Srb je na svetovnem prvenstvu izvedel himno Bosne in Hercegovine: zakaj v Torontu ni nihče pel? (VIDEO)

Bosna in Hercegovina je uradno začela nastop na svetovnem prvenstvu v nogometu. V Torontu je igrala proti Kanadi, pred začetkom tekme pa je potekala slovesnost. Po novih pravilih Fife se vsi igralci nahajajo na sredini igrišča, kjer se predvaja himna reprezentanc, ki nastopajo. Himno Bosne in Hercegovine je izvedel Srb Aleksandar Gajić. Z violino je nastopil na improviziranem odru na sredini igrišča in velja za enega vodilnih violinistov v Torontu. Tam živi od leta 2002. Bil je član Beograjske filharmonije, izobraževal se je v Londonu, komponiral glasbo za film »Belo odelo«, sodeloval pa je tudi z Goranom Bregovićem ter z njim snemal.

Mnogi so lahko opazili, da igralci Bosne in Hercegovine med izvajanjem himne niso peli. Zakaj? Zato, ker himna nima besedila. V uporabi je od julija 1999, vendar nima uradnega teksta. Takrat jo je razglasil tedanji visoki predstavnik v BiH Carlos Westendorp.

Do takrat so vsi trije narodi uporabljali svoje himne: Srbi so peli »Bože pravde«, Hrvati »Lijepa naša«, Bošnjaki pa »Jedna si jedina«, skladbo, ki jo je ustvaril pop pevec Dino Merlin. Leta 1999 je bila sprejeta odločitev, da se izvaja zgolj instrumentalni del »Intermezzo«, katerega avtor je Dušan Šestić. Takrat je himna »Jedna si jedina« prenehala biti uradna himna.

Katere države še nimajo besedila himne?

Med državami, katerih himne nimajo uradnega besedila, sta še dve. Najbolj znana je zagotovo Španija. Njena himna »Kraljevi marš« je nastala v 18. stoletju kot častni marš. Avtor skladbe ostaja neznan, čeprav nekateri domnevajo, da jo je ustvaril Friderik II., pruski kralj. Večkrat so poskušali dodati besedilo, vendar noben predlog ni bil soglasno sprejet zaradi regionalnih napetosti.

Himna San Marina se imenuje »Državna himna republike« in prav tako nima uradnega besedila. Njen avtor je Federico Consolo, znani violinist, himna pa je bila sprejeta leta 1894. Italijanski pesnik Giosuè Carducci je sicer napisal besedilo zanjo, vendar se uradno ne uporablja, poroča Mondo.