  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZAPLET NA TEKMI

Predsednica Pirc Musar stopila v bran našim skakalcem: Žal tudi v športu vedno ne zmaga fair play

Nedeljski škandal, ki se je zgodil med ekipnim tekmovanjem na svetovnem prvenstvu v poletih, je še vedno v središču pozornosti.
Slovenski skakalci Timi Zajc, Rok Oblak, Anže Lanišek in Domen Prevc so na ekipni tekmi na svetovnem prvenstvu v poletih v nemškem Oberstdorfu po kaotični prvi seriji, ko sta po zaletišču odleteli Prevčevi smučki, ki zatem v prvi seriji ni smel skočiti, osvojili šesto mesto. FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
Slovenski skakalci Timi Zajc, Rok Oblak, Anže Lanišek in Domen Prevc so na ekipni tekmi na svetovnem prvenstvu v poletih v nemškem Oberstdorfu po kaotični prvi seriji, ko sta po zaletišču odleteli Prevčevi smučki, ki zatem v prvi seriji ni smel skočiti, osvojili šesto mesto. FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
N. P.
 26. 1. 2026 | 12:35
 26. 1. 2026 | 12:42
2:50
A+A-

Po škandalu, ki je zaznamoval ekipno tekmo na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih, se je predsednica države Nataša Pirc Musar na Facebooku oglasila s sporočilom za slovenske športnike. V odzivu na dogajanje, kjer so smuči slovenskega skakalca Domna Prevca »zdrsnile« in povzročile velik zaplet, je predsednica izrazila podporo slovenskim skakalcem in njihovim dosežkom. »Spoštovani Domen, Anže, Timi in Rok, spoštovani trenerski štab in strokovno vodstvo,« je začela predsednica. »Kot profesionalni športniki veste, da šport ni sestavljen samo iz vzponov, da pridejo tudi padci oz. zdrsi. Današnjega si niste zaslužili, žal tudi v športu vedno ne zmaga fair play. A s svojimi nastopi v letošnji sezoni in preteklih letih ter z nastopom v drugi seriji današnje tekme ste dokazali, da ste veliki športniki. Da ste naši zmagovalci. Slovenija je ponosna na vas in slovenske zastave bodo ob vaših skokih visoko vihrale do konca sezone in naprej. Glave gor in srečno novim uspehom naproti! Čestitke tudi japonskim skakalcem za osvojitev naslova svetovnih prvakov.«

Nedeljski škandal, ki se je zgodil med ekipnim tekmovanjem na svetovnem prvenstvu v poletih, je še vedno v središču pozornosti. Smuči Domna Prevca so se pred njegovim nastopom same »zdrsile« po zaletu, kar je pripeljalo do zamude pri dostavi novih smuči. Žal so te prispele prepozno, zato Prevc ni mogel nastopiti v prvi seriji, kar je slovenski ekipi preprečilo borbo za kolajno. Direktor slovenske skakalne reprezentance, Gorazd Pogorelčnik, je že napovedal, da bodo v ponedeljek vložili pritožbo pri FIS zaradi nepravične odločitve. Po njegovih besedah je bila ekipa Slovenije oškodovana, saj Domen Prevc ni bil kriv za incident, ki je pripeljal do tega škandala. Kljub začetnemu protestu je bila odločitev žirije, da Prevc ne nastopi, ostala nespremenjena. Več o incidentu lahko preberete v spodnjem članku.

image_alt
Kontrolor opreme brez milosti nad Prevca: Ne, ne, ne! (VIDEO)

Teorija zarote in drugačen pogled na dogodke

Medtem pa je okoli tega dogodka vzniknila tudi teorija zarote. Ena verzija pravi, da so smuči zdrsnile same, vendar pa nekateri zatrjujejo, da je neki prostovoljec, najverjetneje poljski predskakalec, podrl Domnove smuči, kar je povzročilo njihov zdrs. Kljub temu ostaja veliko vprašanj: zakaj ni bilo mogoče pridobiti posnetkov nadzornih kamer, ki bi lahko pojasnili, kaj se je v resnici zgodilo? Več o tem lahko preberete tukaj.

image_alt
Domen Prevc žrtev nemške mega sabotaže? Kaj je skrivnostni človek z dežnikom počel ob Domnovih smučeh?!

Pogled na Domnovo smučko, ki leži v snegu po incidentu. FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
Pogled na Domnovo smučko, ki leži v snegu po incidentu. FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters

Več iz teme

Domen Prevcsmučarski skokiSlovenijaNataša Pirc Musarsvetovno prvenstvoekipna tekmašportsmučarski poleti
ZADNJE NOVICE
13:00
Lifestyle  |  Polet
TO MORATE VEDETI

Jemljete več zdravil hkrati? Tako jih jemljite varno in brez tveganja za zdravje

Če jemljete več zdravil, naj bo osnovno vodilo jasno: več nadzora pomeni več varnosti.
Miroslav Cvjetičanin26. 1. 2026 | 13:00
12:35
Šport  |  Odmevi
ZAPLET NA TEKMI

Predsednica Pirc Musar stopila v bran našim skakalcem: Žal tudi v športu vedno ne zmaga fair play

Nedeljski škandal, ki se je zgodil med ekipnim tekmovanjem na svetovnem prvenstvu v poletih, je še vedno v središču pozornosti.
26. 1. 2026 | 12:35
12:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Prekoračil dovoljeno hitrost za več kot 60 kilometrov na uro

Za prekršek je predvidena še stranska sankcija 18 kazenskih točk.
26. 1. 2026 | 12:05
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Štajerska kisla juha – tradicionalni recept v praktični različici za vsak dan

Kisla juha po domače, navdihnjena z ljudsko tradicijo, a prilagojena sodobni kuhinji. Preprost recept brez kolin.
Odprta kuhinja26. 1. 2026 | 11:30
11:15
Novice  |  Svet
NEW YORK

Neverjetni prizori čez lužo, oblasti izdale nujno opozorilo: »Česa takega že leta nismo videli« (VIDEO)

Nevihta naj bi prizadela okoli 180 milijonov Američanov, kar je več kot polovica prebivalstva države.
26. 1. 2026 | 11:15
11:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Na območju Cerknice z eksplozivom poškodoval bankomat

O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
26. 1. 2026 | 11:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki