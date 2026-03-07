Šok po najdaljšem skoku: razkrivamo podrobnosti diskvalifikacije Domna Prevca

DRAMA NA SKAKALNICI

Domen Prevc je skočil najdlje, a zaradi prekratkih smuči ostal brez zmage, medtem ko je Nika Prevc z novim podvigom znova potrdila svojo premoč.

V Lahtiju je bilo že vse nared za novo slavje Domna Prevca. Slovenski šampion je na sprinterski preizkušnji z le eno serijo, s katero so finski prireditelji nadomestili odpadlo novembrsko v Ruki, poletel najdlje med vsemi (129 m) in se – tako kot trenerja Robert Hrgota in Miran Zupančič – že veselil prepričljivega prvega mesta. Toda nato je sledil šok: na kontroli opreme so ugotovili, da je imel za centimeter predolge smuči. Ali z drugimi besedami: bil je – kakor njegova sestra Nika Prevc v začetku decembra v Visli – za 100 gramov prelahek. Tako se je sedma zaporedna zmaga, s katero bi ...