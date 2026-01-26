Predsednica Pirc Musar stopila v bran našim skakalcem: Žal tudi v športu vedno ne zmaga fair play

Po škandalu, ki je zaznamoval ekipno tekmo na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih, se je predsednica države Nataša Pirc Musar na Facebooku oglasila s sporočilom za slovenske športnike. V odzivu na dogajanje, kjer so smuči slovenskega skakalca Domna Prevca »zdrsnile« in povzročile velik zaplet, je predsednica izrazila podporo slovenskim skakalcem in njihovim dosežkom. »Spoštovani Domen, Anže, Timi in Rok, spoštovani trenerski štab in strokovno vodstvo,« je začela predsednica. »Kot profesionalni športniki veste, da šport ni sestavljen samo iz vzponov, da pridejo tudi padci oz. zdrsi. Današnjega si niste zaslužili, žal tudi v športu vedno ne zmaga fair play. A s svojimi nastopi v letošnji sezoni in preteklih letih ter z nastopom v drugi seriji današnje tekme ste dokazali, da ste veliki športniki. Da ste naši zmagovalci. Slovenija je ponosna na vas in slovenske zastave bodo ob vaših skokih visoko vihrale do konca sezone in naprej. Glave gor in srečno novim uspehom naproti! Čestitke tudi japonskim skakalcem za osvojitev naslova svetovnih prvakov.«

Nedeljski škandal, ki se je zgodil med ekipnim tekmovanjem na svetovnem prvenstvu v poletih, je še vedno v središču pozornosti. Smuči Domna Prevca so se pred njegovim nastopom same »zdrsile« po zaletu, kar je pripeljalo do zamude pri dostavi novih smuči. Žal so te prispele prepozno, zato Prevc ni mogel nastopiti v prvi seriji, kar je slovenski ekipi preprečilo borbo za kolajno. Direktor slovenske skakalne reprezentance, Gorazd Pogorelčnik, je že napovedal, da bodo v ponedeljek vložili pritožbo pri FIS zaradi nepravične odločitve. Po njegovih besedah je bila ekipa Slovenije oškodovana, saj Domen Prevc ni bil kriv za incident, ki je pripeljal do tega škandala. Kljub začetnemu protestu je bila odločitev žirije, da Prevc ne nastopi, ostala nespremenjena. Več o incidentu lahko preberete v spodnjem članku.

Teorija zarote in drugačen pogled na dogodke

Medtem pa je okoli tega dogodka vzniknila tudi teorija zarote. Ena verzija pravi, da so smuči zdrsnile same, vendar pa nekateri zatrjujejo, da je neki prostovoljec, najverjetneje poljski predskakalec, podrl Domnove smuči, kar je povzročilo njihov zdrs. Kljub temu ostaja veliko vprašanj: zakaj ni bilo mogoče pridobiti posnetkov nadzornih kamer, ki bi lahko pojasnili, kaj se je v resnici zgodilo? Več o tem lahko preberete tukaj.