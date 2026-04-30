Ste videli, kje se potika Domen Prevc? Namesto snežnih strmin si je privoščil tole

Medtem ko večina njegovih kolegov verjetno počasi pogleduje proti telovadnicam, je naš skakalni as Domen Prevc poskrbel za popoln odklop. Pozabite na Planico, Domen je zamenjal mraz za žgoče sonce in se odpravil v Namibijo!

Sodeč po njegovih zadnjih objavah, Domen ne počiva nekje ob hotelskem bazenu, ampak doživlja pravo pustolovščino. Na seriji fotografij, ki so videti, kot bi bile posnete na drugem planetu, pozira na robustnem terencu sredi neskončnih peščenih sipin. Kontrast je naravnost sanjski: na eni strani oranžni pesek puščave, na drugi pa širni modri ocean.

Domen ni skrival navdušenja in je svoje sledilce dražil z besedami: »Namibija me je popolnoma prevzela. Barve, kontrasti, razgledi – res nerealno. Ljudje pa tako prijazni. Pravi 'reset' za glavo, baterije so polne in motivacija se je vrnila. Komaj čakam na naslednjo sezono!«

Zdi se, da je najmlajši od bratov Prevc našel popoln recept za uspeh – ko se glava spočije ob takšnih razgledih, so tudi skoki v novi sezoni lahko le še daljši. Nam pa ob pogledu na te »vesoljske« fotografije ostane le to, da mu privoščimo vsako minuto tega puščavskega miru!