  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KOLESARSTVO

Tadej Pogačar v Švici s cmokom v grlu zaradi zaročenke

Pogačar je osupnil s samostojnim pobegom, a bo nadaljevanje dirke pričakal z mislimi, ki niso osredotočene le na kolesarstvo.
Urška Žigart je grdo padla v Švici, kjer dirka tudi njen zaročenec. FOTO: Yoan Valat/Reuters
Urška Žigart je grdo padla v Švici, kjer dirka tudi njen zaročenec. FOTO: Yoan Valat/Reuters
Nejc Grilc
 19. 6. 2026 | 06:34
4:52
A+A-

Obraz Richarda Carapaza na ciljni črti prve etape dirke po Švici v Sondriu je povedal vse. Zadovoljstvo se je mešalo z nejevero, Tadej Pogačar je pelotonu dokazal, da v letošnjem poletju z njim ne bo šale, ne glede na to, za katero rumeno majico se bo boril. S švicarsko bi v karierno zbirko dodal novo kljukico, zdaj ni več daleč od nje, francoska pa je glavni cilj poletja, ki se bo za svetovnega prvaka nadaljevalo v dolgo in naporno jesen. Branilec naslova z dirke po Franciji je letos za generalko izbral dirko po Švici, stran od stresa francoskih cest. Preizkušnja z novim formatom krožnih etap in le petdnevnim sporedom ponuja manj potovanj, predvsem pa Pogiju nudi »luksuz«, kakršnega ne bi dobil nikjer drugje. Pričakoval je, da bo švicarske popoldneve lahko preživljal v družbi zaročenke, na enaki trasi se je na ženski dirki preizkusila tudi Urška Žigart in bila v prvi etapi do tehničnega spusta v igri, da dopolni sanjski družinski uspeh.

Zaradi posledic padca na Giru je izgubila veliko časa in priznala, da je imela precej psiholoških težav v tehničnih ovinkih, še huje se je zanjo razpletla druga etapa. V zaključku je na cestni oviri izgubila nadzor nad kolesom in poletela prek krmila ter obležala, odpeljali so jo v bolnišnico. Vsekakor slaba novica za slovensko kolesarstvo je bila udarec tudi za nosilca rumene majice, ki bo nadaljevanje dirke pričakal z mislimi, ki niso osredotočene le na kolesarstvo.

Pogačarjev napad v številkah

1h 50 min

je trajal Pogačarjev napad.

38,8 km/h

je znašala povprečna hitrost v begu.

330 vatov

je bila povprečna moč poganjanja pedal.

950 vatov

pa maksimalna moč Pogačarja.

Pogačarjeve napadalne bravure spremljamo že nekaj let, ne nazadnje je tudi mavrično majico osvojil po 100 km dolgem pobegu, a nenavadni napadi tekmece še vedno ujamejo na levi nogi. »Vse skupaj je bilo čudno, kar naenkrat sta se Pogačar in Brandon McNulty odpeljala, zadaj pa so vsi le gledali drug drugega. V hipu je bilo dirke konec,« je bil razočaran, a tudi vdan v usodo Carapaz, ki je z drugim mestom potrdil status najboljšega med »smrtniki«.

»Pogačar je preprosto neverjeten, nimam besed za njegov napad. Sodi v drugo ligo kot ostali,« se je Slovencu priklonil Ekvadorec, ki je z dobrima dvema minutama zaostanka le omilil škodo. »Tega gotovo nismo načrtovali, želel sem le po odbitne sekunde, potem pa se je naredila luknja in napadel sem na polno. Nisem imel radijske povezave, ko sem izvedel, da je razlika že kar velika, sem le še na polno nadaljeval do cilja,« je Pogi dodal svoj pogled na prvo etapo dirke po Švici, ki mu je prinesla okroglo 10. zmago v sezoni. Za vsako ceno se ne bo trudil, da bi v zbirko pred nedeljo dodal še kakšno, za drugi del sezone bi veljalo prihraniti vsak drobec energije, ki bo do sredine oktobra prišel še kako prav.

Na kaj se pripravlja Roglič?

V Švici se namreč ne tke »le« rumena majica, za Pogačarja je na kocki veliko. O dvigu forme ni dvoma, na pravo oceno pripravljenosti pa bo moral počakati na začetek Toura in konkurenco, ki sodi v prvo startno vrsto: Jonasa Vingegaarda, Paula Seixasa, Remca Evenepoela, tudi favorita s slovenskih cest Floriana Lipowitza. Pričakovano ostrim bojem sledi še nekoliko nejasna jesen, veliko indicev je, da naj bi Pogačar že letos poskusil v žep pospraviti špansko Vuelto, nato sledita svetovno in domače evropsko prvenstvo ter za konec najverjetneje Lombardija. Sijajna regeneracija, ki Pogačarja loči od tekmecev, bo na resni preizkušnji.

Kaj bo poleti počel Primož Roglič, je veliko večja uganka. Od švicarske zmage, s katero bi popolnil zbirko zmag na enotedenskih dirkah, se je s skoraj petimi minutami zaostanka poslovil že v Sondriu, z etapno zmago bo do konca tedna poskušal vsaj nekoliko popraviti vtis. Mesta v ekipi za Tour pri Red Bull Bori Hansgrohe zanj bojda še vedno ni, drugo polovico maja in prvo junija pa je kljub temu preživel na višinskih pripravah. Težko je verjeti, da bi v nemškem moštvu tako temeljito pripravo izpeljali le za dirko po Švici, kjer bi bile Rogličeve možnosti tudi v najboljši formi v boju z rojakom pičle. Preostanek švicarskega tedna bo pokazal, kdo gre na Tour lahko vzravnano in koga ob misli na moštveni kronometer 4. julija v Barceloni spreletava srh. Jasno je le, da med slednjimi Tadeja Pogačarja ne bomo našli.

Tadeju Pogačarju vedno znova uspe presenetiti tekmece. FOTO: Nico Vereecken/Reuters
Tadeju Pogačarju vedno znova uspe presenetiti tekmece. FOTO: Nico Vereecken/Reuters

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Tadej PogačarUrška ŽigartkolesarstvodirkapadecŠvica
ZADNJE NOVICE
08:04
Bralci
BRALKA POROČEVALKA

Maja jih je ogromno opazila na Slovenski cesti v Ljubljani. Kaj se je dogajalo? (FOTO)

Na PU Ljubljana smo preverili, zakaj je bilo v sredo popoldan večje število policistov v središču prestolnice.
19. 6. 2026 | 08:04
08:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Demenca zahteva celosten odgovor družbe

Demenca postaja eden največjih zdravstvenih in socialnih izzivov sodobne družbe. Na 13. mednarodni konferenci ASK 2026 v Ljubljani so strokovnjaki opozorili, da napredek prinašajo nove diagnostične metode in terapevtski pristopi, vendar se bo brez učinkovite podpore družinam in skupnostne oskrbe težko odzvati na hitro naraščajoče potrebe oseb z demenco.
19. 6. 2026 | 08:00
07:54
Lifestyle  |  Polet
IZKORISTIMO POLETJE

To je pravi poletni reset telesa. 7 rekreativnih navad za več energije in manj stresa

Majhne spremembe, ki lahko poleti naredijo veliko razliko.
Miroslav Cvjetičanin19. 6. 2026 | 07:54
07:47
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZAUPALI SO JI NAJRANLJIVEJŠE

Grozljivo! Medicinska sestra na enoti intenzivne nege dojenčkom lomila kosti: »Zavedam se svoje odgovornosti ...«

V dveh letih je pod njeno oskrbo poškodbe utrpelo devet novorojenčkov, sodišče pa jo je obsodilo na tri leta zapora.
Kaja Grozina19. 6. 2026 | 07:47
07:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
SKRIVNOSTNA NESREČA

V Ljubljani trčil v ograjo in izginil v noč! Gasilci iskali z dronom, a našli niso nikogar

Pregledali so širše območje, vendar udeležencev nesreče niso našli ...
19. 6. 2026 | 07:31
07:27
Bulvar  |  Šokkast
NI MU BILO VŠEČ

Razkril prošnjo znanega Slovenca: javno ga je pohvalil, zasebno pa prosil, naj vsebino umakne (VIDEO)

Slovenski komik in spletni ustvarjalec Jure Jamnik je razkril zanimivo zakulisje odzivov na svoje viralne videe. Čeprav ga številni javno podpirajo in se pod njegovimi objavami smejijo, se v zasebnih sporočilih včasih zgodi povsem drugačna zgodba.
19. 6. 2026 | 07:27

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Kaj zadržuje Slovenijo?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NOVA GENERACIJA

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVA PREHRANA

Procesirana hrana pod drobnogledom: zakaj oznaka na embalaži ne pove vsega

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLITEV

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Promo
Razno
KULTURA

Od cenzurirane biblijske drame do zvočnega razkošja

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 13:50
Photo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 11:23
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Zakaj so te mišice tako dovzetne za poškodbe?

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
15. 6. 2026 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
Promo
Novice  |  Slovenija
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
15. 6. 2026 | 13:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki