Spektakel s srečnim koncem, Celje v konferenčni ligi po hudi bitki premagalo Legio

Evropska pot Celja je v konferenčni ligi dobila novo čudovito poglavje. Po hudi bitki in hoji po robu je po velikem preobratu z 2:1 padla Legia. S tretjo zaporedno zmago, najtežjo doslej in stoodstotnim izkupičkom je slovenski pokalni prvak najmanj ujel kvalifikacije za osmino finala, zelo blizu je tudi neposredno napredovanje med 16 najboljših. Celje je na lestvici KL med klubi s tremi zmagami na drugem mestu, za turškim Samsunsporom in pred nemškim Mainzem.

1,2 milijona evra oziroma maksimalni zaslužek so Celju prinesle tri zmage, 400.000 evrov za vsako zmago.

Celjani bodo v naslednji tekmi, 27. t. m., gostovali na Češkem v Olomoucu. A najtežja bitka jih čaka že v nedeljo, prvenstvena proti Bravu. Na stadionu Z'dežele je več kot 8000 navijačev, od tega približno 1300 gostujočih, do zadnje sekunde stalo na nogah. Razplet je bil za Celjane srečen, do izjemnih tekmecev, že dolgo ne tako kakovostno pripravljenih na celjski slog igre in tri četrt tekme popolnih vladarjev dvoboja, pa krut. A Celjani niso bili tako slabi, drugačni, kot so sicer, le tekmec je bil odličen.

»Legia ima močne igralce, hitre, na trenutke smo trpeli, a so tudi oni. Verjeli smo, pokazali pogum proti dobri ekipi. Imamo devet točk od devetih možnih, zabijamo gole, igramo dobro, to so dejstva. Tudi izgubili bomo kdaj, ampak treba je verjeti,« je povedal tudi »srečko« Albert Riera.

Albert Riera je srečen v Celju Albert Riera se je soočil tudi z vprašanjem o svojem odhodu. »Ali me vidite srečnega? No, potem je odgovor že znan. Nekaj so govorice in zanimanja, a pogodba velja do poletja 2026. Odloča klub. Če pride 20-milijonska ponudba za Kovačevića, ga bom sam peljal na letališče. Srečen sem tukaj, predsednik ima sladke skrbi. Če ne bo prišel do mene, bom srečno nadaljeval delo,« je povedal 43-letni Španec o možni selitvi v Beograd k Crveni zvezdi.

Čudovit in zmagoviti gol Žana Karničnika, ki je prišel v 77. minuti in le pet minut po izenačujočem Rusa Nikite Josifova (pri obeh je imel prste zraven Mario Kvesić), je bil pika na i »tekme z značajem«, kot jo je opisal trener in dodal: »Celje ga ima veliko.«

Žan-Luk Leban Celjane ohranjal žive

Prav je imel. Karničnik in Celjani so v prvem polčasu viseli v obrambnih nalogah, a to je bila prej kot slabost posledica Rierove igralne zamisli. Po njej se Karničnik, ko se Celjani preobrazijo iz obrambne v napadalno postavitev, pomakne iz vloge desnega bočnega branilca v zadnjega zveznega igralca, pri katerem se začne celjska napadalna ustvarjalnost. Riera je veliko tvegal, v drugem polčasu ni spreminjal postavitve, leva Karničnikova stran, na kateri je bil kosovski reprezentant Emal Krasniqi hud trn v peti, je bila še vedno precej ranljiva, toda pomik naprej je sprožil tudi kakovostnejšo igro z žogo v nogah.

Spored konferenčne lige FOTO: Zx

»Karničnik je igral kot desetica, ne kot šestica. V drugem polčasu smo potrebovali tri desetice, zaradi česar se je pomaknil še bolj naprej,« je Riera razkril svoja taktična navodila ob odmoru.

Večer, v katerem je Legia odrezala od igre najboljšega strelca Franka Kovačevića in krepko omejila ustvarjalnost in prebojnost Kvesića, Danijela Šturma in Josifova ter valila napad za napadom, so imeli Celjani v vratih 22-letnega čarovnika. Žan-Luk Leban, ki je 12 let živel v Varšavi in v nasprotju z očetom košarkarjem Boštjanom izbral svojo športno pot v nogometu, je spravljal v obup gostujoče napadalce.

»Bil je odličen, reševal je Celje,« je priznal tudi slovenski reprezentant pri Legii Petar Stojanović in dodal, da si niso zaslužili poraza. Tudi rojak in tekmec Riere Inaki Astiz je bil odkrit. »Najbrž smo igrali najboljšo tekmo v sezoni in je ne bi smeli izgubiti. Zgodila sta se dva gola v kratkem času, ampak takšne igre si želim,« je povedal Bask.

Leban je v drugem polčasu ubranil »vse živo«, s 6 m, 10 m ali 20 m. »Ker sem živel v Varšavi, je bila moja velika želja, da igram proti Legii in jo premagam,« bodo pri poljskem velikanu še dolgo sanjali celjskega vratarja.

Mladi vratar Žan-Luk Leban je spravljal v obup tekmece. FOTO: NK Celje/Facebook