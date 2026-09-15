Športni direktor UAE: Težko je bilo na Vuelti brez Tadeja

Za zdaj še uganka, ali bo naš as naslednje leto na Vuelti.
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Andrej Hauptman (levo) v družbi šefa športnih direktorjev Joxeana Fernandeza Matxina (v sredini) in slovenskega kolega Jana Polanca. FOTO: Miha Hočevar
Enric Mas, Primož Roglič in Felix Gall so si zasluženo prikolesarili mesta na zmagovalnem odru 81. Vuelte, nič jim ni bilo podarjenega. A je jasno tudi, da bi bil razplet drugačen, če v 8. etapi ne bi bilo padca, ki je pretresel kolesarski svet. Na tleh se je z zlomljeno ključnico in vretencem ter pretresom možganov znašel Tadej Pogačar, ki je slavil tri etapne zmage in teden dni nosil rdečo majico s skoraj štiriminutno prednostjo. Njegov odstop je kajpak najbolj udaril njegovo ekipo UAE, ki je preživljala težke čase, nam je v posebnem pogovoru priznal športni direktor Matxin Joxean ...