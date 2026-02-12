Šok po prihodu v cilj: osvojila medaljo, se zgrudila na tla in obležala (VIDEO)

Jessie Diggins je na Zimskih olimpijskih igrah 2026 osvojila bronasto medaljo v teku na deset kilometrov v prosti tehniki in s tem še četrtič v karieri stopila na olimpijski oder za zmagovalke. Američanka je po prečkanju ciljne črte zaradi izčrpanosti in bolečin obležala v snegu, poroča Slobodna Dalmacija.

Progo je premagala v času 23:38,9, kar je zadostovalo za tretje mesto. Takoj po prihodu v cilj pa se je zgrudila in prijela za desni del trupa, kjer jo že več dni pestijo bolečine zaradi poškodovanih reber. Poškodbo je utrpela ob padcu na enem izmed prejšnjih nastopov. Kljub oteženemu dihanju in bolečinam se je odločila za nastop, ki ga je izpeljala do konca. Po padcu v cilj je ob njej ostala rojakinja Hailey Swirbul, ki ji je pomagala sneti smuči.

Zmaga na Švedsko

Zmagala je Frida Karlsson s časom 22:49,2, drugo mesto je osvojila Ebba Andersson, ki je v cilj prišla s časom 23:35,8. Švedski reprezentanci je uspelo nadaljevati niz odličnih rezultatov, saj je že v prejšnjih disciplinah posegla po najvišjih mestih in potrdila vlogo ene najmočnejših ekip na igrah. Za Digginsovo je to najboljša olimpijska uvrstitev v tej disciplini. Leta 2018 v Pjongčangu je bila peta, štiri leta pozneje v Pekingu osma. Tokrat je kljub zdravstvenim težavam stopila na zmagovalni oder in še enkrat potrdila, da sodi med najuspešnejše tekmovalke v zgodovini ameriškega teka na smučeh.