NA POTI DO ZGODOVINE

Tadej Pogačar pred velikim izzivom: lovi še zadnji spomenik

Zmaga na dirki Pariz–Roubaix bi ga uvrstila med redke kolesarje, ki so osvojili vseh pet spomenikov.
Tadej Pogačar bo na dirki Pariz–Roubaix spet izzval Mathieuja van der Poela. FOTO: ASO/Pauline Ballet

Matej Mohorič se je leta 2022 izkazal s petim mestom. FOTO: ASO/Pauline Ballet

Mathieu van der Poel bo lovil četrto zaporedno zmago. FOTO: ASO/Pauline Ballet

Miha Hočevar
 11. 4. 2026 | 15:15
4:35
A+A-

Tadej Pogačar (UAE) bo letos lovil rekordno peto zmago na Touru in tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka, a zanj je vseeno dan D v letu 2026 nedelja, 12. aprila, ko bo na dirki Pariz–Roubaix lovil svojo prvo zmago. Le ta ga loči od tega, da bi kot četrti kolesar v zgodovini osvojil vseh pet spomenikov.

Pogačarjev začetek sezone si zasluži čisto desetko, v treh tekmovalnih dneh je slavil tri izjemne zmage, najbolj čustveno pa jo je doživel v Sanremu, kjer je bil najhitrejši kljub padcu 32 kilometrov pred ciljem. Zanj je bil to konec šestletnega lova na lovoriko, za katero so številne kolesarski poznavalci ocenjevali, da zaradi premalo selektivne trase nikoli ne bo pristala v njegovih rokah. A je 27-letni as s Klanca pri Komendi, ki je to pomlad že ponovil zmage na dirkah Strade Bianche in po Flandriji, potrdil, da je neustavljiv, ko je v formi in je vrhunsko motiviran. Letos je v Sanremu končno strl tudi Mathieuja van der Poela (Alpecin Premier Tech), ki je minula leta gospodaril na najbolj ravninskih spomenikih.

Eden je Milano–Sanremo, drugi Pariz–Roubaix, ki se ga je zaradi zloglasnih granitnih kock (na letošnji 258,3 kilometrski trasi bodo razdeljeni v 30 odsekov v skupni razdalji 54,8 kilometra) upravičeno prijel vzdevek »severni pekel«. Pogačar se ga je v članski konkurenci prvič lotil šele lani in tudi hitro zaprl usta dvomljivcem, ki so ocenjevali, da s stasom zmagovalca Toura nima česa iskati na »paveju«, kjer praviloma blestijo kolesarski težkokategorniki.

Podal se je v enakovreden boj z van der Poelom, s katerim sta se daleč pred ciljem otresla preostalih tekmecev. Obetal se je dvoboj titanov na slovitem velodromu v Roubaixu, a je Pogi 38 km pred ciljem prehitro zapeljal v ovinek in padel. Tako je velikemu tekmecu odprl pot do tretje zaporedne zmage, pri sebi pa je močno dvignil željo, da podobne napake ne bi ponovil. Že aprila lani se je začela misija Roubaix 2026, v katero je Tadej skupaj s svojimi sodelavci iz ekipe UAE vložil ogromno časa in energije.

Najmočnejši doslej

Opravil je štiri oglede trase, preizkusil vse možne kombinacije najbolj primerne opreme, klasičnim dirkam pa je prilagodil tudi zimsko telesno pripravo. Na jutrišnji start bo prišel močnejši kot kadar koli prej, to je potrdila tudi njegova izjemna predstava minulo nedeljo v Flandriji, ki je bila tudi svojevrstni trening za Roubaix. »Ni skrivnost, da je Pariz–Roubaix eden od glavnih ciljev za ta del sezone. Na dirkah, ki sem jih odpeljal doslej, mi je šlo brezhibno, zato je motivacija visoka in pritisk nizek. Ne glede na rezultat bom užival in veselim se dobrega dirkaškega vikenda. Imamo zelo močno ekipo s fanti, ki so tu že stali na stopničkah, zato nisem samo jaz tisti, ki je sposoben doseči dober rezultat,« je optimističen Pogačar, ki bo imel ob sebi tudi zelo močna in izkušena pomočnika, Floriana Vermeerscha in Nilsa Politta, ki sta se v preteklosti že uvrstila na oder za zmagovalce Roubaixa.

A podoben optimizem prihaja tudi iz van der Poelovih ust. »Ta dirka zelo ustreza meni in ekipi. Še posebej proti Tadeju mi bolj ustreza kot dirka po Flandriji. Upam, da lahko obrnem potek dogodkov. Seveda se ga bom stežka otresel, ampak to velja tudi obratno. Ni vzponov, na katerih bi lahko naredil razliko,« se nizozemski zvezdnik nadeja, da Pogačar, ki je na ogledu trase dosegal rekorde nekaterih tlakovanih odsekov, ne bo uprizoril še ene simultanke in se sam odpeljal cilju naproti. Vsekakor je pričakovati bolj negotovo dirko kot v Flandriji, ne le, ker ni klancev, temveč ker kocke Roubaixa skrivajo precej več nevarnih pasti. Za stavnice sta van der Poel in Pogačar malodane poravnana po možnostih za zmago, v boj zanjo pa bi se rad vpletel tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki se je leta 2022 izkazal s petim mestom.

»Pariz–Roubaix je klasika, ki se je v pomladanskem delu sezone najbolj veselim. Je najbolj kaotična in tista, ki mi je najbolj pri srcu, še posebej odkar jo je Sonny Colbrelli osvojil leta 2021. Še naprej bom poskušal priti na stopničke in upam, da se bom nekega dne boril za zmago. Čutim, da je moja pripravljenost na zelo visoki ravni, in upam, da bo tudi sreča na naši strani,« je pred vrhuncem sezone klasik povedal Mohorič, ki bo imel ob sebi dva slovenska novinca na »severnem peklu«, Matevža Govekarja in Žaka Eržena

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
