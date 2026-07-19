Srce parajoče sporočilo Messija pred finalom: Argentina je ob teh besedah zajokala in se ustrašila najhujšega

Lionel Messi je pred finalom svetovnega prvenstva, ki ga Argentina igra proti reprezentanci Španije, najprej govoril z Novakom Đokovićem in mu razkril svoje skrivnosti, nato pa se je oglasil na družbenih omrežjih. Objavil je ekipno fotografijo reprezentance in zapisal ganljivo sporočilo svojim soigralcem, strokovnemu štabu in celotni državi. Žal pa to sporočilo deluje tudi kot poslovilno in vse bolj verjetno je, da bo finale proti Špancem zadnja Messijeva tekma v karieri. Prav tega se Argentinci najbolj bojijo in upajo, da vendarle ne bo tako. Nekateri si ga želijo videti celo na naslednjem svetovnem prvenstvu pri 43 letih.

»Najlepši del vseh teh let nikoli niso bile lovorike, temveč celotno potovanje. To, da sem ga delil s to skupino, da smo skupaj tekmovali in se vračali po težkih trenutkih, da smo uživali v vsakem koraku na tej poti. Hvala vsakemu od mojih soigralcev, članom strokovnega štaba in vsem, ki delajo z reprezentanco kot ena družina. Karkoli se bo zgodilo jutri, je ta skupina že napisala veliko poglavje zgodovine, ki ne bo nikoli pozabljeno ali izbrisano. Naprej, Argentina,« je zapisal Lionel Messi.

Neverjetna kariera Lionela Messija

Lionel Messi je v dresu Argentine podrl praktično vse mogoče rekorde. Je igralec z največ nastopi za reprezentanco – doslej jih je zbral 206 –, dosegel pa je tudi 125 golov. Z Argentino je osvojil svetovno prvenstvo v Katarju, dvakrat Copa Américo, zmagal na Finalissimi leta 2022, osvojil olimpijsko zlato v Pekingu leta 2008 ter naslov svetovnega prvaka do 20 let leta 2005. Prav tako ima srebrno medaljo s svetovnega prvenstva v Braziliji leta 2014 ter srebrne medalje s Copa Américe v letih 2007, 2015 in 2016, leta 2019 pa je osvojil bronasto medaljo.

Doživel je tudi težke trenutke. Po treh porazih v finalih je leta 2016 za kratek čas končal reprezentančno kariero, vendar ga je argentinska javnost uspela prepričati, da se vrne. Od takrat je z reprezentanco osvojil vrsto lovorik. Videli bomo, ali bo nocoj osvojil zlato ali srebro – za konec. In ali bo to sploh konec. Prav tako bo zanimivo spremljati, ali mu bo uspelo prehiteti Kyliana Mbappéja. Francoz je z dvema goloma na tekmi za tretje mesto proti Angliji prevzel prvo mesto na lestvici strelcev tako tega svetovnega prvenstva kot tudi večne lestvice.

Na tem svetovnem prvenstvu je dosegel deset golov, dva več od Messija, skupno na svetovnih prvenstvih pa jih ima 22, kar je en gol več od po mnenju mnogih najboljšega nogometaša vseh časov.