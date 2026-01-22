Super turnir v standardnem šahu tarča aktivistov

Uvod v prvi letošnji super turnir v standardnem šahu v Wijk aan Zeeju se je minuli konec tedna začel s skoraj dvourno zamudo zaradi akcije podnebnih aktivistov, ki so z 2025 kilogrami premoga zaprli dostop do dvorane, to pa pospremili s transparenti z napisi »Brez šaha na mrtvem planetu«. Njihov protest je bil usmerjen proti glavnemu pokrovitelju turnirja, indijski multinacionalki Tata Steel, ki naj bi zavlačevala z zastavljenimi mejniki do podnebne nevtralnosti.

Motnja je na nekatere igralce vplivala zelo negativno, saj so se v prvem krogu kar tri partije končale hitro. Največja katastrofa je, žal, doletela našega predstavnika Vladimirja Fedosejeva, ki je s črnimi figurami proti Američanu Hansu Niemannu izgubil po le 16 potezah. Ob prvem resnem razmisleku je slabo preračunal posledice svoje odločitve v 14. potezi in rešitve zanj ni bilo več. Neznačilna napaka se je zgodila tudi domačemu adutu in zmagovalcu turnirja 2023, Anišu Giriju, ki je po spregledu elementarnega dvojnega udara v 23. potezi ostal brez figure in prav tako priznal poraz. Zelo enostranski je bil tudi indijski derbi med Praggnanandho in Ardžunom Erigajsijem, v katerem slednji z belimi figurami z agresivno igro nasprotniku ni pustil dihati in je dokončno prebil njegovo obrambo v 32. potezi.

Fedosejev se je po uvodnem šoku pobral in v naslednji partiji prikazal drugačen obraz. Z izvrstno izpeljanim taktičnim udarom je v 17. potezi prišel do velike prednosti, ki jo je zanesljivo realiziral za zmago proti prvemu nosilcu turnirja, Nemcu Vincentu Keymerju. Blizu uspeha je bil tudi v 4. krogu proti domačinu Jordenu Van Foreestu, ki pa se je v kompleksni trdnjavski končnici izvil v remi.

Najbolje začela Američan in Uzbekistanec

Najbolje sta začela Niemann in Uzbekistanec Nodirbek Abdusatorov, ki sta v uvodnih štirih krogih ob dveh remijih edina dosegla po dve zmagi. Niemann je ob uvodni proti Fedosejevu do druge prišel po odlično vodeni partiji in lepi žrtvi dame proti Indijcu Aravindhu, Abdusatorov pa je z dvema tehničnima mojstrovinama ugnal Nguyena in Praggnanandho, ki brani lovoriko. Tokrat je začel sila slabo in se je z dvema remijema znašel na repu lestvice – skupaj s še enim nekdanjim zmagovalcem in udeležencem letošnjega kandidatskega turnirja Girijem. Oba bosta imela dovolj priložnosti za preobrat, saj je turnir v Wijk aan Zeeju s 13 krogi eden najdaljših v koledarju.

Diagram (21. 1.)