Športni direktor Branko Milanović razkril načrte

Olimpija je pred današnjim derbijem 13. kroga 1. SNL proti Celju v Stožicah (19.30) predstavila novega športnega direktorja. Po Albertu Rieri in Victorju Sanchezu se v Olimpijo vrača španski nogometni duh. Vrnil pa ga bo Srb Branko Milovanović. V obdobju vladanja vlagatelja in predsednika kluba Adama Delisua je postal četrti »selektor« po Mladenu Rudonji, Goranu Boromisi in Nedžatu Aygünu. Nekdanji nogometaš z zavidljivo igralsko kariero in vrhuncem v Španiji v la ligi za Deportivo iz La Corune je že mesec dni vpleten v kadrovsko politiko zeleno-belih, ki je po nekaj slabih prestopnih rokih ter razhodu z Boromiso zašla v slepo ulico.

12 tekem v la ligi je zbral Branko Milovanović v dresu Deportiva La Corune.

Zeleno-beli so prav v obdobju, ko je Milovanović prišel Ljubljano in se spoznaval z okoljem ter slovensko ligo, dvignili svojo formo in obudili upanje o tem, da lahko zaostrijo šampionsko bitko. Po spretnem in zvitem Ranku Stojiću drugi Olimpijin srbski športni direktor, odkar je klub pod okriljem tujega vlagatelja, pri jesenskem prebujenju najbrž še ni imel veliko prstov vmes, a jasno je, da klub že deluje v višjih obratih kot v zelo klavrnem prvem delu sezone.

V Olimpiji le zmagovalni značaj

Milovanovićev predhodnik Aygün selekcije ni izpeljal najbolj posrečeno, kakšna pa bo Milovanovićeva in v katero smer bo šla?

Novi športni direktor Olimpije Branko Milovanović je četrti v dobi predsednika Adama Deliusa. Foto: Leon Vidic

Moštvo je kakovostno, a je lahko še boljše

»Da bi naredil to, kar želim, potrebujem dva, tri prestopne roke. Pomemben del delovanja bo tudi oblikovanje akademije po vzoru španskih, v katerih delujejo enako od mlajših kategorij do članske. Držal pa se bom tudi zahteve, da imajo vsi v klubu zmagovalni značaj, saj je Olimpija, ob vsem spoštovanju do Maribora in Celja, največji klub v Sloveniji,« je izpostavil svoj načrt Milovanović, ki je potrdil, da je zadnja leta podrobno spremljal slovenski nogomet in gledal veliko mladih igralcev. Zato je tudi navijačem sporočil: »Olimpija ima resen potencial za vrnitev na vrh slovenskega nogometa, kot igralec sem že osvajal pokalne lovorike, nikoli pa še naslova državnega prvaka. Z Olimpijo si ga želim.« Življenjepis izkušenega operativca je sicer spodoben, toda ne najbolj pregleden. Skrivnosti posla je odkrival v Bolgariji pri Lokomotivu iz Plovidva, potem pa ga je hitro odneslo na Kanarske otoke v Las Palmas, kjer je opravljal vlogo tehničnega direktorja in vodje skavtske službe za tujino. Uspešnost svojega delovanja v športni strukturi Las Palmasa je bila vidna pri eni od od uvrstitev v prvo špansko ligo.

Las Palmas je tudi stična točka Olimpije in 53-letnega Milovanovića, ki je eden od »stricev« prestopa Matea Ačimovića, sina legendarnega slovenskega nogometaša in nekoč prav tako Olimpijinega športnega direktorja Milenka Ačimovića. Devetnajstletnik je prav v tem mesecu okusil prve minute za člansko moštvo v drugi španski ligi in na treh tekmah skupaj igral 69 minut (5, 34, 30).

»Moje sanje so bile, da bi v Las Palmas pripeljal Matea Ačimovića. Z Igorjem Barišićem sva se zato kregala, zdaj se bova skupaj kregala z vsemi drugimi,« je slikovito pojasnil svojo vlogo pri odhodu Aćimovića ml. in prvih stikov z Olimpijo. Ki ima po njegovem mnenju kakovostno moštvo, a je lahko in mora biti še boljše. V smeri dviga kakovosti že deluje, njegovo vodilo pa je naslednje: »Vsak novinec mora biti boljši od igralcev, ki jih imamo zdaj. Prednostni cilj pa je vrnitev Slovenca, ki je zanimiv za to tržišče,« je povedal in napovedal: »Januarja se bo začela gradnja moštva za naslednjo sezono.«

Prva liga Telemach Maribor 12 6 6 0 21:9 24 Koper 12 6 4 2 19:11 22 Bravo 12 5 4 3 14:13 19 Olimpija 12 5 3 4 14:11 18 Nafta 12 5 2 5 18:16 17 Celje 11 4 4 3 12:11 16 Aluminij 12 3 4 5 16:13 13 Grosuplje 12 3 2 7 15:25 11 Mura 12 2 5 5 13:24 11 Radomlje 11 1 4 6 12:21 7