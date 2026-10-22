Spet vse glasneje o Rogliču: kje bo nadaljeval pot naš kolesarski as?

V kolesarskih krogih se vse glasneje govori, da bi lahko slovenski zvezdnik Primož Roglič kariero nadaljeval pri svojem nekdanjem moštvu Visma Lease a Bike. Kot poroča WielerFlits, naj bi Nizozemci že navezali stik z njegovim agentom Mattio Gallijem. Roglič je za Vismo kolesaril med letoma 2016 in 2023, nato pa prestopil k ekipi Red Bull Bora Hansgrohe.

Doslej sta se kot njegova morebitna delodajalca omenjali predvsem ekipi Lotto-Intermarché in Pinarello Q36,5. Vrnitev k Vismi seveda še zdaleč ni dogovorjena. Odprta ostajajo vprašanja plače, dolžine pogodbe in predvsem Rogličeve vloge ob Jonasu Vingegaardu, Seppu Kussu in Matteu Jorgensonu. Njegov zastopnik naj bi pred meseci zahteval štiri milijone evrov letne plače.

Roglič je Vismo zapustil, ker si je želel več svobode pri uresničevanju svojih ciljev. Ob morebitni vrnitvi bi moral sprejeti drugačno vlogo: na največjih dirkah bi predvsem pomagal kapetanom, na posameznih preizkušnjah, morda tudi Vuelti, pa bi lahko dobil proste roke. Podobno pot je ubral Simon Yates, ki je kot pomočnik prišel k Vismi in nato osvojil Giro.

Pri nizozemskem moštvu dosegel svoje največje uspehe

Slovenec je prav pri nizozemskem moštvu dosegel svoje največje uspehe: osvojil je tri Vuelte, Giro in olimpijsko zlato v kronometru. Leta 2020 mu je na predzadnji dan ušla zmaga na Touru. V Vismo se vrača tudi športni direktor Addy Engels, ki je Rogliča spremljal pri številnih največjih uspehih.