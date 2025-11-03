  • Delo d.o.o.
SRBSKA LIGA

Šok v svetu nogometa! Med tekmo se je zgrudil trener, kmalu zatem umrl

V 22. minuti je nenadoma izgubil zavest ob igrišču, nato so ga odpeljali z rešilnim avtomobilom.
FOTO: Mike Labrum Unsplash
FOTO: Mike Labrum Unsplash
STA, N. P.
 3. 11. 2025 | 20:18
 3. 11. 2025 | 20:24
1:08
A+A-

Srbski nogomet je danes pretresla smrt trenerja Radničkega iz Kragujevca Mladena Žižovića. Kot je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug, je 44-letni Žižović na današnji tekmi elitne srbske lige na gostovanju pri Mladosti v Lučanih izgubil zavest in zatem kljub posredovanju zdravniške službe umrl.

V Bosni in Hercegovini rojeni Žižović je v 22. minuti nenadoma izgubil zavest ob igrišču, nato so ga odpeljali z rešilnim avtomobilom, a v 41. minuti prekinili tekmo, ko so objavili, da je strateg, ki je ekipo prevzel 23. oktobra, preminil.

Radnički, za katerega igra tudi Slovenec Ester Sokler, je ob prekinitvi vodil z 2:0.

Žižović je pred prihodom v Kragujevac uspešno vodil banjaluški Borac, pred tem pa tudi Škupi, Al Holod, Slobodo iz Tuzle, Zrinjski in Radnik Bijeljino.

Mladen Žižović
