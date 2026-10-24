Šokantna novica! Nekdanji najboljši nogometaš Evrope padel na dopinškem testu, samo ena stvar ga lahko reši pred tragičnim koncem kariere

Nekdanji evropski nogometaš leta Jorge Luiz Frello Filho – Jorginho je po poročanju brazilskih medijev padel na dopinškem testu. Novica, ki jo je prvi objavil novinar Thiago Asmar, prihaja neposredno po polfinalnem porazu njegovega Flamenga v pokalu Copa Libertadores proti argentinskemu Estudiantesu, kjer je italijanski reprezentant brazilskih korenin zgrešil odločilno enajstmetrovko.

O nadaljnji usodi 34-letnega vezista bo odločala analiza B-vzorca, predvidena za 27. oktober. Če bo ta potrdila prvotne izvide, mu glede na vrsto odkrite snovi grozi od šest mesecev do dveh let prepovedi igranja. Za nogometaša, ki bo decembra dopolnil 35 let, bi to najverjetneje pomenilo predčasen konec športne poti.

Z Morebitno kaznijo bi velik udarec utrpel tudi Flamengo. Klub se v finišu domačega prvenstva bori za naslov prvaka in ima na vrhu lestvice le točko prednosti pred Palmeirasom. Jorginho, ki je v svoji karieri s Chelseajem osvojil Ligo prvakov in Evropsko ligo, z Italijo naslov evropskega prvaka, leta 2021 pa končal na tretjem mestu v izboru za zlato žogo, bi se tako namesto z ugledno zapuščino lahko poslovil z dopinškim dnom.