Strah glede zaprtja Cortine je bil odveč

Pred navzočimi na zimskih olimpijskih igrah Milano – Cortina 2026 je tretji in obenem zadnji konec tedna. Zbirajo se vtisi, seveda so najbolj zadovoljni tisti, ki so tu uresničevali tekmovalne cilje. Slovenski tabor je blestel v skakalnem Predazzu, na drugih prizoriščih je bil večinoma daleč od najboljših. O vsem skupaj kot tudi o zapleteni logistiki zaradi razpršenosti prizorišč smo se pogovarjali z Blažem Perkom, vodjo slovenske reprezentance na teh igrah.

Olimpijske igre so bile tokrat v naši soseščini, torej ni bilo dolgih in včasih prav zahtevnih potovanj, kot denimo pred štirimi leti sredi pandemije na Kitajsko ali še prej v Južno Korejo. Kako ste iz logističnega zornega kota videli letošnjo Italijo?

»Zaradi izjemne razpršenosti posameznih tekmovalnih prizorišč so bile to nenavadne igre, toda tekmovalci tega pravzaprav niso občutili. Imeli so dobre razmere. Glede njihovega podpornega osebja in gostov Olimpijskega komiteja Slovenije pa je bilo drugače. Ko nas je obiskala predsednica države Nataša Pirc Musar, je prebila deset ur v avtu, saj je šla iz Ljubljane v Anterselvo, nato v Predazzo, kjer so bile skakalne tekme pozno zvečer, sledilo je še slavje ob našem uspehu in po vsem tem se je preselila v Cortino d'Ampezzo, kjer je tudi Slovenska hiša. Ne pozabimo, da sta bila na zadnjem delu te poti dva visokogorska prelaza, zdaj seveda v zimskih razmerah.«

Lotili smo se novega cikla, tudi s hokejsko reprezentanco, s katero bi se radi vrnili na olimpijske igre.

Vendar pa prav posebnih težav na cestah, z izjemo gneče v ozki dolini na poti proti zelo obiskanim biatlonskim tekmam v Anterselvi ni bilo zaznati, kajne?

»Dejansko smo se vsi bali, kako bo glede prometa. Z dnevno improvizacijo in res izjemno prijaznostjo vseh vpletenih je bil vsak zaplet hitro rešen. Ljudje, ki delajo na teh igrah, so res prijazni. Zato lahko odkrito povem, da na teh igrah kakšnih opaznih težav ni bilo.«

Pogrešali pa smo več odmevnih izidov naših športnikov ...

»Rezultatsko imamo ob pogledu na kolajne lepo bero, toda moramo si priznati, da smo v nekaterih zimskih športnih panogah zelo padli in to bo naloga stroke, kako ukrepati. Zavedamo se tega. Zato smo se že lotili novega cikla, tudi s hokejsko reprezentanco, s katero bi se radi vrnili na olimpijske igre.«

Ste pa močno opozorili nase s Slovensko hišo.

»Po tej plati je bila naša promocija vrhunska: pomislite, majhna Slovenija s takšno prepoznavnostjo sredi osrednjega kraja v gorskem delu iger. Pa še program smo imeli dober. Bali smo se, kako bo logistično, ker smo poslušali namige, da bo v Cortini zelo omejen promet. Pa ni bilo tako, vse logistične izzive smo glede Slovenske hiše izpeljali brezhibno, gostje so se pripeljali do vhodnih vrat, tudi z nabavo za potrebe gostinskega dela je bilo podobno.«

Naslednje OI bodo poleti 2028 v Los Angelesu, kako se ozirate k temu projektu?

»Naredili bomo vse s panožnimi zvezami, da bi imeli podobno močno ekipo kot nazadnje v Parizu. Tam smo imeli tri zasedbe v ekipnih panogah. Menimo, da je čas še za kakšno ekipo, morda žensko odbojkarsko reprezentanco. Naslednji korak pa bi bila za nas kolajna v eni od ekipnih panog. Sicer pa je zdaj Los Angeles mesto Luke Dončića in že dve desetletji Anžeta Kopitarja. Slovenija je zato tam prepoznavna, veselim se teh iger.«