Španci so zmagali po svoje in bodo favorit v nedeljskem finalu SP

»Kdor zna, zna, in mi znamo,« bi si nosilno pesem mladinske filmske uspešnice Gremo mi po svoje lahko prepevali španski nogometaši po polfinalu SP. Igrali so po svoje in tudi zmagali so po svoje. V Dallasu je bilo 2:0. S taktično premišljeno in tehnično dovršeno igro so nalili pesek v francoski motor, štirje mušketirji so bili razoroženi. Evropski prvaki bodo favoriti tudi v nedeljskem finalu v New Jerseyju, kjer bodo lovili svoj drugi naslov svetovnih prvakov po tistem iz leta 2010 v Južni Afriki, na katerem je nastopila tudi Slovenija.

»Nogomet je preprosta igra. Dvaindvajset mož se 90 minut podi za žogo, na koncu pa vedno zmagajo Nemci,« je nekoč dejal legendarni angleški napadalec Gary Lineker. To je veljalo včasih, zdaj bi ta ugotovitev bolje pristajala Špancem. Nazadnje so na tekmi, ki je štela, izgubili 28. marca 2023 proti Škotski v kvalifikacijah za EP 2024. Od takrat so odigrali 38 tekem ter vmes osvojili ligo narodov (2023) in euro 2024.

Stari rek, da tekme dobiva napad, naslove pa osvaja obramba, še vedno drži. Španija je na tem svetovnem prvenstvu na sedmih tekmah prejela vsega en gol, v četrtfinalu proti Belgiji. Tudi Francija se je izkazala v obrambi, prejela je le dva gola, oba nazadnje proti Špancem. Oboji pa so dosegli 16 golov.

Strelca v polfinalu proti Franciji sta bila Mikel Oyarzabal z 11 metrov (22., prekršek nad Laminom Yamalom) in Pedro Porro (58.). Oyarzabal igra za Real, ampak ne Real Madrid, temveč Real Sociedad. Porro igra za Tottenham, ki se je komaj rešil izpada iz premier league. Kylian Mbappé (8 golov) je zvezdnik Real Madrida, Ousmane Dembélé in Desire Doué Paris St. Germaina ter Michael Olise Bayerna ... Francozi vseeno niso zmogli niti enega resnega strela proti vratom in bodo v soboto igrali za tretje mesto.