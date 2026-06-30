  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ODMEVNO

Šok v NBA: LeBron James zapušča Dončića, že obvestil Lakerse, da naj več ne računajo nanj

Za zdaj še ni jasno, kje naj bi igral v prihodnje, dobro obveščeni viri pa pravijo, da naj bi bil to Golden State.
LeBron James. FOTO: Kenneth Richmond Getty Images Via Afp
LeBron James. FOTO: Kenneth Richmond Getty Images Via Afp
M. U.
 30. 6. 2026 | 18:52
 30. 6. 2026 | 19:42
0:45
A+A-

LeBron James je napovedal, da se bo v naslednji sezoni 2026/2027 spet vrnil na parket Lige NBA, ne bo pa več igral za ekipo Los Angeles Lakers.

image_alt
Lakersi preskočili prvo oviro, zdaj jih čakajo prvaki

To je prvi sporočil Shams Charania, dobro obveščeni novinar ESPN-ja.

Tako poroča, da je 41-letni igralec že obvestil Lakerse, da naj več ne računajo nanj. Za zdaj še ni jasno, kje naj bi igral, dobro obveščeni viri pa pravijo, da naj bi bil to Golden State.

Enainštiridesetletni branilec je za Lakerse igral od leta 2018, z njo je leta 2020 osvojil naslov.  James, ki se mu je pogodba iztekla, je po lanskem porazu Lakersov v polfinalu zahodne konference podvomil o svoji prihodnosti.

Zapušča Dončića, Los Angeles Lakers priznavajo, da je prihodnost ekipe odvisna od Slovenca

»Ne vem, kaj prinaša prihodnost. Stopil bom korak nazaj, se pogovoril z družino, analiziral stvari in ko bo pravi čas, boste vedeli, kaj sem se odločil,« je 11. maja dejal supezvezdnik in po 302. odigrani tekmi končnice dodal, da še vedno čuti strast do košarke. Los Angeles Lakers so si ga sicer želeli obdržati, hkrati pa so priznali, da je prihodnost ekipe odvisna od Luke Dončića, ki je februarja 2025 prišel iz Dallasa.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

LeBron JamesNBALos Angeles Lakers
ZADNJE NOVICE
18:52
Šport  |  Odmevi
ODMEVNO

Šok v NBA: LeBron James zapušča Dončića, že obvestil Lakerse, da naj več ne računajo nanj

Za zdaj še ni jasno, kje naj bi igral v prihodnje, dobro obveščeni viri pa pravijo, da naj bi bil to Golden State.
30. 6. 2026 | 18:52
18:32
Novice  |  Svet
VELIKA TRAGEDIJA

Potresi zadali končni udarec Venezueli, iz ruševin se širi vonj po smrti (FOTO, VIDEO)

Zadnje desetletje se spopadajo s hudim pomanjkanjem osebja, zdravil in ventilatorjev. Zaradi globoke krize je državo že pred leti zapustila večina kvalificiranega medicinskega in pedagoškega osebja.
30. 6. 2026 | 18:32
18:21
Bulvar  |  Zanimivosti
VSTAL OD 'MRTVIH'

Šok v bolnišnici! Razglasili za mrtvega, med odvzemom organov se je v joku zbudil

Že pred samo operacijo je sestra opazila, da njen brat odpira oči in z njimi sledi premikanju družinskih članov po prostoru.
30. 6. 2026 | 18:21
18:05
Bulvar  |  Tuji trači
AIDS

Razkrit vzrok smrti znane igralke, poročilo mrliškega oglednika polno pretresljivih podrobnosti

Umrla je zaradi zaradi posledic aidsa.
30. 6. 2026 | 18:05
18:00
Video
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Nekoč simbol skromnih počitnic, danes pravi poletni luksuz

Počitniške prikolice doživljajo preporod. Zakaj se zanje odloča vse več družin in kaj ponujajo sodobni modeli, razkrivata gostji podkasta Deloindom.
Nina Štajner30. 6. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Izlet
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: pretiravanje in nerealna pričakovanja

Praktične metode prizemljitve, kot so meditacija ali pisanje dnevnika, lahko pomagajo ohraniti ravnovesje.
30. 6. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 15:11
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Čeprav si tega ne želimo, se vseeno dogaja

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 15:11
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Čeprav si tega ne želimo, se vseeno dogaja

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
OBRATI

Ta Mercedes bo marsikoga pustil brez besed: poglejte, kaj zmore

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 15:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bo Slovenija zamudila svojo priložnost?

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 11:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOPUST

Lahko bi plačali 250.000 EUR za zdravstvene storitve

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki