Tadej Pogačar dal odgovor ali bo nastopil na letošnji dirki po Španiji

Prvi kolesar sveta, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, bo nastopil na zadnji letošnji tritedenski dirki, dirki po Španiji, je objavila njegova ekipa UAE Team Emirates-XRG. Petkratni zmagovalec dirke po Franciji na Vuelti kot edini izmed treh največjih tritedenskih dirk na svetu še ni dosegel prvega mesta.

»Tadej Pogačar je potrdil vrnitev na dirko po Španiji, sedem let po tem, ko je dobil tri etape in stal na zmagovalnem odru,« je njegova ekipa zapisala na spletni strani. Pogačar je tedaj osvojil skupno tretje mesto.