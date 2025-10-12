  • Delo d.o.o.
KOLESARSTVO

Amaterski kolesar na Krvavcu prehitel Pogačarja, a zaradi posebnega razloga

40-letni britanski amaterski kolesar je specialist za vožnjo v klanec.
Pogačar praznuje zmago v Lombardiji. FOTO: Marco Bertorello Afp

Tadej Pogačar s trofejo, ki jo je osvojil v Lombardiji. FOTO: Tommaso Berardi Tommaso Berardi Via Reuters Conn

FOTO: Marco Bertorello Afp

N. P.
 12. 10. 2025 | 15:38
 12. 10. 2025 | 15:56
1:59
Dan po zgodovinskem petem zmagoslavju na dirki po Lombardiji je Tadej Pogačar stopil pred domače navijače in tekmoval še na svoji prireditvi S klanca v klan’c. Na dobrodelnem vzponu od Komende do Krvavca se je pomerilo kar 1189 kolesarjev iz 36 držav, a slovenski as se je moral tokrat zadovoljiti z drugim mestom. Prehitel ga je 40-letni britanski amaterski kolesar Andrew Feather, specialist za vožnjo v klanec, ki pa je startal nekaj minut pred Pogačarjem.

»Upam, da boste uživali. Ne se preveč zagnat! Prva dva kilometra sta res strma,« je tekmecem svetoval Pogačar, nato pa pet minut za glavnino krenil na 14 kilometrov dolg vzpon. Feather je prednost znal izkoristiti in v cilj prikolesaril pred svetovnim prvakom.

Pogačar je bil po koncu navdušen nad vzdušjem: »Taka tekma me navdušuje. Na štartu, skozi Cerklje in do vrha Krvavca je bilo res lepo. Hvala vsem, ki so bili na kolesu in ob cesti.« Dogodek je označil kot posebno zahvalo navijačem in napovedal, da prireditev gotovo ni zadnja.

Sezona za zgodovino

Le dan prej je v Bergamu postal prvi kolesar po Faustu Coppiju s petimi zaporednimi zmagami na dirki po Lombardiji in skupno deseto na spomenikih. V letošnji sezoni je kot drugi po Eddyju Merckxu slavil na treh spomenikih v enem letu in potrdil status najboljšega kolesarja sedanjosti.

Čeprav je uradni del sezone zaključen, Pogačarja čaka še posebna oktobrska ekshibicija v Andori skupaj s Primožem Rogličem, Jonasom Vingegaardom in Isaacom del Torom. Nato sledi kratek oddih in priprave na nove velike cilje – med njimi Milano–Sanremo in Pariz–Roubaix.

