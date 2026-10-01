Tadeja Pogačarja ne bo, Primož Roglič po kolajno

Kolesarska zveza Slovenije je naznanila reprezentanco za domače prvenstvo stare celine, ki se bo v Šenčurju začelo jutri z dirkama v kategoriji U23. Pričakovano v ekipi ni Tadeja Pogačarja, ki sicer že trenira na cesti, a mu ekipa UAE ni dovolila, da se tako hitro po poškodbi vrne na dirke. Prvo ime bo tako Primož Roglič, ki bo skupaj z Janom Tratnikom nastopil tudi v vožnji na čas. Tam bo, če se Remco Evenepoel odloči samo za nastop na cestni dirki, celo prvi favorit za zmago, tudi v nedeljo pa bo lovil kolajno. Moči bo združil z mladim Jakobom Omrzelom, ki naj bi bil po dirki po Španiji v odlični formi.

V vlogah pomočnikov bodo še Matej Mohorič, Matevž Govekar, Domen Novak, Gal Glivar in Luka Mezgec, ki bo v Šenčurju končal svojo bogato športno pot.

Na vseh dirkah skupaj bo med petkom in sredo na EP nastopilo 42 slovenskih kolesarjev in kolesark.

V vožnji na čas bo Roglič morda celo prvi favorit, njegovi tekmeci pa bodo Jakob Soderqvist (Švedska), Callum Thornley (Velika Britanija), Kasper Asgreen (Danska) in Iván Romeo (Španija). Na cestni dirki bo krog favoritov širši, poleg Rogliča pa močno izstopata še Remco Evenepoel (Belgija) in Giulio Ciccone (Italija). Svojo računico bo imel Mads Pedersen (Danska), Juan Ayuso (Španija) je bil v Kanadi zelo hiter, francoska reprezentanca pa bo s številnimi kapetani, a brez Paula Seixasa, prav tako lovila naslov prvaka.

Veselimo se lahko tudi ženske cestne dirke, ki bo na sporedu v soboto. Nastopile bodo namreč vse tri junakinje in nosilke kolajn s svetovnega prvenstva – Demi Vollering, Kasia Niewiadoma in Elisa Longo Borghini. V slovenski reprezentanci bo manjkala Urška Žigart, na startu pa bodo Nika Bobnar, Špela Kern in Tjaša Sušnik. Viden rezultat si lahko obetamo še pri mladincih, med mlajšimi člani bo kapetan Erazem Valjavec.