOTO: Gabriel Bouys Afp
FOTO: Gabriel Bouys Afp
FOTO: Piero Cruciatti Afp
FOTO: Piero Cruciatti Afp
FOTO: Stefano Rellandini Afp
FOTO: Stefano Rellandini Afp

Več iz teme

Lila Lapanjaolimpijske igrealpsko smučanjezimske olimpijske igrezimske olimpijske igre 2026
ZADNJE NOVICE
08:35
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Za Rierovo strategijo v nogah Olimpije manjka dinamita (FOTO)

V Stožicah šest golov in pravičen remi med Koprom in Olimpijo. Delitev točk najbolj veseli Celjane.
Nejc Grilc23. 2. 2026 | 08:35
08:25
Novice  |  Svet
ŠKANDAL

Kralj Karel III. vedel, da mlajši brat zlorablja svoj položaj?!

Žvižgač razkril tesne vezi z razvpitim milijonarjem in bančnikom
23. 2. 2026 | 08:25
08:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
08:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
MOJSTRANA

Šok na smučišču: smučar po hudi nesreči padel v nezavest

O smučarski nesreči so bili obveščeni policisti.
23. 2. 2026 | 08:05
08:00
Bulvar  |  Tuji trači
OBLEKA V MUZEJ

Melania nadaljuje stoletno tradicijo prvih dam

Črno-bela kreacija bo del zbirke v galeriji prvih dam v Smithsonianu. Slovenka v Beli hiši nepriljubljena, pomagal ni niti dokumentarni film.
23. 2. 2026 | 08:00
07:55
Šport  |  Odmevi
NA SKLEPNI SLOVESNOSTI V VERONI

Kdo je slovenska alpska smučarka, ki je nosila zastavo na zaključku zimskih OI? Najprej je tekmovala za ZDA ... (FOTO)

Med 6. in 15. marcem bodo na prizoriščih potekale še zimske paraolimpijske igre.
23. 2. 2026 | 07:55

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki