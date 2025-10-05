Šok v svetu nogometa! Nekdanji reprezentant obtožen spolne zlorabe mladoletnice

Mehiko je pretresla novica, ki močno odmeva tudi v športnih krogih. Nekdanjega nogometnega reprezentanta Omarja Brava so aretirali zaradi suma spolne zlorabe otrok, so v soboto sporočili tožilci. Novico je objavila francoska tiskovna agencija AFP.

Policija je 45-letnega Brava prijela v predmestju Guadalajare, glavnega mesta zvezne države Jalisco. Po navedbah tamkajšnjega tožilstva naj bi imel dokaze, da je Bravo »v zadnjih mesecih večkrat zlorabil najstnico«, hkrati pa sumijo, da je podobna dejanja storil že prej.

Primer je v Mehiki sprožil val ogorčenja, saj gre za enega najbolj prepoznavnih obrazov mehiškega nogometa.

Legenda kluba Chivas

Omar Bravo, rojen v mehiški zvezni državi Sinaloa, je svojo kariero začel leta 2001 pri klubu Chivas de Guadalajara, s katerim je že leto kasneje osvojil turnir mehiške lige Apertura. Leta 2007 je postal najboljši strelec tekmovanja z 11 goli, leto pozneje pa je za kratek čas prestopil v španski Deportivo de La Coruña, kjer je igral šest mesecev.

Bravo je še danes najboljši strelec v zgodovini Chivasa – dosegel je 132 golov v ligaških tekmovanjih in 160 v vseh tekmah skupaj. Klub je sicer poseben po tem, da zanj igrajo izključno mehiški nogometaši, kar dodatno krepi njegov status v domovini.

Bravo je za Mehiko nastopil na svetovnem prvenstvu 2006 v Nemčiji, kjer je že na prvi tekmi dosegel dva zadetka proti Iranu. Bil je eden najbolj priljubljenih igralcev njegove generacije in dolgoletni simbol kluba iz Guadalajare.

Preiskava proti nekdanjemu nogometašu še poteka. Oblasti so sporočile, da bodo javnost sproti obveščale o razvoju primera.