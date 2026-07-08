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Tadej Pogačar poskuša jesti kot robot in slediti toku

Pripravlja se za veliko bitko na Tourmaletu v 6. etapi Toura.
Tadej Pogačar je tudi letošnjo dirko po Franciji pričakal v vhunski formi. FOTO: Anne-christine Poujoulat/Reuters
Tadej Pogačar je tudi letošnjo dirko po Franciji pričakal v vhunski formi. FOTO: Anne-christine Poujoulat/Reuters
Miha Hočevar
 8. 7. 2026 | 07:52
3:55
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Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar in njegova ekipa UAE tekmecem ne pušča niti drobtinic, je rdeča nit strokovnih komentarjev po katalonskem uvodu v 113. Tour de France. Karavana je zdaj že v francoskih Pirenejih in se pripravlja za veliko bitko na Tourmaletu v 6. etapi, vse oči pa so uprte v našega štirikratnega šampiona, ki je lov na peto zmago začel v velikem slogu. Na Montjuicu je Pogačar najprej moštvenemu kolegu Isaacu del Toru na stežaj odprl vrata do prve karierne zmage na Touru, dan pozneje sta v Les Anglesu zamenjala vlogi. Mehičan je Slovencu pripravil akcijo za že 22. etapni uspeh na veliki pentlji.

Ta je Pogačarja povzdignil na 5. mesto večne lestvice, na katerem je izenačen z Andrejem Derrigadejem. Bil bi tudi z Lanceom Armstrongom, če Američanu zaradi dopinga ne bi odvzeli 20 od 22 zmag. Pred 27-letnikom s Klanca pri Komendi so le še Andre Leducq (25), Bernard Hinault (28), Eddy Merckx (34) in Mark Cavendish (35).

»To je še vedno precej daleč. Morda je bila to moja zadnja zmaga, zato raje ostanem v trenutku, uživam v tej zmagi. Vsaka je zelo posebna. Če lahko doživimo še več takšnih trenutkov, bom tudi hvaležen. Doslej je moja kariera že presegla moje najbolj divje predstave, zato nočem razmišljati o Markovem rekordu. Samo slediti toku in videti, kaj lahko naredimo v prihodnosti. Četudi je bila to moja zadnja zmaga, sem srečen,« je Pogačar na novinarski konferenci odgovoril na vprašanje, ali ima ob peti končni zmagi, s katero bi se izenačil z rekorderji Toura Jacquesom Anquetilom, Merckxom, Hinaultom in Miguelom Indurainom, na muhi tudi etapni dosežek »rakete z otoka Man«.

Vrhunski moraš biti že na startu

Ob eksplozivnem začetku Toura, ob katerem se zdi, da Pogačar ne hrani moči za najzahtevnejše gorske etape v zadnjem tednu dirke, so se kot običajno pojavila tudi vprašanja o pravilnem načrtovanju forme. »V preteklosti, recimo pred 20 leti, so merili, da bo forma rasla do zadnjega tedna. Vendar menim, da moraš zdaj na start Toura priti v najboljši možni formi in potem greš s tem naprej. Vsak dan poskušaš čim bolj obnoviti moči, jesti kot robot in preprosto slediti toku tega, kar prineseš sem,« je Pogi predstavil svojo doktrino, ki mu in ekipi UAE prinaša izjemne rezultate. Sprememba v primerjavi s preteklostjo so tudi izjemno visoke temperature. Na Touru je bilo običajno vedno vroče, a ne tako kot letos, ko se termometri bližajo 40 stopinjam Celzija. Brez protokolov, ki so jih ekipe uvedle za hlajenje kolesarjev, dirkanje morda sploh ne bi bilo možno v teh razmerah.

»Pred petimi leti je bilo povsem drugače v primerjavi s tem, kar počnemo zdaj. Zadovoljen sem s tem, ker je dirkanje v tej vročini nevarno, če ne znižaš telesne temperature. To je logistična nočna mora, ko je vroče kot te dni. Kot ekipa vlagamo veliko truda v to. Kolesarjem moramo prinesti veliko vode in ledu. Trije fantje se vrnejo do avtomobila, da prinesejo bidone in led, da se lahko še naprej hladimo,« je povedal Pogačar, ki je imel pred leti velike težave z dirkanjem ob visokih temperaturah. Zdelo se je, da bo to njegova ahilova peta, vendar so pri njegovi ekipi z vročinskimi treningi in prilagajanjem na vročino odpravili tudi to težavo. »Letos smo veliko vadili v vročini. Nekatere dni brez podpore kolesariš tri ure v vročini in nimaš spremljevalnega avtomobila; misliš si, da si kar zanič, ker se pregreješ,« je Pogačar razkril, da je letos že precej pretrpel pod žgočim soncem.

5 Etapa FOTO: Gm
5 Etapa FOTO: Gm

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