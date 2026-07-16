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TOUR DE FRANCE 2026

Tadej Pogačar je sončni kralj Toura: izjemna zmaga Slovenca na dan Bastilje še vedno odmeva

Rad se vrača v kraje, kjer je v preteklosti doživel poraz.
Tadej Pogačar se je Jonasu Vingegaardu oddolžil za skorajda vse poraze, ki mu jih je zadal Danec. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Tadej Pogačar se je Jonasu Vingegaardu oddolžil za skorajda vse poraze, ki mu jih je zadal Danec. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Ekipa UAE ima pod nadzorom karavano dirke po Franciji. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Ekipa UAE ima pod nadzorom karavano dirke po Franciji. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Slovenski šampion se je zmage v Le Lioranu razveselil, kot bi bila prva. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Slovenski šampion se je zmage v Le Lioranu razveselil, kot bi bila prva. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Tadej Pogačar se je Jonasu Vingegaardu oddolžil za skorajda vse poraze, ki mu jih je zadal Danec. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Ekipa UAE ima pod nadzorom karavano dirke po Franciji. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Slovenski šampion se je zmage v Le Lioranu razveselil, kot bi bila prva. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Miha Hočevar
 16. 7. 2026 | 05:35
4:18
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Sončni kralj, tiger, ki nikoli ne pozabi, kdo je ogrožal njegovo življenje in prevlado, vlak TGV. Vse to in še kaj je bil Tadej Pogačar (UAE) v evropskem tisku po izjemni zmagi v 10. etapi Toura. V Le Lioranu je na dan Bastilje izbrisal spomin na zadnji poraz, ki mu ga je predlani na dirki po Franciji zadal Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), in še utrdil zajetno prednost v rumeni majici. Je popoln gospodar dirke vseh dirk, te pa je ob navdušenih vzklikih vedno spremljalo tudi negodovanje glasne manjšine.

16 zmag je letos slavil slovenski šampion, v karieri jih je zbral že 124.

Z njim se Pogačar po eni strani srečuje zaradi dolgotrajnega vladanja kolesarski karavani, po drugi pa tudi, ker je med njegovimi papirnatimi tekmeci za vrh skupnega seštevka prvič francoski kolesar, Paul Seixas (Decathlon). »Tisti, ki nas pričakajo z 'buji', nam le vlivajo dodatnih moči,« je Pogačar, ki v skupnem seštevku vodi s prednostjo 3:36 pred Vingegaardom, dal vedeti, da se ne bo pustil utišati tistim, ki radi sovražijo. Ti po njegovi oceni predstavljajo en odstotek navijačev, ki se večinoma k cestam Toura zgrinjajo za to, da bi v akciji videli najboljšega kolesarja na svetu.

Slovenski šampion se je zmage v Le Lioranu razveselil, kot bi bila prva. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Slovenski šampion se je zmage v Le Lioranu razveselil, kot bi bila prva. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

»Trpljenje za ene, za krvnika v rumenem pa navaden dan v službi,« so v francoskem časniku L'Equipe zapisali o njegovem podvigu v Centralnem masivu. To je bila njegova prva zmaga na tem območju in z njo je zaokrožil zbirko uspehov v vseh francoskih gorovjih, pred tem je že zmagoval v Pirenejih, Vogezih, Juri in Alpah. A zdi se, da bolj kot zemljepisne zastavice Pogačarja, ki vedno pravi, da ga revanše ne zanimajo, bolj naprej žene »izbris« redkih porazov, ki jih je doživel v karieri.

Manjka le revanša na Granonu

Le Lioran je bil eden od krajev, kjer ga je v preteklosti ugnal Vingegaard. To je Dancu uspelo tudi v Comblouxu v vožnji na čas na Touru 2023 in naslednji dan v Chamonixu (Col de la Loze), pa leta 2022 najprej na alpskem prelazu Granon ter nato še na pirenejskem Hautacamu. Ob vrnitvah v te kraje na Touru ali na dirki po Dofineji je bil Pogačar vedno močnejši od Vingegaarda, le na Granonu še ni dobil priložnosti za ponovno merjenje moči.

3:36 znaša prednost Tadeja Pogačarja pred drugouvrščenim Jonasom Vingegaardom.

»Dvojni svetovni prvak se rad vrača na kraje preteklih porazov, da jih z belilom premoči očisti in izbriše boleč spomin. Verjetno nestrpno pričakuje, da bodo Christian Prudhomme in organizatorji Toura v traso znova uvrstili Granon, kjer je doživel svoj največji poraz na Touru,« so se edine manjkajoče revanše spomnili pri L'Equipe.

Vesel kot ob prvi zmagi

»Presunilo me je Pogačarjevo veselje v cilju, kot da bi šlo za njegovo prvo zmago v karieri. Zmag je lačen kot nihče drug. Nikoli še nisem videl česa takšnega, kot tudi še nikoli nisem videl tako velike prevlade. Kot otrok sem navijal za Feliceja Gimondija in sem trpel zaradi Merckxove prevlade. Danes, ko ne navijam za nikogar, ostajam odprtih ust ob tem, kar počne Pogačar. Tudi fenomenu, kakršen je on, se lahko pripeti slab dan, vendar sodeč po tem, kar smo videli doslej, Tadej dirka le še za to, da izboljšuje lastne rekorde: ne vidim tekmecev, ki bi ga lahko ogrozili,« pa je v komentarju za Gazzetto dello Sport zapisal Davide Cassani, ki je v pogovoru za Delo pred Tourom napovedal prepričljivo zmago Slovenca.

Ekipa UAE ima pod nadzorom karavano dirke po Franciji. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Ekipa UAE ima pod nadzorom karavano dirke po Franciji. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Zdi se, da ga tekmeci ne morejo ogroziti, navijači tudi ne, če ne bo kdo prestopil nedopustne meje. Na štirikratnega zmagovalca Chrisa Frooma so nekoč zlili kozarec urina, na izbrisanega sedemkratnega zmagovalca Lancea Armstronga so pljuvali, najslabše pa jo je odnesel Eddy Merckx, ki ga je tik pred ciljem 14. etape leta 1975 v predel jeter močno udaril 55-letni francoski navijač Nello Breton. Čeprav so dokazali, da je storilec, je moral plačati le simbolično globo enega franka, Merckx, ki se je tedaj potegoval za svojo šesto zmago na Touru, pa nikoli več ni dobil tritedenske dirke.

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