Športni glas Slovenije razkriva svojo življenjsko zgodbo: življenje Andreja Stareta med platnicama

Ta petek ob 18. uri bodo v grajski knjižnici na gradu Bogenšperk predstavili knjigo Minister Gregor pa nič avtorja Andreja Stareta. Je eden najbolj prepoznavnih športnih reporterjev in od 2024. tudi častni občan Šmartna pri Litiji. V svoji avtobiografiji se predstavi kot športni navdušenec in novinar, kot zdravnik in popotnik, spregovori tudi o svoji družini. »Pogovor o knjigi bo z avtorjem, ki je septembra 2025 praznoval svoj 70. rojstni dan, zagotovo zanimiv, zato ga ne smete zamuditi,« sporočajo z Bogenšperka. Vstop je prost.

Zabavna in iskrena življenjska zgodba legendarnega komentatorja.

Na Wikipediji lahko preberemo, da se je David Andrej Stare rodil 28. septembra 1955 v Ljubljani v družino s še eno sestro. Stare je po izobrazbi zdravnik, splošni javnosti pa je bolj znan kot dolgoletni komentator športnih dogodkov za RTV Slovenija. Odraščal je v Ljubljani, poletja pa med drugim preživljal pri starih starših v Šmartnem pri Litiji. Obiskoval je Osnovno šolo Majde Vrhovnik, potem Gimnazijo Jožeta Plečnika v Ljubljani. Zatem se je vpisal na Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani. P. H.