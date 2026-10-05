  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LIGA NARODOV

Šturm kot Usain Bolt, zgodi se tudi Janu Oblaku

Žan Vipotnik je v Švici pokazal, da je več kot le napadalec. Slovenski nogometni vratar se je oddolžil za napako na tekmi v Luzernu.
Žan Karničnik je dvignil pritisk Švicarjem. FOTO: Romina Amato/Reuters

Žan Karničnik je dvignil pritisk Švicarjem. FOTO: Romina Amato/Reuters

Tjaš Begić je vstopil v igro v drugem polčasu, a ni pokazal veliko. FOTO: Romina Amato/Reuters

Tjaš Begić je vstopil v igro v drugem polčasu, a ni pokazal veliko. FOTO: Romina Amato/Reuters

Aljoša Matko se je v prvem polčasu kosal z robustnimi švicarskimi branilci. FOTO: Romina Amato/Reuters

Aljoša Matko se je v prvem polčasu kosal z robustnimi švicarskimi branilci. FOTO: Romina Amato/Reuters

Žan Karničnik je dvignil pritisk Švicarjem. FOTO: Romina Amato/Reuters
Tjaš Begić je vstopil v igro v drugem polčasu, a ni pokazal veliko. FOTO: Romina Amato/Reuters
Aljoša Matko se je v prvem polčasu kosal z robustnimi švicarskimi branilci. FOTO: Romina Amato/Reuters
Nejc Grilc
 5. 10. 2026 | 09:35
6:38
A+A-

Slovenska izbrana vrsta je opravila s tretjim delom jesenske štiriperesne deteljice nalog v nogometni ligi narodov. Rezultatsko so na pričakovani ravni, štiri točke jih ohranjajo v boju za drugo mesto, toda v Švici je bilo na dlani tudi presenečenje. Kako so se odrezali v Luzernu, kdo je izstopal in kdo odpovedal?

Jan Oblak (6)

Ničkolikokrat je kapetan že reševal slovensko izbrano vrsto, sobotne noči pa Jan Oblak ni prespal mirno. Žoga, ki se mu je v 10. minuti skotalila mimo roke v mrežo, ga bo preganjala, takšne napake se enemu od najboljših vratarjev na svetu pripetijo sila redko. Žal se mu je tokrat zdrs zgodil v trenutku, ko je Slovenija imela ritem igre in prek nasprotnih napadov grozila, da bi povedla z 2:0. Po nekaj raztresenih minutah se je Oblak zbral in v drugem polčasu držal Slovenijo blizu gladine. Hitre podaje na krila so imele oči, posebej na začetku tekme je bil najnevarnejši slovenski ustvarjalec igre. Tekmo je končal s šestimi obrambami.

Erik Janža (6)

V obrambi je Erik Janža zanesljiv in nepopustljiv v teku, zato je v slovenski obrambi veteran nezamenljiv. Na njegovi levi strani je bilo manj prometa, a Janžo »tepe« skromna igra z žogo v nogah. Njegove podaje so v trenutkih, ko bi Slovenija lahko zadržala žogo in ujela sapo, prepogosto romale neposredno v noge Švicarjev. Rumeni karton ni bil voda na mlin obremenjene slovenske obrambe.

6 obramb

je zbral Jan Oblak, najlažjega strela (odbitka) Erika Janže pa ni ustavil.

Jaka Bijol (6,5)

Najbolj impozantni člen slovenske zadnje vrste in edini, ki se je kosal z močnimi in hitrimi Švicarji. Ob predložkih niti Bijol ni bil dovolj zanesljiv, visoke žoge v slovenski prostor po prekinitvah so bile vselej nevarne za slovenska vrata. Ko ni več zdržal koraka z Johanom Manzambijem in Danom Ndoyem, se ju je lotil po rokoborsko. Lahko je bil vesel, da je tekmo končal, drugi rumeni karton branilca Leedsa je visel v zraku. Še sreča, da je obvisel, proti Škotom ga bo Slovenija potrebovala.

Aljoša Matko se je v prvem polčasu kosal z robustnimi švicarskimi branilci. FOTO: Romina Amato/Reuters
Aljoša Matko se je v prvem polčasu kosal z robustnimi švicarskimi branilci. FOTO: Romina Amato/Reuters

Vanja Drkušić (5,5)

Štoperski partner v osrčju obrambe ni imel pravega dneva, ritem tekem se je »zarjavelemu« Drkušiću poznal. V tekmo je vstopil slabo, zamujal v startih in bil premalo zanesljiv z žogo. Ob polčasu je pričakovano ostal v slačilnici, tudi on je že v prvih 45 minutah hodil po robu predčasne prhe. Na Škotskem se mu morda obeta selitev na klop za rezervne igralce.

David Zec (5,5)

Zec je bil Cesarjevo presenečenje v obrambi, na klopi je presenetljivo ostal na prvih dveh tekmah zelo solidni David Brekalo. Zec ga je zamenjal dobro, v obrambi ni delal večjih napak, nekajkrat bi lahko bil odločnejši pri drugih žogah. Tudi v drugem polčasu je ohranil ritem.

Žan Karničnik (6)

V prvem polčasu je bil premalo zanesljiv v obrambi, po desnem krilu so bili Švicarji vselej nevarni. Med tekmo se je vzpenjal v formi, v zadnje pol ure igre je bil eden od tistih, ki so znali stopiti na žogo in jo prenesti iz obrambe. Bolj kot se je tekma bližala koncu, bolj je bil Karničnik videti kot igralec, ki je blestel v dresu Celja. V drugem polčasu je zaradi njega stadion skočil na noge, Murat Yakin pa povsem izgubil živce. Tudi to mu na tekmi s favoriziranim tekmecem štejemo v prid.

Danijel Šturm (6,5)

Iz slačilnice je Danijel Šturm prišel navit kot švicarska ura, v prvih 15 minutah je bil uganka za zvezdniške branilce. Niti Manuel Akanji in Nico Elvedi mu nista bila kos. Kot bi ob jezeru v mondenem Luzernu sprintal Usain Bolt, v prvih minutah je zasenčil tudi švicarskega dragulja Johana Manzambija. V vsakem nasprotnem napadu je bil nevaren za vrata Gregorja Kobla, zmanjkal je le končni učinek. Nato je ob švicarskem pritisku in podvajanju tudi Šturm ugasnil, v drugem polčasu ni bilo dinamita v nogah odkritja jesenske reprezentančne akcije, da bi Slovenija iztržila kaj več.

Tjaš Begić je vstopil v igro v drugem polčasu, a ni pokazal veliko. FOTO: Romina Amato/Reuters
Tjaš Begić je vstopil v igro v drugem polčasu, a ni pokazal veliko. FOTO: Romina Amato/Reuters

Sandi Lovrić (5,5)

Cesar mu je zaupal pomembno nalogo gradnje igre iz obrambe, a je Lovrić ni (vsaj ne vedno) izpolnjeval najbolje. Prepogosto si vzame sekundo časa za razmislek preveč, na ravni, ki zahteva hipne odločitve, to neizogibno vodi v težave. Z nekaj lepimi globinskimi žogami je pokazal, da bi bil lahko glavni pri gradnji slovenskega napada, a je bilo slabih trenutkov več kot dobrih. Cesar bi ga lahko na klop poklical že prej.

Mark Zabukovnik (5)

Zamujal je v dvobojih in bil premalo odločen pri drugih žogah, a to po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe ni presenetljivo. Na Zabukovnika bo Cesar še počakal, z vsako težko tekmo za pasom je bližje igralcu, ki lahko ponudi alternativo na sredini igrišča, kjer Slovenija potrebuje kompaktnost in trdnost. Tokrat še ni bil, kjer bi moral biti, a je zdržal.

Aljoša Matko (5,5)

Pri Aljoši Matku polovičarstvo ne pride v poštev. Podobno kot Šturm je bil zelo nevaren na začetku tekme, naveza z Žanom Vipotnikom deluje, prinesla je tudi gol. Škoda, ker je izvrsten strel po kotu končal v nogah švicarske obrambe. Če bi se prebil mimo … Matko se je držal za glavo, lahko bi postal slovenski junak v Švici.

Žan Vipotnik (6,5)

Z zadetkom iz obrata je pokazal pravi nos za gol, kot ga premorejo le najboljši napadalci na svetu. Garal je v obrambi, to ni bila tekma po okusu napadalcev, a je poskušal narediti, kar se je proti trdnim Švicarjem narediti dalo. Šesti reprezentančni gol je prekinil strelsko sušo, pravega »Vipija« bo Slovenija potrebovala tudi v Glasgowu, da bo razbremenil pritisk. Sodelovanje s Šturmom in Matkom je obetavno.

Selektor: Boštjan Cesar (6)

Izbiro začetne enajsterice bolj kot taktika in tekmeci narekuje stanje igralcev, rotacije so nujne, četudi bi si Cesar želel več kontinuitete. Z vrnitvijo Matka v prvo postavo je zadel, tudi Zec ni razočaral, sredina pa je z Markom Zabukovnikom postala bolj trdna. Morda bi v končnici lahko poskusil z napadalnim dvojcem Vipotnik-Žan Celar, a je bil ob menjavi strelec zadetka že pri koncu z močmi.
 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

nogomettekmaJan OblakreprezentancaŽan VipotnikDanijel ŠturmBoštjan CesarŠvicaLuzern
ZADNJE NOVICE
11:45
Novice  |  Svet
DRAMA NA LETU FLYDUBAI

Kopilot mesece načrtoval teroristični napad: prvotni načrt v zadnjem trenutku odpovedal, grozi mu smrtna kazen (VIDEO)

Preiskovalci razkrivajo vse več podrobnosti o načrtu, ki naj bi nastajal več mesecev.
5. 10. 2026 | 11:45
11:15
Premium
Novice  |  Slovenija
JESENSKO DRUŽENJE

280 vrst gob na ogled: ali veste, koliko jih raste pri nas? (FOTO)

Jurčki, lisičke in marele so vrh gobarskega bogastva, ki ga premore Slovenija. Mitja Novak pravi, da povprečen Slovenec pozna okoli 60 ali 70 vrst.
Drago Perko5. 10. 2026 | 11:15
11:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIVO

Prevrnil se je traktor z 19 ljudmi, večinoma otroci, trije v kritičnem stanju (VIDEO)

Zaradi prevelike hitrosti je voznik izgubil nadzor nad traktorjem.
5. 10. 2026 | 11:05
11:00
Lifestyle  |  Polet
NOVO O ZDRAVJU PROSTATE

Ta prehrana upočasni napredovanje raka prostate

Znanstvenike je zanimalo, ali lahko povečanje vnosa živil, bogatih s fitokemikalijami, kot so listnata zelenjava in jagodičevje, skupaj s koristnimi bakterijami iz skupine laktobacilov, vpliva na napredovanje raka prostate.
Miroslav Cvjetičanin5. 10. 2026 | 11:00
10:45
Novice  |  Slovenija
LOKALNE VOLITVE

Janković tudi uradno dobil še enega tekmeca: vplivnež Repić zbral dovolj podpisov, program bo sestavil na podlagi ankete (VIDEO)

Spletni vplivnež je priznal, da je bilo zbiranje podpisov težka naloga.
5. 10. 2026 | 10:45
10:39
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

Hiša iz slame in požar? Odgovor strokovnjakov marsikoga preseneti

So hiše iz slame res občutljive na ogenj, vlago in miši? Strokovnjaka pojasnjujeta, kateri strahovi so upravičeni in kateri so le miti.
5. 10. 2026 | 10:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
VEČ KOT NAKIT

Kakšen nakit bo v modi to jesen?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Jesen na Krasu in v Brkinih – čas okusov, barv in doživetij

Ko poletna vročina popusti in se pokrajina odene v tople jesenske barve, Kras in Brkini pokažejo nekoliko drugačen obraz.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 13:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Jesen na Krasu in v Brkinih – čas okusov, barv in doživetij

Ko poletna vročina popusti in se pokrajina odene v tople jesenske barve, Kras in Brkini pokažejo nekoliko drugačen obraz.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANČNE TEŽAVE

Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 13:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POTOVANJA

Zakaj so ta tri mesta pozimi lahko boljša izbira kot poleti

Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 12:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
WEBINAR

V sredo bo znano več o tem, kaj se dogaja z evrom

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

Kaj se zgodi, ko začnemo jemati matični mleček?

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Nov polnilni park z močjo 1,2 megavata

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJE

Čakanje na boljše čase vas lahko drago stane

Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
5. 10. 2026 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADA

Slovenske železnice najboljše v regiji

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMB ZA STRANKE NI

Preverite, kje je nastopal Magnifico

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 10:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Slovensko podjetje gradi nov center

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Večni boj za stopničke, zdaj še bolj zanimiv

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV DOM

Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
28. 9. 2026 | 09:17
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 08:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Avtomobilska zavarovanja vključena v novo akcijo

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Zakaj vedno več ljudi išče ta pripomoček?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki