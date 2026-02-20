  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POGOVOR

Strah glede zaprtja Cortine je bil odveč

V nekaterih panogah je nujen alarm.
Dnevni urnik Blaža Perka je v Italiji zelo pisan. FOTO: Matej Družnik
Dnevni urnik Blaža Perka je v Italiji zelo pisan. FOTO: Matej Družnik
Siniša Uroševič
 20. 2. 2026 | 07:13
3:43
A+A-

Pred navzočimi na zimskih olimpijskih igrah Milano – Cortina 2026 je tretji in obenem zadnji konec tedna. Zbirajo se vtisi, seveda so najbolj zadovoljni tisti, ki so tu uresničevali tekmovalne cilje. Slovenski tabor je blestel v skakalnem Predazzu, na drugih prizoriščih je bil večinoma daleč od najboljših. O vsem skupaj kot tudi o zapleteni logistiki zaradi razpršenosti prizorišč smo se pogovarjali z Blažem Perkom, vodjo slovenske reprezentance na teh igrah.

Olimpijske igre so bile tokrat v naši soseščini, torej ni bilo dolgih in včasih prav zahtevnih potovanj, kot denimo pred štirimi leti sredi pandemije na Kitajsko ali še prej v Južno Korejo. Kako ste iz logističnega zornega kota videli letošnjo Italijo?

»Zaradi izjemne razpršenosti posameznih tekmovalnih prizorišč so bile to nenavadne igre, toda tekmovalci tega pravzaprav niso občutili. Imeli so dobre razmere. Glede njihovega podpornega osebja in gostov Olimpijskega komiteja Slovenije pa je bilo drugače. Ko nas je obiskala predsednica države Nataša Pirc Musar, je prebila deset ur v avtu, saj je šla iz Ljubljane v Anterselvo, nato v Predazzo, kjer so bile skakalne tekme pozno zvečer, sledilo je še slavje ob našem uspehu in po vsem tem se je preselila v Cortino d'Ampezzo, kjer je tudi Slovenska hiša. Ne pozabimo, da sta bila na zadnjem delu te poti dva visokogorska prelaza, zdaj seveda v zimskih razmerah.«

Lotili smo se novega cikla, tudi s hokejsko reprezentanco, s katero bi se radi vrnili na olimpijske igre.

Vendar pa prav posebnih težav na cestah, z izjemo gneče v ozki dolini na poti proti zelo obiskanim biatlonskim tekmam v Anterselvi ni bilo zaznati, kajne?

»Dejansko smo se vsi bali, kako bo glede prometa. Z dnevno improvizacijo in res izjemno prijaznostjo vseh vpletenih je bil vsak zaplet hitro rešen. Ljudje, ki delajo na teh igrah, so res prijazni. Zato lahko odkrito povem, da na teh igrah kakšnih opaznih težav ni bilo.«

Pogrešali pa smo več odmevnih izidov naših športnikov ...

»Rezultatsko imamo ob pogledu na kolajne lepo bero, toda moramo si priznati, da smo v nekaterih zimskih športnih panogah zelo padli in to bo naloga stroke, kako ukrepati. Zavedamo se tega. Zato smo se že lotili novega cikla, tudi s hokejsko reprezentanco, s katero bi se radi vrnili na olimpijske igre.«

Ste pa močno opozorili nase s Slovensko hišo.

»Po tej plati je bila naša promocija vrhunska: pomislite, majhna Slovenija s takšno prepoznavnostjo sredi osrednjega kraja v gorskem delu iger. Pa še program smo imeli dober. Bali smo se, kako bo logistično, ker smo poslušali namige, da bo v Cortini zelo omejen promet. Pa ni bilo tako, vse logistične izzive smo glede Slovenske hiše izpeljali brezhibno, gostje so se pripeljali do vhodnih vrat, tudi z nabavo za potrebe gostinskega dela je bilo podobno.«

Naslednje OI bodo poleti 2028 v Los Angelesu, kako se ozirate k temu projektu?

»Naredili bomo vse s panožnimi zvezami, da bi imeli podobno močno ekipo kot nazadnje v Parizu. Tam smo imeli tri zasedbe v ekipnih panogah. Menimo, da je čas še za kakšno ekipo, morda žensko odbojkarsko reprezentanco. Naslednji korak pa bi bila za nas kolajna v eni od ekipnih panog. Sicer pa je zdaj Los Angeles mesto Luke Dončića in že dve desetletji Anžeta Kopitarja. Slovenija je zato tam prepoznavna, veselim se teh iger.«

Več iz teme

Cortina d'Ampezzoolimpijske igreMilano Cortina 2026Blaž Perko
ZADNJE NOVICE
08:41
Novice  |  Slovenija
FUNDACIJA

Pravo s poslanstvom

Fundacija Parus že dve desetletji dokazuje, da je pravo lahko tudi most do priložnosti in mednarodnih uspehov.
20. 2. 2026 | 08:41
08:20
Bulvar  |  Glasba in film
FILMSKE VODE

Eden najbolj vročih glasbenikov Bad Bunny bo nastopil v filmu o Portoriku

Ob njem bodo nastopili tudi Viggo Mortensen, Javier Bardem in Edward Norton.
20. 2. 2026 | 08:20
08:18
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINSKI TRG

Nova pravila za javna najemna stanovanja: kdo ima zdaj največ možnosti na razpisu?

Ena od novosti je višja starostna meja za mlade.
20. 2. 2026 | 08:18
08:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Bizarno sojenje! Sladoledarja v vojni, eden krškemu podžupanu ponujal 2000 kepic sladoleda

Gzim Kahrimani naj bi se hotel znebiti konkurence.
Aleksander Brudar20. 2. 2026 | 08:05
08:02
Lifestyle  |  Polet
OLIMPIJSKI JEDILNIK

Kaj jedo olimpijci? V času iger se dnevno pripravi več kot 10000 obrokov

V obdobju intenzivnih naporov, kot so olimpijske igre, mora energijski vnos natančno slediti telesnim obremenitvam.
Miroslav Cvjetičanin20. 2. 2026 | 08:02
07:45
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Beljakovinska omleta iz blenderja (VIDEO)

Preprosta, nasitna in polna beljakovin – pripravljena v nekaj minutah in brez kompliciranja. Vse sestavine samo zmiksamo, spečemo in obložimo s svežo zelenjavo.
20. 2. 2026 | 07:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki