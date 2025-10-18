Šok v svetu F1: prijatelj Schumacherja naj bi posilil medicinsko sestro v družinski vili

Avstralski avtomobilski dirkač Joey Mawson je bil razkrit kot moški, ki ga švicarsko tožilstvo obtožuje posilstva ene od medicinskih sester Michaela Schumacherja. Do domnevnega kaznivega dejanja naj bi prišlo leta 2019 v družinski rezidenci Schumacherjevih v Glandu v Švici, kjer je Mawson bival kot gost družine.

Po poročanju švicarskega časnika 24 heures je bila obtožnica, dolga poldrugo stran, vložena pri javnem tožilstvu okrožja La Côte. V njej je navedeno, da je Mawson dvakrat posilil medicinsko sestro, potem ko je ta po več koktajlih, ki so vsebovali vodko, izgubila zavest. Kolegi so jo takrat odnesli v posteljo, ne da bi jo slekli, in jo pustili počivati. Kmalu zatem naj bi se Mawson vrnil v sobo in zagrešil dejanje.

Dejanje naj bi zagrešil prijatelj Micka Schumacherja. FOTO: Jaimi Joy Reuters

Prijatelj sina legende

Tožilstvo trdi, da je šlo za dogodek 23. novembra 2019, potem ko sta se obtoženi in žrtev srečala v biljardnici Schumacherjeve vile. Noben član Schumacherjeve družine ni vpleten v primer.

Mawson, ki danes šteje 29 let, obtožbe zanika. Preiskovalcem je povedal, da je bilo njuno razmerje domnevno sporazumno in da sta se pred tem poljubila v enem od ženevskih klubov. Žrtev te trditve odločno zavrača in trdi, da je bil Mawson le družinski prijatelj.

Joey Mawson je bil v svetu motošporta dolgo časa obetavno ime. Dirkaško kariero je začel v Evropi in se meril tudi z znanimi imeni, kot sta Lando Norris in George Russell. V Formulo 1 sicer nikoli ni prišel in se je kasneje vrnil dirkat v Avstralijo. Z Mickom Schumacherjem, sinom legendarnega sedemkratnega svetovnega prvaka Michaela Schumacherja, sta bila tesna prijatelja.

Sojenje v tem odmevnem primeru je bilo razpisano za ta teden. Michael Schumacher, ki je leta 2013 utrpel hudo poškodbo glave pri smučarski nesreči, od takrat potrebuje 24-urno nego.