Svet se klanja »dinastiji Prevc«: poglejte, kaj pravijo o zgodovinskih uspehih v Planici (VIDEO)

Skakalni praznik v Planici se je zaključil v znamenju popolne prevlade družine Prevc. Potem ko je Nika Prevc v dolini pod Poncami z novo zmago kronala sanjsko sezono – v kateri je osvojila veliki kristalni globus, tri olimpijske medalje in postavila nov ženski svetovni rekord (242,5 metra) –, je piko na i postavil še njen brat Domen. Z drugim mestom na zadnji tekmi si je zagotovil mali kristalni globus v poletih in zmago v seštevku Planica 7. Domen je po tekmi priznal, da so za takšne uspehe zaslužni mnogi, od družine do celotne ekipe, sam pa je ob vseh lovorikah za najljubši trenutek sezone izbral osvojitev zlatega orla. Dosežki slovenske skakalne družine so sprožili val navdušenja, ki je močno presegel meje Slovenije.

»Svetovna velesila v poletih«

Domači navijači so polni hvale na račun Domna in Nike, ki sta sezono končala na samem vrhu. Eden izmed komentatorjev je njun status povzel z besedami: »Domen in Nika Prevc: Svetovna velesila v smučarskih poletih in nordijskih skokih.« Številni poudarjajo, da kljub vrhunskim rezultatom ostajata vzor mladim. »Čestitke Domnu! Tudi za njegovo priznavanje, da so za uspeh zaslužni mnogi. Kljub temu da je najboljši na svetu, ostaja prizemljen,« je zapisal eden od športnih navdušencev, drugi pa dodal: »Bravo, Domenator! Kapo dol za sanjsko sezono.«

Podobno navdušenje vlada nad Niko, ki je s svojimi poleti navdušila množico v Planici. »Za zjokat dolg in lep skok! Bravo, Nika!« in »Prava sokolica,« so se glasili zapisi ob njeni 40. zmagi v svetovnem pokalu.

Odzivi iz tujine: »Družina za športno Nobelovo nagrado«

Uspehi družine Prevc močno odmevajo tudi v tujini, predvsem v državah nekdanje skupne države in med angleško govorečimi ljubitelji skokov. Številni tuji sledilci s spoštovanjem opazujejo fenomen petih bratov in sester, ki so vsi zapisani skokom. »Trije bratje in dve sestri, vseh pet skakalcev,« navdušeno ugotavlja eden izmed komentatorjev iz nekdanje skupne države, drugi pa dodaja, da gre za dosežek, ki bi bil »vreden družinske športne Nobelove nagrade«. Iz tujine prihajajo tudi zapisi, ki družino Prevc primerjajo z letalstvom: »Air Prevc: V svoji sestavi ima več letal dolgega dosega.«

Tuji navijači ne skrivajo naklonjenosti do slovenskih uspehov:

»Tudi mi smo ponosni na sosede! Vse čestitke!«

»Ta deklica je neverjetna, prav tako kot njeni bratje. Kakšna družina!«

»Ena družina, ena skakalnica. Dva svetovna rekorda. Poklon do tal družini Prevc. Čestitke Sloveniji.«

»Nika in Domen ... Ni druge družine, ki bi jima bila podobna.«

Slovenija kot športni fenomen

Mnogi tuji opazovalci ob uspehih skakalcev razmišljajo o širšem športnem fenomenu Slovenije. Eden izmed komentatorjev je zapisal, da na svetu verjetno ni uspešnejšega športnega naroda, saj »trije najboljši športniki na svetu prihajajo iz Slovenije in jih je težko sploh razvrstiti – Pogačar, Prevc, Dončić«. Med odzivi pa se najdejo tudi osebne zgodbe, ki kažejo, kako globoko ljudje doživljajo te uspehe. Neki uporabnik je delil zgodbo o svoji materi: »Moja mama že leta spremlja športno pot in uspehe te družine ... Ker je tudi sama rojena v Kranju, je njeno srce vedno polno ponosa, ko govori o njih. Vsaka jim čast!«

Skupni imenovalec vseh odzivov, tako domačih kot tujih, je jasen: svet se klanja tehnično popolnim skokom, neustrašnosti in izjemni povezanosti družine, ki je v Planici ponovno spisala zgodovino.