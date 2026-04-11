Tadej Pogačar pred velikim izzivom: lovi še zadnji spomenik

Tadej Pogačar (UAE) bo letos lovil rekordno peto zmago na Touru in tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka, a zanj je vseeno dan D v letu 2026 nedelja, 12. aprila, ko bo na dirki Pariz–Roubaix lovil svojo prvo zmago. Le ta ga loči od tega, da bi kot četrti kolesar v zgodovini osvojil vseh pet spomenikov.

Pogačarjev začetek sezone si zasluži čisto desetko, v treh tekmovalnih dneh je slavil tri izjemne zmage, najbolj čustveno pa jo je doživel v Sanremu, kjer je bil najhitrejši kljub padcu 32 kilometrov pred ciljem. Zanj je bil to konec šestletnega lova na lovoriko, za katero so številne kolesarski poznavalci ocenjevali, da zaradi premalo selektivne trase nikoli ne bo pristala v njegovih rokah. A je 27-letni as s Klanca pri Komendi, ki je to pomlad že ponovil zmage na dirkah Strade Bianche in po Flandriji, potrdil, da je neustavljiv, ko je v formi in je vrhunsko motiviran. Letos je v Sanremu končno strl tudi Mathieuja van der Poela (Alpecin Premier Tech), ki je minula leta gospodaril na najbolj ravninskih spomenikih.

Eden je Milano–Sanremo, drugi Pariz–Roubaix, ki se ga je zaradi zloglasnih granitnih kock (na letošnji 258,3 kilometrski trasi bodo razdeljeni v 30 odsekov v skupni razdalji 54,8 kilometra) upravičeno prijel vzdevek »severni pekel«. Pogačar se ga je v članski konkurenci prvič lotil šele lani in tudi hitro zaprl usta dvomljivcem, ki so ocenjevali, da s stasom zmagovalca Toura nima česa iskati na »paveju«, kjer praviloma blestijo kolesarski težkokategorniki.

Matej Mohorič se je leta 2022 izkazal s petim mestom. FOTO: ASO/Pauline Ballet

Podal se je v enakovreden boj z van der Poelom, s katerim sta se daleč pred ciljem otresla preostalih tekmecev. Obetal se je dvoboj titanov na slovitem velodromu v Roubaixu, a je Pogi 38 km pred ciljem prehitro zapeljal v ovinek in padel. Tako je velikemu tekmecu odprl pot do tretje zaporedne zmage, pri sebi pa je močno dvignil željo, da podobne napake ne bi ponovil. Že aprila lani se je začela misija Roubaix 2026, v katero je Tadej skupaj s svojimi sodelavci iz ekipe UAE vložil ogromno časa in energije.

Najmočnejši doslej

Opravil je štiri oglede trase, preizkusil vse možne kombinacije najbolj primerne opreme, klasičnim dirkam pa je prilagodil tudi zimsko telesno pripravo. Na jutrišnji start bo prišel močnejši kot kadar koli prej, to je potrdila tudi njegova izjemna predstava minulo nedeljo v Flandriji, ki je bila tudi svojevrstni trening za Roubaix. »Ni skrivnost, da je Pariz–Roubaix eden od glavnih ciljev za ta del sezone. Na dirkah, ki sem jih odpeljal doslej, mi je šlo brezhibno, zato je motivacija visoka in pritisk nizek. Ne glede na rezultat bom užival in veselim se dobrega dirkaškega vikenda. Imamo zelo močno ekipo s fanti, ki so tu že stali na stopničkah, zato nisem samo jaz tisti, ki je sposoben doseči dober rezultat,« je optimističen Pogačar, ki bo imel ob sebi tudi zelo močna in izkušena pomočnika, Floriana Vermeerscha in Nilsa Politta, ki sta se v preteklosti že uvrstila na oder za zmagovalce Roubaixa.

A podoben optimizem prihaja tudi iz van der Poelovih ust. »Ta dirka zelo ustreza meni in ekipi. Še posebej proti Tadeju mi bolj ustreza kot dirka po Flandriji. Upam, da lahko obrnem potek dogodkov. Seveda se ga bom stežka otresel, ampak to velja tudi obratno. Ni vzponov, na katerih bi lahko naredil razliko,« se nizozemski zvezdnik nadeja, da Pogačar, ki je na ogledu trase dosegal rekorde nekaterih tlakovanih odsekov, ne bo uprizoril še ene simultanke in se sam odpeljal cilju naproti. Vsekakor je pričakovati bolj negotovo dirko kot v Flandriji, ne le, ker ni klancev, temveč ker kocke Roubaixa skrivajo precej več nevarnih pasti. Za stavnice sta van der Poel in Pogačar malodane poravnana po možnostih za zmago, v boj zanjo pa bi se rad vpletel tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki se je leta 2022 izkazal s petim mestom.

Mathieu van der Poel bo lovil četrto zaporedno zmago. FOTO: ASO/Pauline Ballet

»Pariz–Roubaix je klasika, ki se je v pomladanskem delu sezone najbolj veselim. Je najbolj kaotična in tista, ki mi je najbolj pri srcu, še posebej odkar jo je Sonny Colbrelli osvojil leta 2021. Še naprej bom poskušal priti na stopničke in upam, da se bom nekega dne boril za zmago. Čutim, da je moja pripravljenost na zelo visoki ravni, in upam, da bo tudi sreča na naši strani,« je pred vrhuncem sezone klasik povedal Mohorič, ki bo imel ob sebi dva slovenska novinca na »severnem peklu«, Matevža Govekarja in Žaka Eržena.