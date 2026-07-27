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KONČAL SODNIŠKO KARIERO

Razglasili so ga za »seks simbol«, povezovali s srbsko starleto, zdaj pa se je po finalu SP poslovil od nogometa

Najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić je teden dni po finalu svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo uradno sklenil svojo bogato sodniško kariero.
Slavko Vinčić. FOTO: David Ramos Getty Images Via Afp
Slavko Vinčić. FOTO: David Ramos Getty Images Via Afp
S. U.
 27. 7. 2026 | 09:35
 27. 7. 2026 | 09:55
2:05
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Slavko Vinčić (46) odhaja v sodniški pokoj, je potrdila Nogometna zveza Slovenije. Izkušeni sodnik se je od aktivnega sojenja poslovil po tem, ko je pred kratkim vodil največjo mogočo tekmo, finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino, ki se je končal z 1:0.

Slovenski sodnik je pred tem vodil finale Evropske lige leta 2022 med Eintrachtom iz Frankfurta in Glasgow Rangers ter finale Lige prvakov leta 2024, v katerem sta se pomerila Borussia Dortmund in Real Madrid. Na svetovnem prvenstvu je sodil dve tekmi skupinskega dela in obračun šestnajstine finala med Mehiko in Ekvadorjem, na visoki ravni pa je svoje delo opravil tudi v finalu.

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To je kontroverzna starleta, ki je v afero potegnila tudi slovenskega sodnika jutrišnjega finala (FOTO in VIDEO)

Med svetovnim prvenstvom so ga uporabniki spleta razglasili tudi za »seks simbol«, na območju nekdanje Jugoslavije pa se mnogi še vedno spominjajo njegovega pridržanja v Bijeljini leta 2020 in afere s Tijano Ajfon. Srbska starleta je bila takrat obtožena napeljevanja k prostituciji, med policijsko racijo pa so pridržali več deset ljudi. Mediji so poročali o zaseženem kokainu, pištolah, zaščitnih jopičih in več kot 10.000 evrih. Vinčić je bil zaslišan kot priča, nato pa so ga izpustili, saj je zatrdil, da drugih pridržanih oseb ne pozna.

Časnik La Gazzetta dello Sport je danes poročal, da je Vinčić prejel sedmo mednarodno nagrado »Giulio Campanati«. Slovenskega sodnika so razglasili za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva leta 2026. Prejel bo priznanje, poimenovano po cenjenem nekdanjem italijanskem sodniku in predsedniku sodniške komisije. O prejemniku je odločala ugledna žirija, sestavljena iz funkcionarjev, nekdanjih mednarodnih sodnikov in športnih novinarjev.

 

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