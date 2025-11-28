Sto golov in polne tribune: zmaji letijo v sezono, kot je Ljubljana še ni videla

INTERVJU

Olimpijini hokejisti blestijo v razširjeni avstrijski ligi. Trener Cooper: Tudi po petku bi bili radi na vrhu.

Hokejski Tivoli to jesen očitno doživlja pravljične trenutke. Tribune so iz tekme v tekmo bolj polne, Olimpija je po dobrih dveh mesecih tekmovanja v razširjeni avstrijski hokejski ligi na vrhu lestvice. Nazadnje je pred 3500 gledalci s 6:3 (Brennan 10., Simšič 28., 29., Kumanović 31., MacWilliam 53., Petan 59.; Tičar 15., Zanatta 33., Ierullo 50.) ugnala dotlej vodilno moštvo iz Brunica, danes, ob 19.15., pa jo v Tivoliju čaka novi izziv, tekma proti Graz 99ers. V pričakovanju večera smo se pogovarjali z Benom Cooperjem, trenerjem zmajev. Odlično ste vstopili v serijo treh zaporednih tekem ...