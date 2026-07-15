Šok po zmagi Španije, zamaskirana vlomilca poskušala vdreti v dom Laminea Yamala

Mladi zvezdnik španske reprezentance Lamine Yamal se je le nekaj ur po tem, ko je svojo reprezentanco popeljal v finale svetovnega prvenstva, znašel na muhi vlomilcev. Devetnajstletni nogometni čudežni deček je na sinočnji veliki zmagi Španije nad Francijo z 2:0 izsilil enajstmetrovko, s čimer se je »rdeča furija« uvrstila v veliki finale mundiala. Slavje pa je kmalu pokvarila neprijetna novica iz Barcelone, kjer sta dva zamaskirana vlomilca poskušala vdreti v njegovo razkošno vilo.

Domnevna vlomilca so zgodaj zjutraj opazili, ko sta preskočila zaščitni zid okoli Yamalovega posestva. Na srečo je zasebna varnostna služba mladega nogometaša ukrepala, še preden sta prišla do vhodnih vrat in poskušala vlomiti v hišo. Ko sta ugotovila, da so ju posnele varnostne kamere, in da se jima približuje varovanje, sta zamaskirana storilca pobegnila.

Katalonska policija je takoj sprožila preiskavo, potem ko je prejela posnetke z nadzornih kamer. Policijske patrulje so hitro prispele na kraj dogodka, potem ko je varnostna služba sprožila nujni varnostni protokol. Policija primer obravnava kot poskus velike tatvine, kriminalisti pa podrobno analizirajo posnetke, da bi identificirali osumljenca.

Vila, v kateri sta nekoč živela Gerard Piqué in Shakira

Zanimivo je, da je Yamal tik pred odhodom na svetovno prvenstvo v videoposnetku javnosti pokazal notranjost te vile. Gre za razkošno in prostorno posestvo, ki je zdaj v njegovi lasti, pred ločitvijo leta 2022 pa je pripadalo nekdanjemu branilcu Barcelone Gerardu Piquéju in kolumbijski pop zvezdnici Shakiri.

Poskus vloma ni osamljen primer, saj sta bila februarja tarči tatov tudi dva Yamalova soigralca iz Barcelone. Pau Cubarsí je bil pred nekaj meseci okraden, ko so mu ukradli dragoceno ročno uro. Joan García pa je doživel še večji šok, saj so vlomilci le nekaj dni pozneje iz njegove hiše odnesli večjo količino denarja in nakita.

Kljub drami zunaj igrišča ima Yamal za seboj sanjsko sezono. Poleg odličnih predstav na svetovnem prvenstvu, kjer je ob zmagi nad Savdsko Arabijo s 4:0 dosegel tudi svoj prvi gol na mundialih, je v prejšnji sezoni v dresu Barcelone na 45 tekmah dosegel 24 golov in prispeval 18 asistenc, poroča Kurir.rs.