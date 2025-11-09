  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOGOMET

Spektakel s srečnim koncem, Celje v konferenčni ligi po hudi bitki premagalo Legio

Junaki so postali Žan-Luk Leban, Nikita Josifov in Žan Karničnik.
Celjski nogometaši so navdušili tudi svoje navijače. Foto: NK Celje/Facebook

Celjski nogometaši so navdušili tudi svoje navijače. Foto: NK Celje/Facebook

Mladi vratar Žan-Luk Leban je spravljal v obup tekmece. FOTO: NK Celje/Facebook

Mladi vratar Žan-Luk Leban je spravljal v obup tekmece. FOTO: NK Celje/Facebook

Žan Karničnik je s čudovitim golom odločil zmagovalca napetega slovensko-poljskega dvoboja. Foto: NK Celje/Facebook

Žan Karničnik je s čudovitim golom odločil zmagovalca napetega slovensko-poljskega dvoboja. Foto: NK Celje/Facebook

Spored konferenčne lige FOTO: Zx

Spored konferenčne lige FOTO: Zx

Celjski nogometaši so navdušili tudi svoje navijače. Foto: NK Celje/Facebook
Mladi vratar Žan-Luk Leban je spravljal v obup tekmece. FOTO: NK Celje/Facebook
Žan Karničnik je s čudovitim golom odločil zmagovalca napetega slovensko-poljskega dvoboja. Foto: NK Celje/Facebook
Spored konferenčne lige FOTO: Zx
Gorazd Nejedly
 9. 11. 2025 | 07:01
4:37
A+A-

Evropska pot Celja je v konferenčni ligi dobila novo čudovito poglavje. Po hudi bitki in hoji po robu je po velikem preobratu z 2:1 padla Legia. S tretjo zaporedno zmago, najtežjo doslej in stoodstotnim izkupičkom je slovenski pokalni prvak najmanj ujel kvalifikacije za osmino finala, zelo blizu je tudi neposredno napredovanje med 16 najboljših. Celje je na lestvici KL med klubi s tremi zmagami na drugem mestu, za turškim Samsunsporom in pred nemškim Mainzem.

1,2 milijona evra oziroma maksimalni zaslužek so Celju prinesle tri zmage, 400.000 evrov za vsako zmago.

Celjani bodo v naslednji tekmi, 27. t. m., gostovali na Češkem v Olomoucu. A najtežja bitka jih čaka že v nedeljo, prvenstvena proti Bravu. Na stadionu Z'dežele je več kot 8000 navijačev, od tega približno 1300 gostujočih, do zadnje sekunde stalo na nogah. Razplet je bil za Celjane srečen, do izjemnih tekmecev, že dolgo ne tako kakovostno pripravljenih na celjski slog igre in tri četrt tekme popolnih vladarjev dvoboja, pa krut. A Celjani niso bili tako slabi, drugačni, kot so sicer, le tekmec je bil odličen.

»Legia ima močne igralce, hitre, na trenutke smo trpeli, a so tudi oni. Verjeli smo, pokazali pogum proti dobri ekipi. Imamo devet točk od devetih možnih, zabijamo gole, igramo dobro, to so dejstva. Tudi izgubili bomo kdaj, ampak treba je verjeti,« je povedal tudi »srečko« Albert Riera.

Albert Riera je srečen v Celju

Albert Riera se je soočil tudi z vprašanjem o svojem odhodu. »Ali me vidite srečnega? No, potem je odgovor že znan. Nekaj so govorice in zanimanja, a pogodba velja do poletja 2026. Odloča klub. Če pride 20-milijonska ponudba za Kovačevića, ga bom sam peljal na letališče. Srečen sem tukaj, predsednik ima sladke skrbi. Če ne bo prišel do mene, bom srečno nadaljeval delo,« je povedal 43-letni Španec o možni selitvi v Beograd k Crveni zvezdi.

Čudovit in zmagoviti gol Žana Karničnika, ki je prišel v 77. minuti in le pet minut po izenačujočem Rusa Nikite Josifova (pri obeh je imel prste zraven Mario Kvesić), je bil pika na i »tekme z značajem«, kot jo je opisal trener in dodal: »Celje ga ima veliko.«

Žan-Luk Leban Celjane ohranjal žive

Prav je imel. Karničnik in Celjani so v prvem polčasu viseli v obrambnih nalogah, a to je bila prej kot slabost posledica Rierove igralne zamisli. Po njej se Karničnik, ko se Celjani preobrazijo iz obrambne v napadalno postavitev, pomakne iz vloge desnega bočnega branilca v zadnjega zveznega igralca, pri katerem se začne celjska napadalna ustvarjalnost. Riera je veliko tvegal, v drugem polčasu ni spreminjal postavitve, leva Karničnikova stran, na kateri je bil kosovski reprezentant Emal Krasniqi hud trn v peti, je bila še vedno precej ranljiva, toda pomik naprej je sprožil tudi kakovostnejšo igro z žogo v nogah.

Spored konferenčne lige FOTO: Zx
Spored konferenčne lige FOTO: Zx

»Karničnik je igral kot desetica, ne kot šestica. V drugem polčasu smo potrebovali tri desetice, zaradi česar se je pomaknil še bolj naprej,« je Riera razkril svoja taktična navodila ob odmoru.

Večer, v katerem je Legia odrezala od igre najboljšega strelca Franka Kovačevića in krepko omejila ustvarjalnost in prebojnost Kvesića, Danijela Šturma in Josifova ter valila napad za napadom, so imeli Celjani v vratih 22-letnega čarovnika. Žan-Luk Leban, ki je 12 let živel v Varšavi in v nasprotju z očetom košarkarjem Boštjanom izbral svojo športno pot v nogometu, je spravljal v obup gostujoče napadalce.

»Bil je odličen, reševal je Celje,« je priznal tudi slovenski reprezentant pri Legii Petar Stojanović in dodal, da si niso zaslužili poraza. Tudi rojak in tekmec Riere Inaki Astiz je bil odkrit. »Najbrž smo igrali najboljšo tekmo v sezoni in je ne bi smeli izgubiti. Zgodila sta se dva gola v kratkem času, ampak takšne igre si želim,« je povedal Bask.

Leban je v drugem polčasu ubranil »vse živo«, s 6 m, 10 m ali 20 m. »Ker sem živel v Varšavi, je bila moja velika želja, da igram proti Legii in jo premagam,« bodo pri poljskem velikanu še dolgo sanjali celjskega vratarja.

Mladi vratar Žan-Luk Leban je spravljal v obup tekmece. FOTO: NK Celje/Facebook
Mladi vratar Žan-Luk Leban je spravljal v obup tekmece. FOTO: NK Celje/Facebook

Žan Karničnik je s čudovitim golom odločil zmagovalca napetega slovensko-poljskega dvoboja. Foto: NK Celje/Facebook
Žan Karničnik je s čudovitim golom odločil zmagovalca napetega slovensko-poljskega dvoboja. Foto: NK Celje/Facebook

Več iz teme

nogomettekmeCeljeLegiakonferenčna liga
ZADNJE NOVICE
07:19
Bulvar  |  Glasba in film
POLKA

Rekorder Anže napisal novo uspešnico

Nova polka skupine Gadi zveni v country ritmih.
Mojca Marot9. 11. 2025 | 07:19
07:13
Lifestyle  |  Polet
BOJ PROTI POVIŠANEMU HOLESTEROLU

6 konzerviranih živil, ki pomagajo znižati holesterol. Preprosti triki za bolj zdravo srce

Tudi v pločevinki se lahko skriva zdravje.
Miroslav Cvjetičanin9. 11. 2025 | 07:13
07:09
Novice  |  Kronika  |  Doma
OPOZORILO PRISTOJNIH

Ponoči zagorelo v industrijskem kompleksu: Ne približujte se, zaprite okna (FOTO in VIDEO)

Intervencija bo predvidoma trajala dlje časa.
9. 11. 2025 | 07:09
07:01
Šport  |  Odmevi
NOGOMET

Spektakel s srečnim koncem, Celje v konferenčni ligi po hudi bitki premagalo Legio

Junaki so postali Žan-Luk Leban, Nikita Josifov in Žan Karničnik.
9. 11. 2025 | 07:01
07:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
NERAZISKANO

Srhljivka pri Celju: v greznici ob hitri cesti našli truplo šolarke (FOTO)

Poobjavljamo zgodbe o neraziskanih zločinih, ki so pretresli Slovenijo.
9. 11. 2025 | 07:00
06:45
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ONINA KUHINJA

Pripomoček za vse, ki želijo jesti zdravo, premišljeno in trajnostno

Aplikacija Veš, kaj ješ je lahko potrošnikom v pomoč pri odločanju, katera živila postaviti v nakupovalno košarico. Z zadnjim popisom trga so bili zbrani podatki za več deset tisoč živil. Z odčitanjem črtne kode živila lahko potrošniki preverijo že več kot 65.000 živil.
9. 11. 2025 | 06:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Zakaj izbrati slovenski oblak?

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Zakaj izbrati slovenski oblak?

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Znana slovenska vplivnica na sodišču?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki