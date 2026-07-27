Razglasili so ga za »seks simbol«, povezovali s srbsko starleto, zdaj pa se je po finalu SP poslovil od nogometa

Slavko Vinčić (46) odhaja v sodniški pokoj, je potrdila Nogometna zveza Slovenije. Izkušeni sodnik se je od aktivnega sojenja poslovil po tem, ko je pred kratkim vodil največjo mogočo tekmo, finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino, ki se je končal z 1:0.

Slovenski sodnik je pred tem vodil finale Evropske lige leta 2022 med Eintrachtom iz Frankfurta in Glasgow Rangers ter finale Lige prvakov leta 2024, v katerem sta se pomerila Borussia Dortmund in Real Madrid. Na svetovnem prvenstvu je sodil dve tekmi skupinskega dela in obračun šestnajstine finala med Mehiko in Ekvadorjem, na visoki ravni pa je svoje delo opravil tudi v finalu.

Med svetovnim prvenstvom so ga uporabniki spleta razglasili tudi za »seks simbol« , na območju nekdanje Jugoslavije pa se mnogi še vedno spominjajo njegovega pridržanja v Bijeljini leta 2020 in afere s Tijano Ajfon. Srbska starleta je bila takrat obtožena napeljevanja k prostituciji, med policijsko racijo pa so pridržali več deset ljudi. Mediji so poročali o zaseženem kokainu, pištolah, zaščitnih jopičih in več kot 10.000 evrih. Vinčić je bil zaslišan kot priča, nato pa so ga izpustili, saj je zatrdil, da drugih pridržanih oseb ne pozna.