Šturm kot Usain Bolt, zgodi se tudi Janu Oblaku

Slovenska izbrana vrsta je opravila s tretjim delom jesenske štiriperesne deteljice nalog v nogometni ligi narodov. Rezultatsko so na pričakovani ravni, štiri točke jih ohranjajo v boju za drugo mesto, toda v Švici je bilo na dlani tudi presenečenje. Kako so se odrezali v Luzernu, kdo je izstopal in kdo odpovedal?

Jan Oblak (6)

Ničkolikokrat je kapetan že reševal slovensko izbrano vrsto, sobotne noči pa Jan Oblak ni prespal mirno. Žoga, ki se mu je v 10. minuti skotalila mimo roke v mrežo, ga bo preganjala, takšne napake se enemu od najboljših vratarjev na svetu pripetijo sila redko. Žal se mu je tokrat zdrs zgodil v trenutku, ko je Slovenija imela ritem igre in prek nasprotnih napadov grozila, da bi povedla z 2:0. Po nekaj raztresenih minutah se je Oblak zbral in v drugem polčasu držal Slovenijo blizu gladine. Hitre podaje na krila so imele oči, posebej na začetku tekme je bil najnevarnejši slovenski ustvarjalec igre. Tekmo je končal s šestimi obrambami.

Erik Janža (6)

V obrambi je Erik Janža zanesljiv in nepopustljiv v teku, zato je v slovenski obrambi veteran nezamenljiv. Na njegovi levi strani je bilo manj prometa, a Janžo »tepe« skromna igra z žogo v nogah. Njegove podaje so v trenutkih, ko bi Slovenija lahko zadržala žogo in ujela sapo, prepogosto romale neposredno v noge Švicarjev. Rumeni karton ni bil voda na mlin obremenjene slovenske obrambe.

6 obramb je zbral Jan Oblak, najlažjega strela (odbitka) Erika Janže pa ni ustavil.

Jaka Bijol (6,5)

Najbolj impozantni člen slovenske zadnje vrste in edini, ki se je kosal z močnimi in hitrimi Švicarji. Ob predložkih niti Bijol ni bil dovolj zanesljiv, visoke žoge v slovenski prostor po prekinitvah so bile vselej nevarne za slovenska vrata. Ko ni več zdržal koraka z Johanom Manzambijem in Danom Ndoyem, se ju je lotil po rokoborsko. Lahko je bil vesel, da je tekmo končal, drugi rumeni karton branilca Leedsa je visel v zraku. Še sreča, da je obvisel, proti Škotom ga bo Slovenija potrebovala.

Aljoša Matko se je v prvem polčasu kosal z robustnimi švicarskimi branilci. FOTO: Romina Amato/Reuters

Vanja Drkušić (5,5)

Štoperski partner v osrčju obrambe ni imel pravega dneva, ritem tekem se je »zarjavelemu« Drkušiću poznal. V tekmo je vstopil slabo, zamujal v startih in bil premalo zanesljiv z žogo. Ob polčasu je pričakovano ostal v slačilnici, tudi on je že v prvih 45 minutah hodil po robu predčasne prhe. Na Škotskem se mu morda obeta selitev na klop za rezervne igralce.

David Zec (5,5)

Zec je bil Cesarjevo presenečenje v obrambi, na klopi je presenetljivo ostal na prvih dveh tekmah zelo solidni David Brekalo. Zec ga je zamenjal dobro, v obrambi ni delal večjih napak, nekajkrat bi lahko bil odločnejši pri drugih žogah. Tudi v drugem polčasu je ohranil ritem.

Žan Karničnik (6)

V prvem polčasu je bil premalo zanesljiv v obrambi, po desnem krilu so bili Švicarji vselej nevarni. Med tekmo se je vzpenjal v formi, v zadnje pol ure igre je bil eden od tistih, ki so znali stopiti na žogo in jo prenesti iz obrambe. Bolj kot se je tekma bližala koncu, bolj je bil Karničnik videti kot igralec, ki je blestel v dresu Celja. V drugem polčasu je zaradi njega stadion skočil na noge, Murat Yakin pa povsem izgubil živce. Tudi to mu na tekmi s favoriziranim tekmecem štejemo v prid.

Danijel Šturm (6,5)

Iz slačilnice je Danijel Šturm prišel navit kot švicarska ura, v prvih 15 minutah je bil uganka za zvezdniške branilce. Niti Manuel Akanji in Nico Elvedi mu nista bila kos. Kot bi ob jezeru v mondenem Luzernu sprintal Usain Bolt, v prvih minutah je zasenčil tudi švicarskega dragulja Johana Manzambija. V vsakem nasprotnem napadu je bil nevaren za vrata Gregorja Kobla, zmanjkal je le končni učinek. Nato je ob švicarskem pritisku in podvajanju tudi Šturm ugasnil, v drugem polčasu ni bilo dinamita v nogah odkritja jesenske reprezentančne akcije, da bi Slovenija iztržila kaj več.

Tjaš Begić je vstopil v igro v drugem polčasu, a ni pokazal veliko. FOTO: Romina Amato/Reuters

Sandi Lovrić (5,5)

Cesar mu je zaupal pomembno nalogo gradnje igre iz obrambe, a je Lovrić ni (vsaj ne vedno) izpolnjeval najbolje. Prepogosto si vzame sekundo časa za razmislek preveč, na ravni, ki zahteva hipne odločitve, to neizogibno vodi v težave. Z nekaj lepimi globinskimi žogami je pokazal, da bi bil lahko glavni pri gradnji slovenskega napada, a je bilo slabih trenutkov več kot dobrih. Cesar bi ga lahko na klop poklical že prej.

Mark Zabukovnik (5)

Zamujal je v dvobojih in bil premalo odločen pri drugih žogah, a to po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe ni presenetljivo. Na Zabukovnika bo Cesar še počakal, z vsako težko tekmo za pasom je bližje igralcu, ki lahko ponudi alternativo na sredini igrišča, kjer Slovenija potrebuje kompaktnost in trdnost. Tokrat še ni bil, kjer bi moral biti, a je zdržal.

Aljoša Matko (5,5)

Pri Aljoši Matku polovičarstvo ne pride v poštev. Podobno kot Šturm je bil zelo nevaren na začetku tekme, naveza z Žanom Vipotnikom deluje, prinesla je tudi gol. Škoda, ker je izvrsten strel po kotu končal v nogah švicarske obrambe. Če bi se prebil mimo … Matko se je držal za glavo, lahko bi postal slovenski junak v Švici.

Žan Vipotnik (6,5)

Z zadetkom iz obrata je pokazal pravi nos za gol, kot ga premorejo le najboljši napadalci na svetu. Garal je v obrambi, to ni bila tekma po okusu napadalcev, a je poskušal narediti, kar se je proti trdnim Švicarjem narediti dalo. Šesti reprezentančni gol je prekinil strelsko sušo, pravega »Vipija« bo Slovenija potrebovala tudi v Glasgowu, da bo razbremenil pritisk. Sodelovanje s Šturmom in Matkom je obetavno.

Selektor: Boštjan Cesar (6)

Izbiro začetne enajsterice bolj kot taktika in tekmeci narekuje stanje igralcev, rotacije so nujne, četudi bi si Cesar želel več kontinuitete. Z vrnitvijo Matka v prvo postavo je zadel, tudi Zec ni razočaral, sredina pa je z Markom Zabukovnikom postala bolj trdna. Morda bi v končnici lahko poskusil z napadalnim dvojcem Vipotnik-Žan Celar, a je bil ob menjavi strelec zadetka že pri koncu z močmi.

