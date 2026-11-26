»Če je padel Sturm v Gradcu, lahko tudi Ferencváros v Budimpešti.« To je po sijajnem nizu in skalpu štajerskih sosedov opogumljena parola celjskih nogometašev pred nocojšnjo peto tekmo (21.00) v evropski ligi, ki bo praktično odločilna, ne pa še usodna v lovu na uvrstitev med 24 najboljših in dodatne kvalifikacije za osmino finala. Celjani so trenutno na 25. mestu z enakim številom točk, kot jih imajo 24. Sturm, 23. Hoffenheim, 22. Sparta Praga in 26. Salzburg.

38,25 milijona evrov je vredno moštvo Ferencvarosa. 36 naslovov madžarskega prvaka je osvojil Frenecvaros. 12 tekem brez poraza je Ferencvaros nanizal v Evropi v tej sezoni.

Toda če se je ob žrebu zdelo, da s 36 naslovi državnega prvaka madžarski rekorder sodi v kategorijo izenačenih tekmecev, je po petih mesecih sezone realnost precej drugačna: Ferencváros v tej sezoni EL sploh še ni izgubil tekme, dosegel je kar 10 zmag, vse štiri v EL, vključno z zadnjo senzacionalno proti sedemkratnemu evropskemu prvaku Milanu na San Siru (2:0).

Fizika proti tehniki

»Ferencváros je premagljiv,« je navzlic strašljivim številkam prepričan trener slovenskih prvakov Zoran Zeljković. Njegov optimizem ni povsem brez kritja, saj so Celjani v najboljšem obdobju v tej sezoni. Brez poraza so že devet tekem v vseh tekmovanjih, hkrati so se ob tekmi manj povsem vrnili v šampionsko bitko na domači fronti in nimajo večjih težav z zdravjem igralcev. Sezono je končal le Litovec Pijus Širvys. Toda 46-letni Ljubljančan je tudi dovolj realen pred še tretjo evropsko tekmo v nizu proti tekmecem iz soseščine.

Igrajo tudi za zimski prestop Dvig forme slovenskih prvakov je povezan s prebujenjem Svita Sešlarja, ki znova dviguje svojo vrednost v Evropi pred morebitno zimsko selitvijo na bolje. Povezujejo ga z Beogradom, kjer domuje njegov »stric« Albert Riera.

»Dobre stvari je treba ponavljati, ker je tisto, kar se je že zgodilo, le še preteklost,« je Zeljković pri pripravi na tekmo uporabil modrost izkušenih trenerjev, pri čemer se je dobro zavedal, da razmerja moči in kakovosti – najbolj so izražena v telesni moči, manj v tehničnih delih – kljub vsemu govorijo v tekmečev prid. Največjo moč upodabljata nekdanji Liverpoolov vidni član Naby Keïta, za katerega je angleški velikan plačal kar 60 milijonov evrov odškodnine, in francoski Haitčan in najnevarnejši napadalec Lenny Joseph, ki je v Evropi zabil že šest golov. Nevarnost manj bo bivši Celjan Franko Kovačević, ki po zimskem prestopu niti približno ni ujel strelske forme, podobne celjski. Hrvat še ni povsem okreval po poškodbi.

Gvinejec Naby Keita je najslovitejši igralec Ferencvarosa. Foto: Scott Heppell/Reuters

Celjani so v najboljši formi v sezoni. Foto: Thilo Schmuelgen/Reuters

Uspešni so lahko tudi z manj žoge v nogah

Celjski dvig forme je povezan s prebujenjem Svita Sešlarja, tehnično najbolj dovršenega igralca, ki nagiba jeziček na tehtnici na zmagovalno stran. Toda 24-letni Konjičan ni edini »jeziček«. Z mojstrskimi vložki in goli je celjske apetite dvignil tudi Benjamin Verbič.

»Pomagala sta tudi Mario (Kvesić, op. p.) in Beni, ampak čakamo še na izbruh napadalcev, ki pa opravljajo veliko nevidnega in garaškega dela,« je najboljši celjski strelec v EL (4) ter domačem prvenstvu (5) kolege izzval in zaščitil hkrati.

»Želimo si zmage, zadovoljni bomo s točko,« je svoja pričakovanja zaokrožil Sešlar, ki si v Evropi znova nabira »plus točke« za morebitni zimski odhod na boljše. Povezujejo ga s selitvijo v Beograd k svojemu »stricu« Albertu Rieri. Podobno velja še za nekatere udarne igralce, ki so v Celju že dosegli vrhunec – Mark Zabukovnik, Artemijus Tutyškinas, Armandas Kučys, Łukasz Bejger … – in si želijo večjega zaslužka ter napredovanja.

Lestvica EL 3. Ferencvaros 4 4 0 0 11:3 12 6. Olympiacos 4 3 1 0 4:1 10 12. NEC Nijmegen 4 2 1 1 8:9 7 25. Celje 4 1 1 2 5:9 4 36. Ararat 4 0 0 4 4:14 0

V Groupama Áreni, kot se imenuje pred 12 leti zgrajeni stadion z zmogljivostjo do 23.000 sedežev, Celjani še ne morejo zapraviti vseh možnosti za napredovanje, lahko pa si jih krepko izboljšajo. Na voljo bodo imeli še 12 točk, čeprav se bodo do konca pomerili še z dvema izrazitima favoritoma (Olympiacos, NEC Nijmegen) in avtsajderjem (Araratom). Njihov močni adut pod Zeljkovićevo taktirko je sposobnost taktičnega prilagajanja: nekoč moštvo z izrazito usmeritvijo k čim večji posesti žoge je zdaj sposobno trpeti tudi brez žoge v nogah in zadržati nalete tekmecev.

Glavni sodnik bo 39-letni Italijan Simone Sozza.

