Tekmeci ne vedo, ali naj lovijo Tadeja ali Isaaca

Ekipa UAE je s Tadejem Pogačarjem osvojila že domala vse, kar se osvojiti da. Kljub temu je v 2. etapi Toura doživela nekaj novega. Potem ko je slovenski šampion 1. mesto odstopil Mehičanu Isaacu del Toru, je prvič na največji dirki na svetu slavila dvojno etapno zmago. Čustveni naboj, ki se je ob tem sprožil, je bil nepozaben. Vendar ga mora ekipa hitro pozabiti in se osredotočiti na delo, ki jo čaka do cilja 26. julija v Parizu, pravi športni direktor Andrej Hauptman.

Še vedno odmeva vaša dvojna zmaga na Montjuicu. Ste pričakovali, da bi se lahko tako sanjsko za vas razpletla etapa Toura?

»Tadej in Isaac sta res fenomena in pri njiju je vse možno. Seveda pa se je treba zavedati, da je to Tour de France, da je tukaj konkurenca največja. Vse se nam je izšlo po željah, tudi prvi del etape. Ni nam bilo treba narekovati tempa, nismo porabili preveč energije. V finalu je celotna ekipa opravila vrhunsko delo, a smo na koncu vseeno ostali brez besed. Isaac je v zadnjem kilometru in pol izničil napad ekipe Lidl Trek in se taktično podredil Tadeju. Vendar mu je Tadej uslugo vrnil s fenomenalno taktično potezo. Sam je naredil luknjo za Isaacom, nato pa še tekmece potegnil za seboj na desno stran ceste, stran od Isaaca. Nato je sam prikolesaril do njega. Razplet je bil izjemen, ampak ga moramo hitro pozabiti, na Touru si hitro sledijo zahtevne preizkušnje, na katere moramo biti stoodstotno osredotočeni.«

Tekmeci na Montjuicu pa niso niti vedeli, na koga se osredotočiti, komu slediti, Pogačarju ali del Toru?

»V tako zahtevnem zaključku, ko je bil vrh izjemno zahtevnega vzpona dva kilometra in pol pred ciljem, vmes pa so morali kolesarji odpeljati še vratolomen spust, so bili vsi na meji zmogljivosti. V takšnih razmerah je težko dirkati brez napak. Sploh če imaš opravka z dvema tako močnima lovcema na zmage, kot sta Tadej in Isaac. Konkurenci gotovo ni bilo lahko.«

Ob tem pa je bilo videti, kot da ima Pogačar v nogah še veliko rezerve.

»Morda je bilo res videti tako, a to je že v preteklosti. Pomembno je, kako bodo Tadejeve noge delovale v naslednjih etapah.«

Nepisano pravilo Toura je, da vsaka sekunda šteje. Pogačar bi jih na Montjuicu gotovo lahko pridobil še nekaj, a se zdi, da je bil čustveni naboj, ki ga je ekipa dobila na Montjuicu, neprecenljiv?

»Res je, na Touru šteje vsaka sekunda. Šteje pa tudi vsak napad in energija, ki jo lahko prihraniš za nadaljevanje dirke. Tudi to je na Montjuicu storil Tadej, ni napadel in ni porabil preveč energije. V treh tednih lahko plačaš vsak napad. Vsaka zgodba ima dve plati in mislim, da je bila odločitev za takšen razplet pravilna.«

Isaac del Toro in Tadej Pogačar sta na Montjuicu ugnala vse tekmece. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Bržkone se je izplačala že zaradi slavja mehiških navijačev, ki so Pogačarja oklicali za svoje brata in rojaka?

»Vzdušje v ekipi je bilo izjemno. Fantje se znajo po takšnih naporih tudi poveseliti. Bilo je nepozabno, čeprav se je bilo po etapi težko prebiti do ekipnega avtobusa.«

Predvidevamo pa, da kljub del Torovi etapni zmagi osnovni cilj ostaja enak – Pogačarjeva peta zmaga na Touru?

»Seveda, vsi še vedno vemo, po kaj smo prišli.«

Bi lahko na končni oder za zmagovalce na Elizejskih poljanah pripeljali celo dva kolesarja, del Toro se zdi vsaj tako močan, če ne močnejši kot Pogačarjevi tekmeci?

»Osnovni načrt je priti v Pariz z rumeno majico. Bomo pa videli, kako se bo razvijala dirka. Če bomo ob rumeni majici osvojili še kaj drugega, bo to le bonus.«

V pogovoru za Delo ste pred startom Toura dejali, da boste morali prenesti vročino. Kako jo prenašate, na startu 3. etape so že pred poldnevom termometri kazali 36 stopinj Celzija?

»Zaenkrat nimamo težav, ampak te se običajno pokažejo po več zaporednih vročih dneh dirkanja. Po nekaj dneh bo jasno, kako dobro smo se adaptirali na te razmere, ampak verjamem, da smo naredili vse, da bomo preživeli tudi to.«