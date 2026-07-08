»Sramota, vse prirejate za Argentino.« Objava FIFA o sodniku povzročila kaos, videlo jo je več kot 23 milijonov ljudi

Argentina je po velikem preobratu premagala Egipt in se uvrstila v četrtfinale svetovnega prvenstva. Po zaostanku z 0:2 je na krilih Lionela Messija prišla do zmage s 3:2, po tej tekmi pa je izbruhnil popoln kaos . A tu se zgodba še ne konča. Ena povsem običajna objava FIFA je na družbenih omrežjih dvignila veliko prahu.

FIFA je objavila seznam sodnikov za tekmo med Francijo in Marokom, ki bo 9. julija ob 22. uri po našem času odigrana v Bostonu. Vsi sodniki na tej tekmi prihajajo iz Argentine. Glavni sodnik bo Facundo Tello, njegova pomočnika pa Juan Pablo Belatti in Gabriel Chade. Četrti sodnik bo Dario Herrera, v sobi VAR pa bo pomočnik Cristian Navarro.

»Vsi argentinski sodniki na tekmi Francije – FIFA dela vse, da bi priredila stvari v korist Argentine«, »FIFA se niti ne skriva več, zakaj ne bi kar Messija dali še v sobo VAR«, »Po tem nimate možnosti ovreči obtožb.« To je bilo le nekaj komentarjev, ki so se pojavili pod objavo. To objavo FIFA je videlo več kot 23 milijonov ljudi. Za primerjavo: vse druge objave, povezane s sodniki, so imele v povprečju okoli 200.000 ogledov. Jasno je, da bo vsaka odločitev argentinskih sodnikov pod drobnogledom.