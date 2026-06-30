Šok v NBA: LeBron James zapušča Dončića, že obvestil Lakerse, da naj več ne računajo nanj

LeBron James je napovedal, da se bo v naslednji sezoni 2026/2027 spet vrnil na parket Lige NBA, ne bo pa več igral za ekipo Los Angeles Lakers.

To je prvi sporočil Shams Charania, dobro obveščeni novinar ESPN-ja.

Tako poroča, da je 41-letni igralec že obvestil Lakerse, da naj več ne računajo nanj. Za zdaj še ni jasno, kje naj bi igral, dobro obveščeni viri pa pravijo, da naj bi bil to Golden State.

Enainštiridesetletni branilec je za Lakerse igral od leta 2018, z njo je leta 2020 osvojil naslov. James, ki se mu je pogodba iztekla, je po lanskem porazu Lakersov v polfinalu zahodne konference podvomil o svoji prihodnosti.

Zapušča Dončića, Los Angeles Lakers priznavajo, da je prihodnost ekipe odvisna od Slovenca

»Ne vem, kaj prinaša prihodnost. Stopil bom korak nazaj, se pogovoril z družino, analiziral stvari in ko bo pravi čas, boste vedeli, kaj sem se odločil,« je 11. maja dejal supezvezdnik in po 302. odigrani tekmi končnice dodal, da še vedno čuti strast do košarke. Los Angeles Lakers so si ga sicer želeli obdržati, hkrati pa so priznali, da je prihodnost ekipe odvisna od Luke Dončića, ki je februarja 2025 prišel iz Dallasa.