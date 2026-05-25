NAPET RAZPLET SEZONE

Šok v zadnjem krogu: Brinje od osmoljenca do zmagovalca

V zadnjem krogu 1. SNL Olimpija klonila, Maribor zmagal, v sredo pa že prvi kvalifikacijski obračun med Primorjem in Nafto.
Nogometaši Brinja so v dveh tednih opravili zgodovinsko pot od poražencev do velikih zmagovalcev. FOTO: Facebook/NK Brinje
Gorazd Nejedly
 25. 5. 2026 | 08:35
4:48
A+A-

Vrhunec 35. nogometnega prvenstva v samostojni Sloveniji ni bil v 1. SNL, pač pa v 2. SNL. V zadnjem 30. krogu je krajšo potegnila dotlej vodilna Nafta, ki je pred domačimi navijači po neodločenem izidu proti Triglavu zapravila neposredno uvrstitev v 1. SNL. Spodrsljaj tekmeca je izkoristilo Brinje, ki je tesno zmagalo v Biljah in po točkah ujelo Nafto, a je bilo zaradi boljšega izkupička v medsebojnih tekmah (neodločen izid in zmaga) nagrajeno z jackpotom v obliki zgodovinske prve uvrstitve v 1. SNL. Grosupeljčani so postali 47, klub v samostojni Sloveniji s prvoligaško vstopnico.

Ajdovsko Primorje in lendavska Nafta bosta v sredo (27. t. m.) in nedeljo (31. t. m.) razrešila še zadnjo prvoligaško uganko, katero moštvo bo tudi v novi sezoni tekmovalo med najboljšimi klubi v Sloveniji. Prvi dvoboj devetouvrščene ekipe bo v Ajdovščini (18.00), povratni pa v Lendavi (17.00).

Na vrhu Josifov in Tetteh

Prvoligaški zaključek sezone je prinesel tudi odločitev o najboljšem strelcu lige. Po dveh golih Nikite Josifova v Ajdovščini in enem Benjamina Tetteha v Ljudskem vrtu sta Rus in Ganec osvojila strelsko lovoriko brez sijaja. Zgolj ducat golov je z naskokom najslabši izkupiček v zgodovini prvenstev in najslabši v Evropi.

Od Olimpije in Maribora, poražencev sezone, ki sta jo sklenila s polovičnim izkupičkom (zeleno-beli še s četrtim porazom z 1:2 proti Bravu, vijolični z visoko zmago proti Aluminiju), do zmagovalcev. To so zagotovo pokalni osmoljenci Grosupeljčani. V zadnjih dveh tednih so pokazali največ in v velikem slogu, kot to zmorejo le najboljši, pokalno razočaranje spremenili v šampionsko veselje. V zadnji dve tekmi so šli z zaostankom petih točk za Lendavčani ter jih na koncu tudi s pomočjo Kranjčanov prehiteli. Lendavčani so v najpomembnejši tekmi sezone podlegli pritisku – kljub vodstvu v 78. minuti. Izgubili so le eno tekmo, in sicer pred tednom dni v Grosupljem. Tudi rekordno število točk ni bilo dovolj.

Nikita Josifov je s strelsko lovoriko dopolnil celjsko zmagoslavje v sezoni 2025/26. FOTO: NK Celje
Bravo četrtič boljši od Olimpije

Izidi 36. kroga 1. SNL: Primorje – Celje 0:4 (450, Josifov 7., 34., Požeg Vancaš 23., Kučys 38.), Bravo – Olimpija 2:1 (900, Stanković 74., Pečar 84.; Marin 17./11-m), Maribor – Aluminij 3:0 (brez gledalcev, Reghba 8., Primc 73., Tetteh 90.), Kalcer Radomlje – Mura (250, Pelko 11., 17., Klančir 74.; Kurtović 7., Kasalo 56.), Koper prost.

Vrstni red strelcev: 12 – Nikita Josifov (Celje), Benjamin Tetteh (Maribor), 11 – Franko Kovačević.

2. SNL; 30. krog: Bilje – Brinje Grosuplje 0:1, Nafta – Triglav 1:1, Ilirija – Beltinci Klima Tratnjek 1:3, Tabor – Rudar 2:0, Kety Emmi&Impol Bistrica – Slovan 1:0, Jadran – Krka 4:3, Krško Posavje – Gorica 2:0, Jesenice – Dravinja 0:1; končni vrstni red: Brinje in Nafta po 75, Triglav 64, Beltinci 60, Tabor 50, Bistrica 45, Dravinja in Rudar po 37, Bilje 34, Jadran 33, Slovan 32, Krka 29, Ilirija 27, Krško Posavje 26, Gorica 22, Jesenice 18.

Veličasten sprejem za Brinje

Nogometaši Brinja so si prislužili veličasten sprejem v večernih urah po prihodu iz Severne Primorske in napovedali, da bodo tudi v najvišjem tekmovalnem razredu trdi in žilavi tekmeci. Kot so bili v pokalnem tekmovanju, ko so že pokazali obrise prvoligaškega moštva s skalpi Maribora, Olimpije in Radomelj. Še pomembnejše sporočilo za vodstvo kluba s predsednikom Andražem Zrnecem in trenerjem Goranom Markovićem pa je podpora lokalnega okolja, ki je na najlepši možni način ustvarjalo nogometne ambicije. V dobrih dveh letih so Grosupeljčani od »njive« in vaške infrastrukture prišli do sodobnega nogometnega parka in tekmovalne licence.

Ne le za Domžale, klavrn konec sezone se nakazuje tudi nekdanjemu velikanu Gorici. Štirikratni slovenski prvaki so – ob Jeseničanih – izpadli iz 2. SNL. Morda jih lahko reši le približno milijon evrov za pridobitev tekmovalne licence (na prvi stopnji je niso prejeli), saj bo prav zaradi propada Domžal v 2. SNL sproščeno še eno mesto. V 2. SNL se je sicer uvrstila Vrhnika iz 3. SNL zahod, medtem ko je zmagovalec 3. SNL vzhod Videm zavrnil napredovanje, tako da so napredovale drugouvrščene Brežice. Nova sezona 1. SNL se bo začela 18. julija. 

