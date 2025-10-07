Tadej Pogačar in Remco Evenepoel naprej ženeta drug drugega

V slovenski izbrani vrsti so se v nedeljo na evropskem prvenstvu v Franciji veselili še ene izjemne zmage Tadeja Pogačarja, tekmeci na klubski in reprezentančni sceni pa so zapadli še globlje v razmišljanje, ali je sploh mogoče premagati 27-letnega šampiona s Klanca pri Komendi. Vodilne na Kolesarski zvezi Slovenije ob tem tudi čakata dve zahtevni nalogi, pripraviti EP 2026 na domačih cestah in v doglednem času vzgojiti dostojne naslednike zlatega rodu.

»Človek ne ve več, kaj bi rekel, ti dosežki so zunaj konteksta. Tadej zmaguje, kot se je zdelo, da je nemogoče, a je očitno mogoče. Pri tem pa me veseli, da ima za tekmeca Remca Evenepoela, ki dirka do konca. Za Tadeja bi bilo čudno dirkati, če bi pobegnil in ga nihče ne bi niti lovil. Potem bi najbrž stagniral. Tadej in Remco naprej ženeta drug drugega in se tudi zelo spoštujeta, čeprav so nekatere izjave včasih malo nerodne. A so le del športa in medijske podobe,« je predsednik odbora za cestno kolesarstvo pri KZS Rok Lozej potegnil črto pod dvoboja med Pogačarjem in Evenepoelom na SP in EP, ki sta ju končala na 1. in 2. mestu.

Enotni fantje, napredek med dekleti

Zato pa so se za izjemne izkazali odnosi znotraj slovenske reprezentance, ki je tako na SP kot EP dihala za en cilj. »Če je bilo lani še kaj skepse, kako bosta skupaj delovala Pogačar in Primož Roglič, je letos reprezentanca delovala kot dobro namazan stroj. Nekaj izjemnega je, če vidiš, da kolesarja, kot sta Tilen Finkšt in Mihael Štajnar vlečeta karavano, Vingegaard pa odpada. Vsak izmed reprezentantov je vedel, kje je njegovo mesto in kaj mora narediti,« je nadaljeval goriški strokovnjak, ki je izpostavil napredek tudi v ženski konkurenci. Urška Žigart je na EP med članicami na cestni dirki zasedla 11. mesto, med mladinkami pa se je izkazala Maruša Tereza Šerkezi. Svetovna prvakinja v olimpijskem krosu je v vožnji na čas zasedla 6., v cestni dirki pa 10. mesto.

»Urška Žigart napreduje, časovno še zaostaja za najboljšimi, vendar se rezultatsko pomika naprej, če bo vztrajala, mora priti do preboja. Maruša Tereza Šerkezi pa je fenomen, to je bila njena tretja ali četrta cestna dirka, morda je bila nekoliko preveč previdna in v klanec ni upala iti čez sebe. Kronometer je tudi odpeljala odlično, še posebej ob dejstvu, da je bila prvič na kronometrski dirki. V svoje vrste jo vabijo cestne ekipe, mislim, da ima prihodnost tako na cestnem kot gorskem kolesu,« je povedal Lozej.

31 sekund je bil na cestni dirki evropskega prvenstva Tadej Pogačar hitrejši od Remca Evenopoela

Na obeh tekmovanjih so bila visoka pričakovanja od ekipe mlajših članov, na čelu z Jakobom Omrzelom, ki je na SP zasedel 14. mesto, in Erazmom Valjavcem, ki je EP končal na 21. mestu. Vendar je pomembnejši kot uvrstitve v mlajših kategorijah, potencial, ki ga imajo mladi slovenski kolesarji za prehod med profesionalce.

»Jakob Omrzel ima nesporen potencial, Anže Ravbar tudi, a ga bo moral izkoristiti in postaviti v prave tirnice, podobno velja za Erazma Valjavec, ki je še mlad in je pred njim še veliko trdega dela. Tudi naši najbolj obetavni mladinci že odhajajo v tuje razvojne ekipe, tako da potenciala ne manjka,« je glede dolgoročne kolesarske slovenske prihodnosti optimističen Lozej.

Najprej trasa, nato zvezdniki

Kratkoročna prinaša evropsko prvenstvo na naših cestah, od 3. do 7. oktobra 2026. »Danes se dobimo na prvem delovnem sestanku, da se sestavi organizacijska ekipa, tehnični in marketinški del. Ena od prvih nalog bo določitev trase, ki mora biti dobro premišljena. Mora omogočati dobro logistiko, biti atraktivna za gledalce in ne sme preveč motiti okoliškega življenja, saj bo zaprta pet ali šest dni. To je naša prioriteta, saj bomo, ko bo trasa znana, lahko začeli lobirati za kolesarje, ki bi se udeležili EP. Vrhunska organizacija ne zagotavlja spektakla, če ni pravih akterjev,« je še povedal Lozej.

Zadnja misel gotovo drži, letošnje prvenstvo stare celine sta med najbolj spektakularne dirke sezone povzdignila navzočnost Pogačarja in njegov dvoboj z Evenepoelom.

Slovenski as je pripravil še en spektakel na francoskih cestah. FOTO: Ivan Benedetto/Sprint cycling agency

Tadej Pogačar (desno) je tako kot na SP tudi na EP ugnal Remca Evenepoela. FOTO: Roberto Bettini/Sprint cycling agency