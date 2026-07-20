Šok v Argentini: Messijev zadnji ples se je končal s porazom in očitki sodniku Vinčiću

Mediji v Argentini so priznali premoč španskih nogometašev, ki so z zmago z 1:0 v finalu svetovnega prvenstva južnoameriški reprezentanci odvzeli naslov, osvojen pred štirimi leti. »Reprezentanci ni uspelo ubraniti naslova proti Španiji, ki je igrala bolje, prevladovala na tekmi, grozila z vseh strani in na koncu zasluženo postala svetovni prvak,« piše v poročilu športni časnik Olé.

»V posameznih trenutkih je bila španska premoč popolna. Enzo Fernández je bil izključen po upravičeno dosojenem drugem rumenem kartonu zaradi grobega prekrška nad Cubarsíjem. Argentina je zaznamovala to svetovno prvenstvo, za katero upamo, da ne bo ostalo v spominu kot zadnji tango najboljšega nogometaša v zgodovini (Lionela Messija),« dodaja časnik.

Časnik Clarín izpostavlja: »Argentina izgubila proti premočni Španiji; Messijev zadnji ples se je končal v solzah.« »Španija je premagala argentinsko reprezentanco, ki je v finale prišla brez dovolj energije, in tako postala novi svetovni prvak. Messijev zadnji ples se je končal v solzah. Moštvo Luisa de la Fuenteja je bilo občutno boljše od Scalonijeve reprezentance,« piše časnik.

FOTO: Lee Smith Reuters

FOTO: Lee Smith Reuters

Spominja, da je Enzo Fernández prejel rdeči karton, po katerem se je Argentina upirala španskemu pritisku vse do prve minute drugega podaljška, ko je Ferrán Torres dosegel edini gol v finalu.

Vinčić po finalu tarča ostrih kritik

»Slavku Vinčiću, sodniku finala, je bila tekma prevelik izziv. Naredil je dve resni napaki – razveljavljen zadetek Španije in izključitev Enza Fernándeza sta ga postavila pod drobnogled. Argentino je pritisnila teža finala, sanje o obrambi naslova pa so med tekmo vse bolj delovale kot nedosegljiva iluzija, skoraj od prve minute,« navaja Clarín.

FOTO: James Lang Imagn Images Via Reuters

Časnik La Nación poudarja, da se je »Argentina upirala, kolikor je mogla«. »Španija je novi svetovni prvak. Že od samega začetka je narekovala ritem tekme. Z nadzorom nad žogo in visokim pritiskom je Argentino prisilila k umiku in iskanju rešitev skozi obrambno organizacijo,« pišejo.

Donald Trump se rokuje s sodnikom Vinčićem FOTO: Evan Vucci Reuters

»Zaključni sodniški žvižg Slavka Vinčića je potrdil španski triumf in vrnitev naslova svetovnega prvaka po 16 letih. Argentina, ki je branila naslov, osvojen v Katarju leta 2022, je turnir končala kot podprvak po finalu, v katerem se je skoraj celotno tekmo uspešno branila, a na koncu klonila pred tekmecem, ki je bil boljši in svojo premoč kronal z golom v podaljšku,« sklene La Nación, poroča Slobodna Dalmacija.