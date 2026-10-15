Šok v tenisu: Srba suspendirali za kar 24 let! Na igrišča se bo lahko vrnil šele leta 2050

Mednarodna agencija za teniško integriteto (ITIA) je srbskega teniškega igralca Stefana Milićevića suspendirala za kar 24 let in mu naložila 70.000 ameriških dolarjev denarne kazni zaradi hudih kršitev protikorupcijskih pravil. Odločitev je postala pravnomočna 9. oktobra 2026, prepoved pa bo trajala vse do 8. oktobra 2050. Gre za izjemno dolgo prepoved, ki bo Milićeviću za skoraj četrt stoletja zaprla vrata profesionalnega tenisa. Njegov primer je povezan z očitki o prirejanju teniških dvobojev in poskusih novačenja drugih igralcev za sodelovanje v koruptivnih dejavnostih.

Milićevića so obtožili prirejanja šestih teniških dvobojev, pri čemer je na petih nastopil tudi sam. Poleg tega naj bi med letoma 2022 in 2024 poskušal vplivati na izide še šestih dvobojev. Po očitkih ITIA naj bi poskušal v koruptivne dejavnosti vključiti tudi druge profesionalne teniške igralce. Takšne kršitve predstavljajo resen poseg v integriteto športa, saj spodkopavajo zaupanje v poštenost tekmovanj in športne rezultate.

Sedem poskusov vzpostavitve stika

Preiskava je potekala leta 2026. Po navedbah ITIA se Milićević ni odzval na njene poskuse vzpostavitve stika, čeprav naj bi ga agencija po različnih komunikacijskih kanalih poskušala doseči kar sedemkrat.

Dne 24. septembra 2026 mu je poslala uradno obvestilo o domnevnih hudih kršitvah protikorupcijskih pravil. Ker se nanj ni odzval, je bila kazen izrečena v skladu z veljavnimi pravili in postopki agencije.

Do leta 2050 brez teniških turnirjev

V času suspenza Milićević ne sme nastopati na teniških tekmovanjih, trenirati igralcev ali obiskovati dogodkov, ki jih organizirajo oziroma odobrijo organizacije, kot so ATP, WTA, organizatorji turnirjev za grand slam in nacionalne teniške zveze. Sankcija tako ne pomeni zgolj prepovedi tekmovanja, temveč tudi izključitev iz številnih drugih dejavnosti v profesionalnem tenisu.

Milićević je avgusta 2014 dosegel najvišjo uvrstitev v karieri na svetovni lestvici posameznikov, ko je zasedal 1338. mesto. Njegova prepoved se bo iztekla šele oktobra 2050. Takrat bo od začetka kazni minilo 24 let, vrnitev v profesionalni tenis pa bo odvisna tudi od tega, ali bo izpolnil vse pogoje, določene v sankciji.