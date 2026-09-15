Športni direktor UAE: Težko je bilo na Vuelti brez Tadeja

INTERVJU

Za zdaj še uganka, ali bo naš as naslednje leto na Vuelti.

Enric Mas, Primož Roglič in Felix Gall so si zasluženo prikolesarili mesta na zmagovalnem odru 81. Vuelte, nič jim ni bilo podarjenega. A je jasno tudi, da bi bil razplet drugačen, če v 8. etapi ne bi bilo padca, ki je pretresel kolesarski svet. Na tleh se je z zlomljeno ključnico in vretencem ter pretresom možganov znašel Tadej Pogačar, ki je slavil tri etapne zmage in teden dni nosil rdečo majico s skoraj štiriminutno prednostjo. Njegov odstop je kajpak najbolj udaril njegovo ekipo UAE, ki je preživljala težke čase, nam je v posebnem pogovoru priznal športni direktor Matxin Joxean ...