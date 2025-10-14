  • Delo d.o.o.
POGOVOR

Tadej Pogačar rad občuti podporo navijačev

Agent najboljšega kolesarja na svetu Alex Carera o rasti Pogijeve blagovne znamke.
Tadej Pogačar je v rodno Komendo privabil več kot 1000 kolesarskih navdušencev. FOTO: Dejan Javornik
Tadej Pogačar je v rodno Komendo privabil več kot 1000 kolesarskih navdušencev. FOTO: Dejan Javornik
Miha Hočevar
 14. 10. 2025 | 12:45
4:02
Tadej Pogačar ni le najboljši kolesar na svetu, na poti do 108 kariernih zmag – letos jih je slavil 20 –, je postal prava institucija v tem športu. To je potrdil tudi krstni Pogi Challenge, izziv s Klanca pri Komendi do Krvavca, ki je privabil skoraj 1200 udeležencev, od tega 40 odstotkov obiskovalcev iz tujine. Ob robu dogodka na Plaži smo se o načrtih za prihodnost in razsežnostih blagovne znamke TP pogovorili z njegovim agentom Alexom Carero.

Kako ocenjujete še eno po številkah izjemno sezono svojega najbolj znanega varovanca?

»Za Tadejem je še ena sezona, o kakršnih je težko celo sanjati. Sanje so namreč stežka tako lepe, kot so bili izjemni njegovi letošnji dosežki. Veličastna sezona, ki se je začela z zmago na dirki po UAE in še enim podvigom na Strade Bianche ter se končala v Italiji z zgodovinsko zmago na dirki po Lombardiji. Žal nam je morda le za padec na dirki Pariz–Roubaix, kjer bi se morda Tadej lahko vse do ciljne črte na dirkališču v Roubaixu boril z Mathieujem van der Poelom. Če potegnem črto, pa je bila to še ena neverjetna sezona.«

Tadej pa ne skriva tega, da ga v prihodnje zanimata predvsem spomenika, ki ju še ni osvojil, Milano–Sanremo in Pariz–Roubaix. Boste poskušali temu prilagoditi njegov tekmovalni program?

»To še ni jasno, med zborom ekipe v Abu Dabiju kasneje ta mesec se moramo sestati in začeti pripravljati tekmovalni koledar za 2026. Res je, da si Tadej močno želi zmag v Sanremu in Roubaixu, vendar ni nujno, da ju bo poskušal doseči v prihodnji sezoni. V njej ima pred seboj še nekaj drugih izjemnih izzivov. Če bi osvojil tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka in dobil svoj peti Tour, bi se povzpel na vrh večne lestvice teh dirk. To so rekordi, ki se jih tudi velja lotiti.«

Vemo, kakšno težo ima v kolesarskem svetu Tour de France in koliko pomeni Tadejevim delodajalcem. Obstaja vseeno možnost, da bi ga kdaj izpustil?

»Možne so vse kombinacije, vse je še odprto, tudi to, da bi Tadej kakšno sezono izpustil Tour. O tekmovalnem koledarju se pogovarjamo vsako leto znova. Gre za dogovor med Tadejem, poslovnim direktorjem Maurom Gianettijem, športnim direktorjem Matxinom Joxeanom Fernandezom, strinjati se mora seveda tudi predsednik ekipe UAE Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri. Tadej na Touru ne bo nastopil le, če se bo sam strinjal s tem, morda bo nekega leta dirkal na Giru in Vuelti, a to je odvisno tudi od ciljev, ki jih bo imel na svetovnem prvenstvu. Vemo, da mu trasa prihodnje leto v Kanadi ustreza. To velja tudi za traso SP 2027 v Franciji, vendar bomo o tem začeli razmišljati čez eno leto.«

Morda spet po Pogi Challengeu, ki je minuli konec tedna na Krvavec privabil na tisoče ljubiteljev kolesarstva?

»To je bil lep in tudi zelo dobro organiziran dogodek, za to moram čestitati agenciji Extrem. Izvedli so ga prvič in bržkone ne zadnjič, saj je bil odziv javnosti odličen. Zamisel o koncertu tako slavnih glasbenikov, kot je skupina Siddharta, je bila tudi zmagovita. Sicer pa je Tadej ne glede na svetovno slavo zelo močno zakoreninjen v Sloveniji, kamor se vrača vsakič, ko je to mogoče. Zanj je zelo pomembno, da občuti podporo navijačev in da jim za to tudi nekaj vrne.«

Zdi pa se, da zaradi tega trpi njegovo zasebno življenje, kot zvezdnik si lahko le stežka privošči vsakdanja opravila brez tega, da bi ga obkrožale desetine ljudi, ki želijo njegov podpis ali fotografijo.

»Še največ miru ima v Monaku, tam se lahko najbolj sproščeno giblje po okolici. Je pa za nekoga, ki je najboljši na svetu v svojem športu, nekaj povsem običajnega, da vsakdanje življenje postane bolj zapleteno.«

Alex Carera za Tadeja Pogačarja skrbi, odkar je leta 2019 prestopil med profesionalce. FOTO: Miha Hočevar
Alex Carera za Tadeja Pogačarja skrbi, odkar je leta 2019 prestopil med profesionalce. FOTO: Miha Hočevar

